聖誕迪士尼：魔雪奇緣小鎮搵愛莎小白 米奇Duffy搞聖誕舞會
文章日期：2019年11月26日
香港迪士尼樂園即日至2020年1月1日舉行「A Disney Christmas」慶祝聖誕節，聖誕特備活動四大特色：魔雪奇緣飄雪時刻、夢想花園魔雪奇緣小鎮、米奇與好友聖誕舞會、聖誕特備美食，讓大人小朋友齊齊歡度佳節。（黃詠賢拍攝、部分圖片由香港迪士尼樂園提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn換上新裝「Keep me warm」系列和大家見面。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn換上新裝「Keep me warm」系列和大家見面。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn換上新裝「Keep me warm」系列和大家見面。（圖片由相關機構提供）