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聖誕迪士尼：魔雪奇緣小鎮搵愛莎小白 米奇Duffy搞聖誕舞會

文章日期：2019年11月26日

香港迪士尼樂園即日至2020年1月1日舉行「A Disney Christmas」慶祝聖誕節，聖誕特備活動四大特色：魔雪奇緣飄雪時刻、夢想花園魔雪奇緣小鎮、米奇與好友聖誕舞會、聖誕特備美食，讓大人小朋友齊齊歡度佳節。（黃詠賢拍攝、部分圖片由香港迪士尼樂園提供）

相關報道：A Disney Christmas@香港迪士尼 必看魔雪奇緣飄雪時刻

香港迪士尼樂園即日至2020年1月1日舉行「A Disney Christmas」，有各式各樣活動。圖為魔雪奇緣飄雪時刻。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】夢想花園魔雪奇緣小鎮：小白隨時驚喜現身與大家打卡影相。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】夢想花園魔雪奇緣小鎮：愛莎與安娜以《魔雪奇緣2》全新造型亮相。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友聖誕舞會：米奇和老友記穿上聖誕裝，一同載歌載舞。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友聖誕舞會（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友聖誕舞會（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友聖誕舞會（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇穿上聖誕裝。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】史迪仔穿上聖誕老人裝，在「明日世界」和大家見面。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn換上新裝「Keep me warm」系列和大家見面。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇和老友記穿上聖誕裝。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】魔雪奇緣飄雪時刻（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】魔雪奇緣飄雪時刻安娜（Anna）和小白（Olaf）亦會載歌載舞，表演令人眼前一亮。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】魔雪奇緣飄雪時刻（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】魔雪奇緣飄雪時刻（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】魔雪奇緣飄雪時刻（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】魔雪奇緣飄雪時刻（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】魔雪奇緣飄雪時刻（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友聖誕舞會（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友聖誕舞會（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友聖誕舞會（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn換上新裝「Keep me warm」系列和大家見面。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn換上新裝「Keep me warm」系列和大家見面。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】CookieAnn（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】夢想花園魔雪奇緣小鎮：小白隨時驚喜現身與大家打卡影相。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】夢想花園魔雪奇緣小鎮：小白隨時驚喜現身與大家打卡影相。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】夢想花園魔雪奇緣小鎮：小白隨時驚喜現身與大家打卡影相。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】夢想花園魔雪奇緣小鎮（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】史迪仔穿上聖誕裝，在「明日世界」和大家見面。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇穿上聖誕裝。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇穿上聖誕裝。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇穿上聖誕裝。（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】迪士尼樂園和酒店餐廳推出多款以《魔雪奇緣》為主題的飲品和甜品，圖為「小白白朱古力慕絲熱情果忌廉檸檬棉花糖」。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】迪士尼樂園和酒店餐廳推出多款以《魔雪奇緣》為主題的飲品和甜品。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】迪士尼內多間餐廳推出聖誕節日美食，酒店的華特餐廳推出聖誕晚餐，有聖誕樹造型的甜品。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】迪士尼樂園和酒店餐廳推出不少聖誕節日美食。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】《魔雪奇緣》造型美食（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】《魔雪奇緣》造型美食（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】《魔雪奇緣》造型美食（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】《魔雪奇緣》造型美食（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】《魔雪奇緣》造型美食（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】迪士尼樂園和酒店餐廳推出不少聖誕節日美食。（黃詠賢攝）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇與好友的聖誕精品（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】《魔雪奇緣》的聖誕精品（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy與朋友們的聖誕精品（圖片由相關機構提供）
【A Disney Christmas@香港迪士尼】購買「聖誕心願慈善明信片」，可寫下窩心字句並到市鎮會堂外放進「聖誕心願郵筒」，可傳遞祝福又能做善事。（黃詠賢攝）

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