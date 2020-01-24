英國喬治小王子 成長萌照逐格睇
文章日期：2020年07月22日
英國喬治小王子於2013年7月22日出生，是劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特的長子，英國王室第三順位繼承人。妹妹夏洛特公主於2015年5月2日出生，弟弟路易小王子於2018年4月23日出世。2017年9月7日，喬治小王子首日前往倫敦私立貴族學校Thomas's Battersea上學，由於媽媽凱特懷孕不適，父親威廉王子獨自送喬治返學。
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2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年7月22日，喬治小王子6歲生日，肯辛頓宮發放喬治的新相，照片由凱特拍攝，地點位於肯辛頓宮。圖中的喬治穿上白色球衣展露燦爛笑容，可見他甩了牙仔，正在換牙階段。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口遊覽切爾西花展（Chelsea Flower Show）的照片。圖為喬治小王子（前排左）與妹妹夏洛特小公主（前排右）光着腳坐在木橋上。（Kensington Palace Twitter圖片）
2017年9月7日，英國喬治小王子首日到Thomas's Battersea上學，由爸爸威廉王子送他上學。圖為王室發布威廉王子與喬治小王子在上學前拍攝的照片，穿上校服的喬治手插褲袋展露笑容，表現輕鬆。（The Royal Family facebook）
2017年7月22日，喬治小王子4歲生日，英國王室當日發布喬治於6月底在肯辛頓宮拍攝的照片。照片由Getty Images王室攝影師Chris Jackson拍攝。（The Royal Family facebook）