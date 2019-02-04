摩納哥龍鳳胎小王子小公主 可愛萌樣逐個睇
文章日期：2019年12月09日
摩納哥王妃維特斯托克的一對龍鳳胎──加萊列拉小公主（Princess Gabriella）及雅克小王子（Prince Jacques）明日（10日）即將踏入5歲生日。 2019年11月19日，摩納哥元首阿爾貝二世親王一家四口與一眾王室成員出席摩納哥國慶日慶典。有外媒報道，雅克小王子首次穿上制服亮相，成為全場焦點。
維特斯托克原為南非泳隊成員，2011年7月與摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）結婚，2014年12月10日誕下龍鳳胎，加萊列拉小公主為姐姐，早雅克小王子兩分鐘出生。
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左圖：摩納哥阿爾貝二世親王（後排左）、王妃維特斯托克（後排右）與一對龍鳳胎（前排），右圖：雅克小王子。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片/法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（右圖中）育有一對龍鳳胎——加萊列拉小公主及雅克小王子。（HSH Princess Charlene Instagram圖片／Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年5月11日，摩納哥王妃維特斯托克（後排中）、阿爾貝二世親王（後排左）與一對龍鳳胎（前排）出席活動。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。（左起）維特斯托克、雅克小王子和加萊列拉小公主與彭麗媛見面。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。彭麗媛（後排左起）與維特斯托克，以及雅克小王子（前排左起）和加萊列拉小公主（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年1月4日，維特斯托克在Instagram分享4歲龍鳳胎加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（中）在芬蘭北部Lapland與聖誕老人見面的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年11月13日，摩納哥王妃維特斯托克（左三）Instagram分享圖片，展示維特斯托克與龍鳳胎子女到訪法國巴黎時，與法國第一夫人布麗吉特（右）見面的情況。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年3月，摩納哥王妃維特斯托克的Instagram上載加萊列拉小公主（左）與雅克小王子（右），為爸爸阿爾貝二世親王（中）慶祝生日的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）