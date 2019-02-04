英國夏洛特小公主 成長萌照逐格睇
文章日期：2019年09月06日
2019年9月5日，4歲的夏洛特小公主開學了，入讀跟哥哥喬治小王子同一間學校。夏洛特身穿校服、束起小馬尾，在父母威廉及凱特、哥哥喬治陪同下踏入校門，夏洛特初時顯得有點緊張，躱在媽媽凱特背後。[詳情：夏洛特喬治開學]
2018年6月9日，英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動舉行，3歲夏洛特小公主跟家人在白金漢宮陽台觀看空軍表演期間，似是滑了腳險些兒跌倒，即時喊晒口，媽媽凱特抱起安撫她。[詳情]
2018年5月19日，夏洛特再次當花女，在叔叔哈里王子的婚禮中再度成為焦點！[詳情]
2018年1月8日，夏洛特上學了，媽媽凱特為夏洛特拍攝照片，The Royal Family facebook公開兩張新相。
2017年7月17日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主，飛抵波蘭華沙訪問兩日。7月19日至21日，續往德國訪問3天。[詳情]
2017年5月20日，英國夏洛特小公主為姨姨皮帕當花女！[詳情]
夏洛特滿2歲時，英國王室（The Royal Family）在官方facebook分享夏洛特新相，照片由媽媽凱特4月在諾福克郡（Norfolk）的家親自拍攝。[詳情]
夏洛特於2016年9月24日跟着爸爸媽媽哥哥飛抵加拿大卑詩省，進行她的第一次官方外訪。[詳情]
夏洛特於2015年5月2日出生，是英國王位第四繼承人。小公主全名為夏洛特．伊利沙伯．戴安娜（Charlotte Elizabeth Diana），名字中同時有祖父王儲查理斯的女性化名稱、曾祖母女王伊利沙伯二世、祖母威爾斯王妃戴安娜的名字。
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展 (Chelsea Flower Show)玩耍的照片。圖為夏洛特小公主。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展（Chelsea Flower Show）玩耍的照片。喬治小王子（前排左）和夏洛特小公主（前排右）坐在木橋上。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由媽媽、英國劍橋公爵夫人凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
Kensington Palace twitter發放新照片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特小公主3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。(Kensington Palace twitter圖片)