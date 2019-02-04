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摩納哥龍鳳胎小王子小公主　可愛萌樣逐個睇

文章日期：2019年12月09日

摩納哥王妃維特斯托克的一對龍鳳胎──加萊列拉小公主（Princess Gabriella）及雅克小王子（Prince Jacques）明日（10日）即將踏入5歲生日。 2019年11月19日，摩納哥元首阿爾貝二世親王一家四口與一眾王室成員出席摩納哥國慶日慶典。有外媒報道，雅克小王子首次穿上制服亮相，成為全場焦點。

維特斯托克原為南非泳隊成員，2011年7月與摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）結婚，2014年12月10日誕下龍鳳胎，加萊列拉小公主為姐姐，早雅克小王子兩分鐘出生。

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左圖：摩納哥阿爾貝二世親王（後排左）、王妃維特斯托克（後排右）與一對龍鳳胎（前排），右圖：雅克小王子。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片/法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（左圖左）育有一對龍鳳胎——加萊列拉小公主（左圖右）及雅克小王子（左圖中）。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
摩納哥王妃維特斯托克（右圖中）育有一對龍鳳胎——加萊列拉小公主及雅克小王子。（HSH Princess Charlene Instagram圖片／Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年11月19日，萊列拉小公主（左）、雅克小王子（中）出席摩納哥國慶日慶典。（法新社）
2019年11月19日，雅克小王子（左）及萊列拉小公主（中）。（法新社）
2019年11月19日，王妃維特斯托克（左）及雅克小王子（右）（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年11月19日，納哥阿爾貝二世親王（後排右）、王妃維特斯托克（後排左）與一對龍鳳胎（前排）。（法新社）
2019年11月19日，摩納哥阿爾貝二世親王（後排右）、王妃維特斯托克（後排左）與一對龍鳳胎（前排）出席摩納哥國慶日慶典。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年12月1日，摩納哥阿爾貝二世親王（後排左）、王妃維特斯托克（後排左右）與一對龍鳳胎（前排）最新的官方照片。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年5月11日，摩納哥王妃維特斯托克（後排中）、阿爾貝二世親王（後排左）與一對龍鳳胎（前排）出席活動。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片）
維特斯托克（右）與加萊列拉小公主（左）（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片）
（左起）摩納哥王妃維特斯托克、雅克小王子、加萊列拉小公主及阿爾貝二世親王（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。（左起）維特斯托克、雅克小王子和加萊列拉小公主與彭麗媛見面。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。彭麗媛（後排左起）與維特斯托克，以及雅克小王子（前排左起）和加萊列拉小公主（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年2月22日，摩納哥王妃維特斯托克、阿爾貝二世親王與一對龍鳳胎出席活動。圖為加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（左）（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年2月22日，加萊列拉小公主（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年2月18日，維特斯托克在Instagram分享一對子女首次非洲之旅的照片，雅克小王子（圖）表現興奮。（HSH Princess Charlene Instagram影片截圖）
2019年2月18日，維特斯托克在Instagram分享一對子女首次非洲之旅的照片，圖為加萊列拉小公主。（HSH Princess Charlene Instagram影片截圖）
2019年2月18日，維特斯托克在Instagram分享一對子女首次非洲之旅的照片，雅克小王子（圖）表現興奮。（HSH Princess Charlene Instagram影片截圖）
2019年2月18日，維特斯托克在Instagram分享一對子女首次非洲之旅的照片，圖為加萊列拉小公主。（HSH Princess Charlene Instagram影片截圖）
2019年1月18日，維特斯托克在Instagram分享4歲龍鳳胎加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（左）首次到訪紐約的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2019年1月7日，維特斯托克在Instagram分享4歲龍鳳胎加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（左）開學的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2019年1月4日，維特斯托克在Instagram分享4歲龍鳳胎加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（中）在芬蘭北部Lapland與聖誕老人見面的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年12月14日，維特斯托克在Instagram分享加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（左）坐於聖誕樹前的合照。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年12月10日是孖生姊弟加萊列拉小公主及雅克小王子的4歲生日，他們在王宮中舉行超級英雄主題生日派對。（HSH Princess Charlene instagram圖片）
2018年12月10日是加萊列拉小公主及雅克小王子的4歲生日。（HSH Princess Charlene instagram圖片）
加萊列拉小公主及雅克小王子（HSH Princess Charlene instagram圖片）
加萊列拉小公主及雅克小王子（HSH Princess Charlene instagram圖片）
加萊列拉小公主及雅克小王子（HSH Princess Charlene instagram圖片）
2018年12月1日，摩納哥王妃維特斯托克與一對龍鳳胎加萊列拉小公主及雅克小王子觀看欖球比賽。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2018年12月1日，摩納哥王妃維特斯托克與雅克小王子（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2018年12月1日，摩納哥王妃維特斯托克與一對龍鳳胎（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2018年12月1日，摩納哥王妃維特斯托克與一對龍鳳胎（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2018年11月19日為摩納哥國慶日，摩納哥元首阿爾貝二世親王一家四口出席活動。圖為摩納哥王妃維特斯托克（後排左）與一對龍鳳胎（前排）。（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（後排左）與一對龍鳳胎（前排）（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（後排左）與一對龍鳳胎（前排左一及二）（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（後排左）、阿爾貝二世親王（後排右）與一對龍鳳胎（前排）（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（後排右）、阿爾貝二世親王（後排左）與一對龍鳳胎（前排）（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥王妃維特斯托克（後排左）、阿爾貝二世親王（後排右）與一對龍鳳胎（前排）（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（後排左）、阿爾貝二世親王（後排右）與一對龍鳳胎（前排）（法新社）
2018年11月13日，摩納哥王妃維特斯托克（左三）Instagram分享圖片，展示維特斯托克與龍鳳胎子女到訪法國巴黎時，與法國第一夫人布麗吉特（右）見面的情況。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
摩納哥王妃維特斯托克（後排左）與龍鳳胎子女（前排）到訪法國巴黎，與法國第一夫人布麗吉特（後排右）見面。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
摩納哥王妃維特斯托克（右一）與加萊列拉小公主（右二）在法國巴黎與法國第一夫人布麗吉特（右三）見面。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
摩納哥王室的龍鳳胎首次到訪法國巴黎，更與法國第一夫人布麗吉特（後）見面。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
摩納哥加萊列拉小公主及雅克小王子（前排左）首次到訪巴黎。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
摩納哥加萊列拉小公主首次到訪巴黎。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年9月12日，摩納哥加萊列拉小公主（左）及雅克小王子（右）開學。（Prince's Palace of Monaco facebook影片截圖）
2018年9月3日，摩納哥王妃維特斯托克Instagram上載新相，加萊列拉小公主（左）與雅克小王子（右）親着企鵝，十分可愛。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年9月，摩納哥加萊列拉小公主（後）挨着雅克小王子（前）。（法新社）
2018年9月，摩納哥王妃維特斯托克（左）與雅克小王子（右）參加傳統夏日野餐活動。（法新社）
2018年5月，摩納哥王妃維特斯托克的Instagram上載加萊列拉小公主（左）與雅克小王子（右）的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年3月，摩納哥王妃維特斯托克的Instagram上載加萊列拉小公主（左）與雅克小王子（右），為爸爸阿爾貝二世親王（中）慶祝生日的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年2月，加萊列拉小公主一身粉紅滑雪Look，拿着Frozen滑雪板。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年2月，摩納哥王妃維特斯托克的Instagram上載加萊列拉小公主（左）親吻雅克小王子（右）臉頰的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年1月26日，摩納哥王妃維特斯托克（左）與愛女加萊列拉小公主（右）（法新社）
2018年1月26日，摩納哥元首阿爾貝二世親王與妻子維特斯托克、愛兒雅克小王子、愛女加萊列拉小公主出席活動。（法新社）
2017年12月，摩納哥王妃維特斯托克在Instagram分享龍鳳胎的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2017年11月19日，摩納哥王妃維特斯托克與一對龍鳳胎（法新社）
2017年8月，摩納哥王妃維特斯托克（中）與一對龍鳳胎合照。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）

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