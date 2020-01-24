英女王伉儷鶼鰈情深　結婚逾70載

11月20日是英女王伊利沙伯二世結婚周年紀念。94歲的英女王與99歲的王夫菲臘親王（Prince Philip），是英國王室有史以來首對慶祝「白金婚」的夫婦。英女王慶祝結婚70周年時，英國王室在Twitter發放英女王與王夫的合照，英女王身穿奶白色禮服，胸前佩戴「聖甲蟲」胸針，是王夫半世紀前送給英女王的禮物，別具意義。

英女王與菲臘親王多年來鶼鰈情深，菲臘親王堪稱英女王最強大的情感支柱。兩人於1947年11月20日完婚，當時英女王只有21歲，男方26歲。英女王在外是一國元首，在家庭卻以丈夫為「一家之主」。

英女王與王夫菲臘親王誕下4名子女，分別是王儲查理斯王子、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子。有侍從曾形容，只有王夫陪伴在旁，女王才有安全感。英女王與王夫菲臘親王雖已過耄耋之年，但兩人不時攜手出席活動，恩愛依然。

菲臘親王2017年8月2日出席最後一次官式活動，正式「退休」，結束60多年的公職生涯，其間共有22,219次單獨活動，637次獨立外訪，發表過5496次演講，擔任過785個組織的贊助人，撰寫過14本書。

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