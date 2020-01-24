「幸福之國」不丹國王家庭照　初生二王子首露面

「幸福之國」不丹的國王基沙爾（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）曾有「喜馬拉雅山白馬王子」的美譽，2011年迎娶平民出身的佩馬（Jetsun Pema）。2016年小王儲Gyalsey Jigme Namgyel Wangchuck出世。2020年3月19日二王子出世。

2020年6月1日，約兩個半月大的二王子首次公開亮相，王室稱小王子的名字稍後公布。

2020年3月19日，王后佩馬誕下第二名兒子。

2018年12月17日，不丹國王一家出席不丹國慶慶祝活動。活動中國王在講台抱起小王儲，以及國王抱着小王儲與民眾近距離交流的情況，父子情溫暖有愛。

2018年4月25日，小王儲跟隨父母及其他王室成員在普那卡（Punakha）出席不丹王室花卉展覽開幕禮。小王儲走在紅地氈上，國王和國王的父親各牽着小王儲一隻小手，場面溫馨。

2017年10月31日至11月3日，小王儲首次隨父母外訪印度，未滿2歲的他表現淡定「無怯場」，展現小王子的風範。

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