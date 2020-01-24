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「幸福之國」不丹國王家庭照　初生二王子首露面

文章日期：2020年06月01日

「幸福之國」不丹的國王基沙爾（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）曾有「喜馬拉雅山白馬王子」的美譽，2011年迎娶平民出身的佩馬（Jetsun Pema）。2016年小王儲Gyalsey Jigme Namgyel Wangchuck出世。2020年3月19日二王子出世。

2020年6月1日，約兩個半月大的二王子首次公開亮相，王室稱小王子的名字稍後公布。

2020年3月19日，王后佩馬誕下第二名兒子。

2018年12月17日，不丹國王一家出席不丹國慶慶祝活動。活動中國王在講台抱起小王儲，以及國王抱着小王儲與民眾近距離交流的情況，父子情溫暖有愛。

2018年4月25日，小王儲跟隨父母及其他王室成員在普那卡（Punakha）出席不丹王室花卉展覽開幕禮。小王儲走在紅地氈上，國王和國王的父親各牽着小王儲一隻小手，場面溫馨。

2017年10月31日至11月3日，小王儲首次隨父母外訪印度，未滿2歲的他表現淡定「無怯場」，展現小王子的風範。

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右圖：不丹王后佩馬抱着二王子。左圖：不丹小王儲坐在國王腿上，熱情撫摸由王后媽媽抱着的弟弟。(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2020年5月29日，左起：不丹國王基沙爾、二王子、小王儲、王后佩馬。(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2020年5月29日，不丹國王基沙爾抱着二王子。右為小王儲（右）。(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2020年5月29日， 不丹王后佩馬抱着二王子。(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2020年5月29日，不丹國王基沙爾抱着二王子，小王儲坐在一旁開心笑。(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2020年5月29日，不丹小王儲坐在國王腿上，熱情撫摸由王后媽媽抱着的弟弟。 (His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2020年2月，王后佩馬懷有第二胎。(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2020年1月，小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（yellow.bt網站圖片）
2019年12月18日，不丹國王基沙爾與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，不丹王后佩馬與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，不丹國王基沙爾牽着小王儲Jigme Namgyel Wangchuck，與民眾見面。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，不丹王后佩馬（左）、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（前排左二），與其他王室成員出席國慶日活動。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，不丹國王基沙爾（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年11月，小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（yellow.bt網站圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，悠仁（左）與不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，悠仁（左）與不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，悠仁（前排左）與母親紀子（後排），以及不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦（後排右）及悠仁（前排）到訪不丹，與不丹國王及王后（後排左）見面。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，文仁的妻子紀子（左）與不丹王后佩馬（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，文仁（左）與不丹國王基沙爾（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年6月，小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（yellow.bt網站圖片）
2018年12月20日，不丹國王一家三口出席活動。圖為不丹國王基沙爾抱着小王儲Jigme Namgyel Wangchuck。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年12月17日，不丹舉行國慶活動，國王基沙爾（後）在講台上抱起小王儲（前）。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年12月17日，不丹國王基沙爾（右）蹲下來輕摟小王儲（左）。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年12月17日，不丹國王基沙爾（中排右二）抱着小王儲（中）與民眾近距離交流。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年8月，小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（yellow.bt網站圖片）
2018年7月，不丹國王基沙爾及小王儲（yellow.bt網站圖片）
2018年5月，不丹國王基沙爾及小王儲（yellow.bt網站圖片）
2018年4月27日，不丹國王基沙爾抱着小王儲 (中) 前往寺廟Gangtey Sangngak Choeling monastery。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月27日，不丹小王儲（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
不丹國王基沙爾（中）拖着小王儲。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月25日，不丹王室花卉展覽開幕，小王儲（中）走在紅地氈上，國王（右）和國王的父親（左）各牽着小王儲一隻小手。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月25日，不丹小王儲（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月25日，不丹小王儲（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月25日，不丹國王基沙爾（左）與王后佩馬（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月25日，不丹國王基沙爾（右）與王后佩馬（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年2月21日，不丹國王基沙爾生日，他、王后及小王儲一起到塔克桑寺（Paro Taktsang）參拜。圖為國王和小王儲。（Jetsun Pema facebook圖片）
不丹國王基沙爾讓小王儲「騎膊馬」，場面溫馨。（Jetsun Pema facebook圖片）
不丹國王基沙爾和小王儲分別於2月5日及21日生日，王室發布父子二人合照。（不丹王室網站圖片）
2018年，不丹王室發布的不丹國王基沙爾、王后佩馬與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck家庭照。（不丹王室網站圖片）
2017年11月，不丹王室在網上發放國王基沙爾讓小王儲Jigme Namgyel Wangchuck「騎膊馬」的溫馨合照。（不丹王室網站圖片）
不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹王后佩馬（右）與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（左）（不丹王室網站圖片）
2017年11月1日，不丹國王基沙爾、王后佩馬、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck外訪印度，與印度外長斯瓦拉杰（右）見面。（法新社）
印度外長斯瓦拉杰（左）輕觸小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（前）的下巴。（法新社）
（後排左起）印度外長斯瓦拉杰、不丹國王基沙爾、王后佩馬、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（前）。（法新社）
（後排左起）印度外長斯瓦拉杰、不丹國王基沙爾、王后佩馬、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（前）。（法新社）
2017年11月，（左起）印度總統考文德（Ramnath Kovind）、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck、不丹國王基沙爾及王后佩馬。（法新社）
2017年11月，不丹國王基沙爾（右二）與王后佩馬（左二）、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（左）展開第二日訪印行程，印度總理莫迪（右）設宴款待。（Jetsun Pema facebook圖片）
2017年11月，小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（左二）向印度總統考文德（Ramnath Kovind）送上禮物。（法新社）
2017年11月，不丹國王基沙爾（左二起）、王后佩馬、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck在印度新德里外訪。（Jetsun Pema facebook圖片）
不丹國王、王后及小王儲（不丹王室網站圖片）
不丹國王、王后與小王儲（不丹王室網站圖片）
2017年6月，日本真子公主（左一）訪問不丹，與不丹國王王后和小王儲合照。（法新社）
(The Royal Family of Bhutan facebook圖片)
2017年6月，日本真子公主（中）訪問不丹，與不丹國王王后合照。（不丹國王基沙爾facebook圖片）
2017年6月，日本真子公主（左）與不丹王后佩馬（右）（不丹王后佩馬facebook圖片）
2017年6月，日本真子公主（中）訪問不丹，與不丹國王王后合照。（法新社）
2017年6月，日本真子公主（中）訪問不丹，與不丹國王王后合照。（法新社）
不丹王后佩馬與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹國王王后和小王儲（不丹王室網站圖片）
不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹王后佩馬（不丹王后佩馬facebook圖片）
不丹國王王后和小王儲（不丹王后佩馬facebook圖片）
不丹國王王后和小王儲（不丹王室網站圖片）
不丹王后佩馬與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王后佩馬facebook圖片）
不丹的小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹國王基沙爾與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹國王基沙爾與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王后佩馬facebook圖片）
不丹國王基沙爾與王后佩馬（不丹王后佩馬facebook圖片）
不丹國王結婚時，穿上傳統國服。（不丹王后佩馬facebook圖片）
不丹的小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹國王王后和小王儲（不丹王室facebook圖片）
不丹王后佩馬（Jetsun Pema）與剛出生的小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室facebook圖片）
2011年，不丹國王迎娶平民出生的佩馬。（不丹王室facebook圖片）
不丹國王基沙爾於2011年與佩馬結婚。（不丹王室facebook圖片）
2016年2月，不丹國王基沙爾、王后佩馬與小王儲（不丹王后佩馬facebook圖片）
2016年4月，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右一）和凱特（右二）到訪不丹，左為不丹國王及王后。（不丹王后佩馬facebook圖片）
左起：不丹國王基沙爾、不丹王后佩馬、英國劍橋公爵夫人凱特、英國威廉王子（法新社）
不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（不丹王室網站圖片）
(The Royal Family of Bhutan facebook圖片)
（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片／yellow.bt網站圖片）

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