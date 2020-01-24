「幸福之國」不丹國王家庭照 初生二王子首露面
文章日期：2020年06月01日
「幸福之國」不丹的國王基沙爾（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）曾有「喜馬拉雅山白馬王子」的美譽，2011年迎娶平民出身的佩馬（Jetsun Pema）。2016年小王儲Gyalsey Jigme Namgyel Wangchuck出世。2020年3月19日二王子出世。
2020年6月1日，約兩個半月大的二王子首次公開亮相，王室稱小王子的名字稍後公布。
2020年3月19日，王后佩馬誕下第二名兒子。
2018年12月17日，不丹國王一家出席不丹國慶慶祝活動。活動中國王在講台抱起小王儲，以及國王抱着小王儲與民眾近距離交流的情況，父子情溫暖有愛。
2018年4月25日，小王儲跟隨父母及其他王室成員在普那卡（Punakha）出席不丹王室花卉展覽開幕禮。小王儲走在紅地氈上，國王和國王的父親各牽着小王儲一隻小手，場面溫馨。
2017年10月31日至11月3日，小王儲首次隨父母外訪印度，未滿2歲的他表現淡定「無怯場」，展現小王子的風範。
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右圖：不丹王后佩馬抱着二王子。左圖：不丹小王儲坐在國王腿上，熱情撫摸由王后媽媽抱着的弟弟。(His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片)
2019年12月18日，不丹國王基沙爾與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，不丹王后佩馬與小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，不丹國王基沙爾牽着小王儲Jigme Namgyel Wangchuck，與民眾見面。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年12月18日，不丹王后佩馬（左）、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（前排左二），與其他王室成員出席國慶日活動。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，悠仁（左）與不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，悠仁（左）與不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，悠仁（前排左）與母親紀子（後排），以及不丹小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦（後排右）及悠仁（前排）到訪不丹，與不丹國王及王后（後排左）見面。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，文仁的妻子紀子（左）與不丹王后佩馬（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2019年8月19日，日皇德仁的弟弟文仁夫婦與兒子悠仁到訪不丹，文仁（左）與不丹國王基沙爾（右）（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年12月20日，不丹國王一家三口出席活動。圖為不丹國王基沙爾抱着小王儲Jigme Namgyel Wangchuck。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年12月17日，不丹舉行國慶活動，國王基沙爾（後）在講台上抱起小王儲（前）。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年12月17日，不丹國王基沙爾（中排右二）抱着小王儲（中）與民眾近距離交流。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月27日，不丹國王基沙爾抱着小王儲 (中) 前往寺廟Gangtey Sangngak Choeling monastery。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2018年4月25日，不丹王室花卉展覽開幕，小王儲（中）走在紅地氈上，國王（右）和國王的父親（左）各牽着小王儲一隻小手。（His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck facebook圖片）
2017年11月，不丹國王基沙爾（右二）與王后佩馬（左二）、小王儲Jigme Namgyel Wangchuck（左）展開第二日訪印行程，印度總理莫迪（右）設宴款待。（Jetsun Pema facebook圖片）