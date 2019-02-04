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夏天荷花開
文章日期：2019年06月01日
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夏天是欣賞荷花的季節，廣西大學校園、安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花初綻，「出水芙蓉」各有美態。（圖：新華社、中新社、法新社）
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蜂蝶花中舞
荷花（新華社）
2019年5月31日，安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花。（新華社）
2019年5月31日，安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花綻放。（新華社）
2019年5月31日，安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花。（新華社）
2019年5月27日，安徽省黃山市屯溪區南濱江濕公園的荷花。（新華社）
2019年5月27日，安徽省黃山市屯溪區南濱江濕公園的荷花。（新華社）
2019年5月31日，安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花。（新華社）
2019年5月31日，安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花。（新華社）
2019年5月31日，安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花。（新華社）
2019年5月27日，南寧廣西大學校園內的荷花。（新華社）
2019年5月27日，南寧廣西大學校園內的荷花。（新華社）
2019年5月27日，南寧廣西大學校園內的荷花綻開。（新華社）
夏天荷花開（新華社）
夏天荷花開（新華社）
2018年8月1日，浙江省杭州市臨安區潛川鎮伍村的荷花盛開。（新華社）
2018年8月3日，濟南市大明湖的荷花盛開，進入最佳觀賞期。（新華社）
2018年8月3日，濟南市大明湖的荷花盛開，進入最佳觀賞期。（新華社）
2018年7月30日，在江蘇無錫市管社山莊，一隻蜻蜓停落在荷花花瓣上。（新華社）
2018年8月3日，濟南市大明湖的荷花盛開，進入最佳觀賞期。（新華社）
2018年8月3日，濟南市大明湖的荷花盛開，進入最佳觀賞期。（新華社）
2018年7月27日，杭州西湖景區荷花盛開，進入最佳觀賞期。（新華社）
2018年8月3日，濟南市大明湖的荷花盛開，進入最佳觀賞期。（新華社）
208年8月6日，幾名身著漢服的女孩在武漢東湖磨山荷花園賞荷留下倩影。（中新社）
2018年7月2日，寧夏銀川鳴翠湖國家濕地公園荷花綻放。（新華社）
2018年7月12日，安徽省肥西縣三河鎮荷花博覽園荷花綻放。（新華社）
2018年7月12日，安徽省肥西縣三河鎮荷花博覽園荷花綻放。（新華社）
2018年7月19日，山東省棗莊市臺兒莊運河濕地公園荷花盛開，花香四溢。（新華社）
2018年7月6日，湖南省邵陽市城步苗族自治縣西岩鎮金沙村荷塘的荷花綻放。（新華社）
2018年7月12日，河南省欒川縣秋扒鄉荷花池，吸引眾多遊客。（新華社）
2018年7月1日，北京市望和公園（北園）荷花池旁開啟人工噴霧裝置，吸引人們納涼賞花。（新華社）
2018年7月1日，北京市望和公園（北園）荷花池旁開啟人工噴霧裝置，吸引人們納涼賞花。（新華社）
2018年7月17，南京市玄武湖景區的荷花（新華社）
2018年7月17，南京市玄武湖景區的荷花（新華社）
2018年7月12日，河南省欒川縣秋扒鄉荷花池（新華社）
2018年7月2日，山東省臨沂市沂南縣紅石寨景區拍攝的荷花。（ 新華社）
2018年7月6日，河北唐山遵化市的荷花（新華社）
2018年7月6日，河北唐山遵化市的荷花（新華社）
2018年7月12日，安徽省肥西縣三河鎮荷花博覽園（ 新華社）
2018年7月12日，安徽省肥西縣三河鎮荷花博覽園（ 新華社）
2018年7月6日，河北唐山遵化市的荷花（新華社）
2018年7月3日，浙江省湖州市東林鎮保健村荷花池（新華社）
2018年7月15日，寧夏銀川鳴翠湖國家濕地公園，荷花盛放。（新華社）
2018年7月2日，寧夏銀川鳴翠湖國家濕地公園（新華社）
2018年7月9日，河南淮陽龍湖雨中含苞待放的荷花。 （新華社）
2018年7月12日，遊客在河北省灤南縣北河公園內乘船觀賞荷花。（新華社/無人機拍攝）
2018年7月12日，遊客在河北省灤南縣北河公園內乘船觀賞荷花。（新華社）
2018年7月25日，山西省運城市稷山縣稷峰鎮的荷塘。（新華社）
荷花（政府新聞網facebook圖片／法新社）
夏天是賞荷的季節，荷花爭相綻放。（新華社）
2018年6月，在銅陵市西湖村荷花園內的荷花絢麗綻放。（新華社）
2018年6月，在蘇州拙政園的荷塘裏，一隻蜜蜂在綻放的荷花上採蜜。（新華社）
2018年6月，在銅陵市西湖村荷花園內，一隻蜜蜂飛向盛開的荷花。（新華社）
「荷香樂滿城——第十八屆澳門荷花節」在澳門龍環葡韻舉行，展出荷花的萬千美態。（新華社）
2018年6月，在銅陵市西湖村荷花園內的荷花絢麗綻放。（新華社）
2018年6月，在銅陵市西湖村荷花園內，一隻蜜蜂在荷花上飛舞。（新華社）
2018年6月，在銅陵市西湖村荷花園內，一隻蜜蜂在荷花上飛舞。（新華社）
2018年6月，在蘇州拙政園的荷塘裏，一隻蜜蜂在綻放的荷花上採蜜。（新華社）
2018年6月8日至17日，澳門氹仔龍環葡韻舉行荷花節，展出的荷花美態萬千。（新華社）
2018年6月，澳門氹仔龍環葡韻舉行荷花節，展出的荷花美態萬千。（新華社）
2018年6月，澳門氹仔龍環葡韻舉行荷花節，展出的荷花美態萬千。（新華社）
2018年6月，澳門氹仔龍環葡韻舉行荷花節，展出的荷花美態萬千。（新華社）
澳門氹仔龍環葡韻舉行荷花節，荷花美態萬千。（新華社）
2018年6月，在安徽省合肥市包河公園，一隻蜜蜂飛向盛開的荷花。（新華社）
2018年6月，在安徽省合肥市包河公園荷花盛開。（新華社）
2018年6月，在銅陵市西湖村荷花園內的荷花綻放。（新華社）
2018年5月，福州茶亭公園荷花缸內的並蒂蓮盛開。並蒂蓮是荷花的變異品種，象徵吉祥、美好。（中新社）
2018年5月，福州公園種植的荷花陸續開放，吸引不少人前往賞荷。 （中新社）
2018年6月，遊客在在嵊州市崇仁鎮鉗口田園綜合體的荷花田欣賞荷花。 （新華社）
2018年6月，福建武夷山市五夫鎮荷塘裏的荷花含苞待放。（新華社）
2018年6月，福建武夷山市五夫鎮荷塘裏，小鳥在荷花上歇息。（新華社）
2018年6月，在銅陵市西湖村荷花園內的荷花（新華社）
2018年6月，在合肥市包河公園內用無人機拍攝的荷花池。（新華社）
2018年6月，遊客在武夷山市五夫鎮遊荷花田賞荷。（新華社）
2018年6月，在湖州市長興縣呂山鄉聖蓮苑荷花基地，荷農挑選準備出售的觀賞性荷花。（新華社）
2018年6月，遊客在湖州市長興縣呂山鄉聖蓮苑荷花基地賞荷。（新華社）
2018年6月，在湖州市長興縣呂山鄉聖蓮苑荷花基地，荷農挑選準備出售的觀賞性荷花。（新華社）
2018年6月，在湖州市長興縣呂山鄉聖蓮苑荷花基地，荷農挑選準備出售的觀賞性荷花。（新華社）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，荃灣城門谷公園的荷花（政府新聞網facebook圖片）
2018年5月，在台北植物園，一隻蜻蜓在荷花上歇息。（法新社）
2018年5月，福州公園種植的荷花陸續開放。（中新社）
2018年5月，福州茶亭公園的荷花吸引了許多遊客前來觀賞。（中新社）
2017年7月，淅江省仙居縣白塔鎮東鮑村神仙居蓮荷文化園300多畝荷花盛放。（新華社）
2017年7月，寧夏銀川市鳴翠湖國家濕地公園湖面上盛放荷花。（新華社）
2017年7月，美國洛杉磯回聲公園荷花盛開。（新華社）
2017年7月，美國洛杉磯回聲公園荷花盛開。（新華社）
2017年7月，江蘇南通開沙島盛開的荷花。（新華社）
2017年7月，江蘇南通開沙島盛開的荷花。（新華社）
2017年7月，江蘇南通開沙島盛開的荷花。（新華社）
2017年夏天，北京北海公園荷花展（中新社）
北京北海公園荷花盛放。（中新社）
2017年7月，雲南姚安光祿古鎮內荷塘盛放的荷花。（新華社）
2017年6月，遊人在杭州西湖斷橋上遊覽賞荷。（新華社）
2017年7月，美國洛杉磯回聲公園荷花盛開，蜜蜂飛近採蜜。（新華社）
2017年7月，美國洛杉磯回聲公園荷花盛開。（新華社）
2017年7月，遊人在河南淮陽龍湖乘船賞荷。（新華社）
2017年7月，遊客在北京北海公園乘船賞荷花。（新華社）
2017年7月，遊人到雲南姚安光祿古鎮賞荷花。（新華社）
2017年7月，遊人在河南淮陽龍湖乘船賞荷。（新華社）
2017年7月，遊人在寧夏銀川市鳴翠湖國家濕地公園橋上賞荷。（新華社）
2017年6月，廣西三柳市侗族自治縣侗寨荷花綻放，遊客舉機拍攝。（新華社）
2017年夏天，北京北海公園荷花盛放。（新華社）
2017年6月，河北香河縣舉辦荷花節，遊人舉機自拍。（新華社）
2017年5月，泰國華欣Khao Sam Roi Yot國家公園的荷花 (法新社)
2017年5月，泰國華欣Khao Sam Roi Yot國家公園的荷花 (法新社)
2017年5月，泰國華欣Khao Sam Roi Yot國家公園的荷花 (法新社)
2017年5月，泰國華欣Khao Sam Roi Yot國家公園的荷花 (法新社)
2017年5月，泰國華欣Khao Sam Roi Yot國家公園的荷花 (法新社)
2017年5月，泰國華欣Khao Sam Roi Yot國家公園的荷花 (法新社)
2017年6月，美國加州Echo Park，蜻蜓落在荷花上 (法新社)
2019年5月31日，安徽省黃山市屯溪鬲山風景區內的荷花。（新華社）
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