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哈里梅根囝囝 Archie萌照逐張睇

文章日期：2019年07月09日

英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的愛兒阿奇（Archie）於2019年5月6日出世，BB重7磅3安士，是英國王室第七順位繼承人，亦是英女王伊利沙伯二世第8名曾孫

2019年7月6日，阿奇（Archie）在溫莎堡私人教堂受洗。2019年5月8日，哈里王子抱着兒子與梅根在溫莎堡見傳媒，一家三口首度公開亮相；英國王室同日公布B仔叫阿奇，全名為Archie Harrison Mountbatten-Windsor（阿奇‧哈里森‧蒙巴頓－溫莎）

哈里梅根囝囝Archie唔叫得小王子

英國哈里王子與梅根抱新生兒首度亮相

英女王有幾多個曾孫？

2019年7月6日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子阿奇（Archie）在溫莎堡私人教堂受洗。（The Royal Family facebook圖片）
2019年7月6日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子阿奇（Archie）在溫莎堡私人教堂受洗。前排左起：卡米拉、哈里、梅根、阿奇、凱特，後排左起：王儲查理斯、梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）、Lady Jane Fellowes、Lady Sarah McCorquodale、威廉。（The Royal Family facebook圖片）
2019年7月6日，The Royal Family在facebook上載英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）及兒子阿奇（Archie，中）的合照。（The Royal Family facebook圖片）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根與初生兒子公開亮相，BB名字為 阿奇‧哈里森‧蒙巴頓－溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡首度公開露面。（法新社）
2019年5月12日，哈里和梅根的Instagram發放一張有Archie一雙小腳的照片，以慶祝梅根第一個母親節。（sussexroyal Instagram圖片）
英國薩塞克斯公爵哈里王子和梅根的兒子Archie（法新社）
梅根（左）輕撫兒子Archie。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（左二）和夫人梅根（右）抱着囝囝Archie覲見英女王（中），左為菲臘親王，右二為梅根的母親。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口在溫莎堡首度公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口首度公開露面，哈里與梅根笑容滿臉。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie公開露面，哈里和梅根表現喜悅。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根與初生兒子公開亮相，BB名字為 阿奇‧哈里森‧蒙巴頓－溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月6日，英國王室公告薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子出世。（法新社）
2019年5月6日，英國王室公告薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子出世。（法新社）

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