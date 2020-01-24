Open Menu
ALBUM
/ HOT PICK
PAST ARTICLES
初夏花海湖畔美景
文章日期：2020年06月20日
Share
初夏多地花朵綻放，山林綠意盎然，蜜蜂在花間採蜜，鷺鳥在荷塘或江上飛舞，朝氣勃勃。（圖：新華社）
2020年6月21日，一隻池鷺從荷花池塘飛過。(新華社)
2020年6月21日，一隻池鷺從荷花池塘起飛。(新華社)
2020年6月21日，一隻池鷺在福州茶亭公園荷花塘的荷花叢中飛過。(新華社)
2020年6月21日，一隻夜鷺飛過荷花池塘。(新華社)
2020年6月21日，一隻池鷺從荷花池塘飛過。(新華社)
2020年5月16日，福州茶亭公園荷花塘，池鷺在荷花叢中覓食。(新華社)
2020年6月21日，兩隻鳥停在湖南省衡陽市南嶽區南嶽鎮水濂村荷塘。(新華社)
【初夏花海湖畔美景】山東省臨沂市主城區濱河景區的鮮花綻放，一隻蜜蜂在花朵上採蜜。圖片攝於2019年5月14日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】山東省臨沂市主城區濱河景區的鮮花綻放，形成一片花海，吸引市民賞花。圖片攝於2019年5月14日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】山東省臨沂市主城區濱河景區廣播電視塔附近的鮮花綻放，形成花海。圖片攝於2019年5月14日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】山東省臨沂市主城區濱河景區的鮮花綻放。圖片攝於2019年5月14日。（新華社）
拉薩西郊的羅布林卡，藏語意為「寶貝園林」。踏入初夏，上萬盆鮮花花團錦簇，綠樹成蔭，美不勝收。圖為5月20日拍攝的羅布林卡一景。（新華社）
拉薩西郊的羅布林卡，藏語意為「寶貝園林」。踏入初夏，上萬盆鮮花花團錦簇，綠樹成蔭，美不勝收。圖為5月20日拍攝的羅布林卡一景。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】廣西南寧市有鷺鳥在江上飛舞。圖片攝於2019年5月11日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】廣西南寧市有鷺鳥在江上覓食。圖片攝於2019年5月11日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】廣西南寧市有鷺鳥在江上覓食。圖片攝於2019年5月11日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】廣西南寧市的鷺鳥。圖片攝於2019年5月11日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】廣西南寧市的鷺鳥。圖片攝於2019年5月11日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】廣西南寧市的鷺鳥成群飛舞。圖片攝於2019年5月11日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】山東省臨沂市主城區濱河景區的鮮花綻放，有市民在花田間跑步。圖片攝於2019年5月14日。（新華社）
【初夏花海湖畔美景】河北臨城縣太行山腹地的茶園工人在採摘茶葉。圖片攝於2019年5月7日。（新華社）
OTHER ALBUM
HOT PICK
夏天荷花開
SHOWBIZ
【父親節‧圖輯】郭富城陳豪伍家謙 9位星級爸爸的小故事
SHOWBIZ
【一切由選美開始】黃心穎主動出擊蝕底 湯洛雯簡單取勝
SHOWBIZ
【圖解十大謎團】《The King》李敏鎬拯救平行時空
SHOWBIZ
【疫境自強】歌神天王開抗疫騷勉勵港人 名人紅星派防疫物資顯善心
HOT PICK
英女王伉儷鶼鰈情深 結婚逾70載
HOT PICK
「幸福之國」不丹國王家庭照 初生二王子首露面
SHOWBIZ
【圖輯】愛妻號黃日華 與梁潔華風雨同路40載
SHOWBIZ
【圖輯】賭王何鴻燊傳奇一生
SHOWBIZ
【再見貓界明星】忌廉哥獲港人喜愛 萬千寵愛在一身
HOT PICK
世界遺產：可可西里生態獨特 鼓浪嶼多元文化
SHOWBIZ
【寫真21】深田恭子全身暑假投奔初夏 衝浪涼浸浸
SHOWBIZ
【貌似宋慧喬】《夫妻的世界》韓素希獲封「最靚小三」
SHOWBIZ
【溫馨圖輯】媽媽大晒﹗「疫境」下的母親節
HOT PICK
哈里王子愛兒阿奇 成長萌照
1
2
3
4
5
»
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK