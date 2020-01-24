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重溫：度天賞雲
文章日期：2020年08月30日
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雲
，千變萬化，不同形狀，不同意境，構成一道道美麗風景。(圖片：新華社、法新社、中新社)
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2016年7月24日，海南省三沙市晉卿島晚霞 （中新社）
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2017年7月28日，四川道孚縣協德鄉的藍天白雲，與油菜花田構成一幅川西高原夏日畫卷。（新華社）
2017年7月3日，青海青藏高原門源縣，藍天、白雲、雪山和金燦燦的油菜花相輝映。（中新社）
2017年7月28日，貴州紫雲縣布依族村寨，雲霧籠罩，群山若隱若現。（中新社）
2017年7月24日，德國南部Aitrang的雲景（法新社）
2017年7月28日，台北市，颱風納沙來襲前的雲層（新華社）
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2017年7月21日，重慶雲陽龍缸國家地質公園岐山草場風景（新華社）
2017年7月15日，江蘇宿遷郊外，雲霧繚繞 （中新社）
2017年7月15日，雨後的湖北秭歸縣城和三峽大壩，被雲霧籠罩。（新華社）
2017年7月15日，在西藏林芝飛往重慶時航班上拍攝的雪山和雲海（新華社）
2017年7月15日，在西藏林芝飛往重慶時航班上拍攝的雪山和雲海，雪山雲海相伴，宛如畫卷。（新華社）
2017年7月15日，在西藏林芝飛往重慶時航班上拍攝的雪山和雲海，雪山雲海相伴，宛如畫卷。（新華社）
2017年7月12日，內蒙古呼倫貝爾大草原，純凈蒼穹下，朵朵白雲在草原上投下倒影。（新華社）
2017年7月8日，西藏那曲色林錯湖，湖水、草甸、沙石灘、藍天、白雲融為一體。（新華社）
2017年7月8日，西藏那曲色林錯湖，湖水、草甸、沙石灘、藍天、白雲融為一體。（新華社）
2017年7月8日，西藏那曲色林錯湖，湖水、草甸、沙石灘、藍天、白雲融為一體。（新華社）
2017年6月27日，重慶大足，平流雲美景（新華社）
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2017年6月21日，甘肅省甘南藏族自治州迭部縣扎尕那群山，雲霧繚繞（新華社）
2017年6月20日，山東青島市南區的濱海建築、碼頭在雲霧中若隱若現。（新華社）
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2017年6月16日，青海德令哈量子衛星地面站外景（新華社）
2017年6月16日，湖南張家界黃石寨雲海（新華社）
2017年6月14日，安徽黃山雲海（新華社）
2017年6月14日，安徽黃山雲海（新華社）
2017年6月14日，安徽黃山雲海（新華社）
2017年6月14日，安徽黃山風景區雲海瀰漫，宛如一幅淡雅的水墨畫卷。（新華社）
2017年6月14日，巴西巴拉那州庫裏蒂巴附近拍攝，蒼茫雲海間（新華社）
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2017年7月5日，英國溫布頓（Wimbledon），落霞雲歸（法新社）
2017年7月7日，印尼雅加達，落霞雲歸（法新社）
2017年6月26日，九龍區，光污染下的雲景（法新社）
2017年7月22日，英國西北部Southport附近，烏雲密布（法新社）
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2017年7月8日，菲律賓Baseco地區的雨雲（法新社）
2017年6月21日，印度孟買港，烏雲聚集。（法新社）
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