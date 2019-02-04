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英國夏洛特小公主 成長萌照逐格睇

文章日期：2019年09月06日

2019年9月5日，4歲的夏洛特小公主開學了，入讀跟哥哥喬治小王子同一間學校。夏洛特身穿校服、束起小馬尾，在父母威廉及凱特、哥哥喬治陪同下踏入校門，夏洛特初時顯得有點緊張，躱在媽媽凱特背後。[詳情：夏洛特喬治開學]

2018年6月9日，英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動舉行，3歲夏洛特小公主跟家人在白金漢宮陽台觀看空軍表演期間，似是滑了腳險些兒跌倒，即時喊晒口，媽媽凱特抱起安撫她。[詳情]

2018年5月19日，夏洛特再次當花女，在叔叔哈里王子的婚禮中再度成為焦點！[詳情]

2018年1月8日，夏洛特上學了，媽媽凱特為夏洛特拍攝照片，The Royal Family facebook公開兩張新相。

2017年7月17日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主，飛抵波蘭華沙訪問兩日。7月19日至21日，續往德國訪問3天。[詳情]

2017年5月20日，英國夏洛特小公主為姨姨皮帕當花女！[詳情]

夏洛特滿2歲時，英國王室（The Royal Family）在官方facebook分享夏洛特新相，照片由媽媽凱特4月在諾福克郡（Norfolk）的家親自拍攝。[詳情]

夏洛特於2016年9月24日跟着爸爸媽媽哥哥飛抵加拿大卑詩省，進行她的第一次官方外訪。[詳情]

夏洛特於2015年5月2日出生，是英國王位第四繼承人。小公主全名為夏洛特．伊利沙伯．戴安娜（Charlotte Elizabeth Diana），名字中同時有祖父王儲查理斯的女性化名稱、曾祖母女王伊利沙伯二世、祖母威爾斯王妃戴安娜的名字。

靚相集：英國喬治小王子

靚相集：英國路易小王子 初生·受洗萌照逐格睇

英國夏洛特小公主（法新社）
2019年9月5日，肯辛頓宫上載夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）上學前的合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
夏洛特小公主 （左）、哥哥喬治小王子（右）新學年首日上學，兩兄妹表情鬼馬。（法新社）
2019年9月5日，夏洛特小公主（後）新學年開學，初時表現害羞，躱在媽媽凱特（前）背後。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）一起進入學校。（法新社）
夏洛特小公主 （法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主穿上校服步入學校。（法新社）
夏洛特小公主 （前左）在父母威廉（右）及凱特（後左）、哥哥喬治小王子陪同下，跟校長握手。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主（左二）與哥哥喬治小王子（右二）一起進入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主（左二）與哥哥喬治小王子（右二）一起進入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左二）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左）陪同下一起步入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左一）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左二）陪同下一起步入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左一）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左二）陪同下一起步入學校。（法新社）
英國夏洛特小公主（法新社／Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展 (Chelsea Flower Show)玩耍的照片。圖為夏洛特小公主。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展（Chelsea Flower Show）玩耍的照片。喬治小王子（前排左）和夏洛特小公主（前排右）坐在木橋上。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由媽媽、英國劍橋公爵夫人凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】夏洛特小公主 (左一) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】夏洛特小公主 (左一) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】夏洛特小公主 (左一) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】左起：夏洛特小公主、Savannah Phillips、喬治小王子 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
第一排左起：夏洛特小公主、Savannah Phillips、喬治小王子，第二排左起：凱特、威廉王子 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。圖為爸爸威廉王子協助夏洛特坐進車內，準備離開教堂。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。(法新社)
(法新社)
(法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。(法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。(法新社)
夏洛特小公主 (右下角) (法新社)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放新照片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特小公主3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。(Kensington Palace twitter圖片)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (右二) 跟爸爸 (右三) 哥哥 (右四) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (右) 跟爸爸 (中) 哥哥 (左) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (右) 跟爸爸 (中) 哥哥 (左) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (左二) 跟爸爸 (左三) 哥哥 (左四) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (左) 跟爸爸 (中) 哥哥 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年1月8日，2歲半的夏洛特小公主上學了，照片由媽媽凱特拍攝。(The Royal Family facebook圖片)
2018年1月8日，2歲半的夏洛特小公主上學了，照片由媽媽凱特拍攝。(The Royal Family facebook圖片)
英國夏洛特小公主（法新社）
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡，夏洛特小公主一度扭計。(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
凱特抱起夏洛特小公主。（法新社）
凱特拖着夏洛特小公主。（法新社）
凱特與夏洛特小公主（法新社）
(法新社)
(法新社)
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(Kensington Palace Twitter)
夏洛特小公主一步步走上飛機。(法新社)
（法新社）
夏洛特小公主跟隨哥哥喬治小王子（前）登上飛機。(法新社)
2017年7月21日，夏洛特小公主到訪德國漢堡，與媽媽凱特登上一架直升機。(The Royal Family facebook)
(法新社)
(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
夏洛特小公主扭眼瞓，十分可愛。(法新社)
(法新社)
(法新社)
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(法新社)
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(The Royal Family facebook)
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(法新社)
威廉王子一家到訪德國漢堡。（法新社）
英國夏洛特小公主(法新社)
2017年7月19日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子一家，飛抵德國柏林。圖為凱特拖着夏洛特小公主下機。 (法新社)
夏洛特小公主 (法新社)
夏洛特小公主 (法新社)
2017年7月19日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子一家，飛抵德國柏林。 (法新社)
2017年7月19日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子一家，飛抵德國柏林。 (法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
2017年7月19日，威廉王子一家抵達德國柏林。圖為夏洛特小公主和喬治小王子。 (法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
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(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
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(法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
喬治小王子 (左) 與夏洛特小公主 (右) 從飛機窗口向外望。（法新社）
喬治小王子與夏洛特小公主從飛機窗口向外望。（法新社）
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年6月17日，英國王室舉行英女王伊利沙伯二世91歲官方生日慶祝活動，夏洛特小公主穿着粉紅短袖裙子，跟與一眾王室成員聚首白金漢宮陽台，觀看女王壽辰巡遊。（法新社）
威廉王子與太太凱特、子女喬治小王子和夏洛特小公主（法新社）
凱特（左二）抱着夏洛特小公主，喬治小王子（左三）則站在威廉王子前，露出有趣表情。（法新社）
喬治小王子（前排左）與妹妹夏洛特小公主（中排左三）於英國皇家空軍飛行表演時，興奮地向天空揮手。（法新社）
喬治小王子（前排）也許感到沉悶，在陽台單手托腮。中排左起：愛丁堡公爵菲臘親王、凱特、夏洛特小公主、威廉王子。（Press Association facebook影片截圖）
2017年6月17日，英國王室舉行英女王伊利沙伯二世（前排左一）91歲官方生日慶祝活動，一眾王室成員聚首白金漢宮陽台。（Press Association facebook影片截圖）
一眾英國王室成員出席聚首白金漢宮陽台。（法新社）
（中排左起）英女王、愛丁堡公爵菲臘親王、劍橋公爵夫人凱特、威廉王子。（前排左起）夏洛特小公主、喬治小王子（法新社）
（中排左起）英女王、王夫愛丁堡公爵菲臘親王、劍橋公爵夫人凱特、威廉王子。（前排左起）夏洛特小公主、喬治小王子（法新社）
夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）（Press Association facebook影片截圖）
夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）（Press Association facebook影片截圖）
一眾英國王室成員出席聚首白金漢宮陽台。（法新社）
一眾英國王室成員出席聚首白金漢宮陽台。（Kensington Palace‏ Twitter圖片）
凱特抱着夏洛特小公主。（法新社）
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(法新社)
2歲的英國夏洛特小公主當花童。 (法新社)
2017年5月20日，凱特 (左) 的胞妹皮帕結婚，夏洛特小公主 (右) 當花童。(法新社)
(法新社)
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(法新社)
(法新社)
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2017年5月2日是夏洛特小公主2歲生日，英國王室facebook於5月1日上載小公主的新相。（The Royal Family facebook圖片）
夏洛特小公主在2016年12月25日（聖誕節），跟着爸爸媽媽哥哥到教堂出席聖誕崇拜時表情多多，搶鏡程度跟哥哥不遑多讓。（法新社）
夏洛特小公主被媽媽凱特抱着。（法新社）
夏洛特小公主表情多多。（法新社）
夏洛特小公主（法新社）
夏洛特小公主（法新社）
夏洛特小公主表現活潑。左為媽媽凱特。（法新社）
夏洛特小公主（《每日郵報》網站截圖）
【英王室結束訪加】凱特與夏洛特小公主向加拿大說再見。（Press Association Twitter圖片）
【英王室結束訪加】凱特讓懷中的夏洛特小公主聞聞花香。（The Crown in Canada Twitter圖片）
夏洛特小公主（左）與媽媽凱特（右）到訪加拿大。（The Royal Family facebook圖片 /press association ）
夏洛特小公主（左一）與父母和哥哥到訪加拿大。（The Royal Family facebook圖片 / press association）
夏洛特小公主與一隻小兔子玩得十分開心。（The Royal Family facebook圖片 / press association）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
【英王室結束訪加】威廉王子一家四口向港灣旁的眾人揮手道別。（Kensington Palace Twitter圖片）
【英王室結束訪加】威廉王子一家四口向港灣旁的眾人揮手道別。（Kensington Palace Twitter圖片）
【英王室結束訪加】威廉王子一家四口向港灣旁的眾人揮手道別。（Kensington Palace Twitter圖片）
夏洛特小公主出席慶祝英女王90歲官方生日的盛大閱兵儀式。（法新社）
夏洛特小公主出席慶祝英女王90歲官方生日的盛大閱兵儀式。（法新社）
夏洛特小公主現已13個月大。（法新社）
（法新社）
（法新社）
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（法新社）
（法新社）
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英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英女王伊利沙伯二世抱著夏洛特小公主，與其他孫兒曾孫合照。（The British Monarchy facebook圖片）
英國威廉王子和夏洛特小公主 (2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主在法國阿爾卑斯山享受滑雪假期。(2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主在法國阿爾卑斯山享受滑雪假期。(2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）與喬治小王子、夏洛特小公主齊齊迎接一家四口的第一個聖誕。（The British Monarchy fb圖片）
英國夏洛特小公主快7個月大了。圖片由夏洛特母親劍橋公爵夫人凱特於11月初在諾福克郡家中拍攝。（英國王室facebook圖片)
英國夏洛特小公主快7個月大了。圖片由夏洛特母親劍橋公爵夫人凱特於11月初在諾福克郡家中拍攝。（英國王室facebook圖片)
夏洛特小公主於2015年7月受洗。（英國肯辛頓宮twitter圖片）
夏洛特小公主於2015年7月受洗，凱特抱着小公主。（英國肯辛頓宮twitter圖片）
夏洛特小公主於2015年7月受洗，凱特（左一）抱着小公主，威廉王子（右一）抱着喬治小王子一同合照。（英國肯辛頓宮twitter圖片）
夏洛特小公主（右）於2015年7月受洗，凱特（左）抱着小公主。（法新社）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）與夏洛特小公主（右）的合照。（The British Monarchy fb圖片）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）親吻妹妹夏洛特小公主（右）的照片。（The British Monarchy fb圖片）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）與夏洛特小公主（右）的合照。（The British Monarchy fb圖片）
夏洛特小公主於2015年5月2日出生，凱特在威廉王子陪同下抱着小公主在倫敦聖瑪麗醫院林多院區外讓記者拍照。（法新社）
夏洛特小公主於2015年5月2日出生。（法新社）

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