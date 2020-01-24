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蜂鳥採花
文章日期：2020年01月20日
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初春將至，福州西湖公園有蜂鳥採花，色彩鮮艷的蜂鳥與燈籠狀懸鈴花相映成趣。（圖：新華社 整理：何芍盈）
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2020年1月，福州西湖公園有蜂鳥採花。（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內的叉尾太陽鳥（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內的叉尾太陽鳥（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內的蜂鳥（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內蜂鳥（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內的蜂鳥（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內的叉尾太陽鳥（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內的叉尾太陽鳥（新華社）
2020年1月，福州西湖公園內的叉尾太陽鳥（新華社）
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