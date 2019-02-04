哈里梅根囝囝 Archie萌照逐張睇
文章日期：2019年07月09日
英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的愛兒阿奇（Archie）於2019年5月6日出世，BB重7磅3安士，是英國王室第七順位繼承人，亦是英女王伊利沙伯二世第8名曾孫。
2019年7月6日，阿奇（Archie）在溫莎堡私人教堂受洗。2019年5月8日，哈里王子抱着兒子與梅根在溫莎堡見傳媒，一家三口首度公開亮相；英國王室同日公布B仔叫阿奇，全名為Archie Harrison Mountbatten-Windsor（阿奇‧哈里森‧蒙巴頓－溫莎）。
2019年7月6日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子阿奇（Archie）在溫莎堡私人教堂受洗。前排左起：卡米拉、哈里、梅根、阿奇、凱特，後排左起：王儲查理斯、梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）、Lady Jane Fellowes、Lady Sarah McCorquodale、威廉。（The Royal Family facebook圖片）
2019年7月6日，The Royal Family在facebook上載英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）及兒子阿奇（Archie，中）的合照。（The Royal Family facebook圖片）