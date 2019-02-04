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英國路易小王子 成長萌照逐格睇

文章日期：2019年06月10日

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特的第三名孩子、路易小王子（Prince Louis）於2018年4月23日出世，重8磅7安士。凱特分娩後約7小時，抱着小王子與威廉一起步出醫院讓傳媒拍照，之後坐車回家。4月27日，肯辛頓宮公布王子的姓名為Louis Arthur Charles。

2018年7月9日，路易小王子於於倫敦聖詹姆斯宮The Chapel Royal受洗，父母威廉王子和凱特、哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主均有出席，是他們一家五口首次在公開場合同場亮相。

路易小王子是英國王室第五順位繼承人，排序在王儲查理斯、威廉王子、喬治小王子、夏洛特小公主之後。（整理：黃廷希）

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英國路易小王子（Kensington Palace Twitter圖片）
英國劍橋公爵威廉王子一家五口新合照（右圖），路易小王子由媽媽凱特抱着，十分可愛。（Kensington Palace Twitter圖片/Kensington Palace Instagram圖片）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，凱特（左）抱着路易小王子（右）觀看空軍表演。（法新社）
2019年6月8日，威廉王子（右）抱着路易小王子（左）（法新社）
2019年6月8日，凱特（左）抱着路易小王子（右）（法新社）
2019年6月8日，威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望及揮手。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望及揮手。（法新社）
2019年4月23日，英國肯辛頓宮Instagram發放路易小王子的近照，慶祝路易小王子1歲生日。（kensingtonroyal instagram圖片）
2019年4月23日，英國肯辛頓宮Instagram發放路易小王子的近照，慶祝路易小王子1歲生日。（kensingtonroyal instagram圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子、凱特與三個孩子最新全家福。大仔喬治小王子興奮單腳企，次女夏洛特小公主笑容腼腆、幼子路易小王子由媽媽凱特抱着坐定定。（Kensington Palace Instagram圖片）
凱特抱着路易小王子。（Kensington Palace Twitter圖片）
凱特抱着路易小王子。（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年7月9日，英國路易小王子受洗。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特（左）抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
路易小王子受洗，父母劍橋公爵伉儷威廉王子（前排左二）和凱特（前排右）、哥哥喬治小王子（前排左三）和姐姐夏洛特小公主（前排左）均有出席，是他們一家五口首次在公開場合同場。（法新社）
路易小王子受洗後，由媽媽凱特（左）抱着離開教堂，爸爸威廉王子（右二）則拖着哥哥喬治小王子（右三）和姐姐夏洛特小公主（右）。（法新社）
路易小王子受洗後，由媽媽凱特（左）抱着離開教堂，爸爸威廉王子（右二）則拖着哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主（右）。（法新社）
2018年5月，Kensington Palace twitter發放Louis小王子兩張新照片。 (Kensington Palace twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放圖片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放Louis小王子圖片，說明攝於2018年4月26日，由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)
2018年4月23日，威廉王子和凱特的第三名B仔出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
2018年4月23日出世的Louis小王子（法新社）
2018年4月23日出世的Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特分娩後約7小時，即抱着Louis小王子出院。（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特（右）誕下重8磅7安士的小王子。左為威廉王子。（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左二起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）凱特、威廉王子、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）凱特、威廉王子、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特（左二）、威廉王子（左三）和Louis小王子，一同離開倫敦聖瑪麗醫院林多院區。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
英國王室公告小王子出世（法新社）
英國王室公告小王子出世（法新社）

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