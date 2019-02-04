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雪落秦嶺如仙境

文章日期：2019年11月27日

西安秦嶺於11月下旬下雪，雪後初，重重山巒在白雪覆蓋下宛若仙境。（圖片：新華社）

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【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口航拍雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
【雪落秦嶺如仙境】2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景（新華社）
西安秦嶺開始下雪，雪後初晴，重重山巒在白雪覆蓋下宛若仙境。圖為2019年11月25日，秦嶺西安段灃峪口雪景。（新華社）

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