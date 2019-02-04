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Grace Kelly傳奇人生：奧斯卡影后變摩納哥王妃

文章日期：2019年05月21日

已故摩納哥王妃嘉麗絲姬莉（Grace Kelly）的人生充滿傳奇色彩，她於1929年生於美國費城，十多歲前往紐約修讀戲劇，其後成為荷李活女星，曾奪第27屆奧斯卡最佳女主角。在事業蒸蒸日上之際，嘉麗絲姬莉邂逅摩納哥雷尼爾三世親王（Prince Rainier III），1956年4月舉行婚禮，自此息影成為摩納哥王妃。澳門銀河正舉行「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽，展出嘉麗絲姬莉的照片、手袋服飾、攝影作品等，讓大家細味嘉麗絲姬莉的「童話人生」。（文：何芍盈 cyho01@mingpao.com、圖：何芍盈、部分圖片由主辦單位提供）

展覽詳情：Grace Kelly影后王妃展覽@澳門銀河 必睇4展品

【Grace Kelly展覽@澳門銀河】現場展品包括已故摩納哥王妃嘉麗絲姬莉的服飾、攝影作品等，讓觀眾了解影后王妃的傳奇一生。（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】1956年4月，嘉麗絲姬莉（左）在宗教儀式上穿著的婚紗。圖片由主辦單位提供。（Fernand Detaille/Archives of the Prince's Palace of Monaco）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】1968年3月13日，嘉麗絲姬莉穿上Irene Gilbert的黑色長裙出席化裝舞會。圖片由主辦單位提供。（Georges Lukomski／Archives of the Prince's Palace of Monaco）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉在1982年逝世，美國普普藝術大師安迪華荷（Andy Warhol）在1984年完成嘉麗絲姬莉的肖像畫試版，顏色與完成品不同。圖中展品為摩納哥王宮阿爾貝二世親王藏品，首次離開王宮公開展出。圖片由何芍盈拍攝。（安迪華荷視覺藝術基金會/美國紐約藝術家權利協會）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】現場圖片展板：嘉麗絲姬莉（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉於1959年的王室官方相片，她佩戴卡地亞鑽石三疊頸鏈、紅寶石配鑽石王冠。圖片由主辦單位提供。（Georges Lukomski/Archives of the Prince's Palace of Monaco）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】現場圖片展板：嘉麗絲姬莉於1959年的王室官方相片（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】1974年，嘉麗絲王妃穿上YSL長裙與家人合照。圖片由主辦單位提供。（Gianni Bozzachi/Archives of the Prince's Palace of Monaco）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾，出自品牌Yves Saint Laurent。（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉（圖片由主辦單位提供）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】愛馬仕特製巨型1987年春夏系列的Kelly手袋及嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉於1955年出席第27屆奧斯卡頒獎禮時所穿的淡綠色吊帶長裙，以及奧斯卡最佳女主角獎座。（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉出席第27屆奧斯卡頒獎禮時所穿的淡綠色吊帶長裙，以及奧斯卡最佳女主角獎座。（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉於1956年與摩納哥親王雷尼爾三世結婚。圖為嘉麗絲姬莉的婚紗複製品。（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的婚紗複製品（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的服飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】現場展品：摩納哥王宮內王室成員的餐具（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的首飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的首飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的首飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的首飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的首飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的首飾 （圖片由主辦單位提供）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的配飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的配飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉的配飾（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場圖片展板（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場圖片展板（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場圖片展板（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】現場展品：嘉麗絲姬莉的雜誌封面（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場展品（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場圖片展板（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】嘉麗絲姬莉親手拍攝的相片，同時拍攝到被攝者及她本人（右方鏡內身影），畫面珍貴又有趣。（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場展品（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場展板（何芍盈攝）
【Grace Kelly展覽@澳門銀河】「影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象」展覽的現場展板（何芍盈攝）

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