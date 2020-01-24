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英女王伉儷鶼鰈情深　結婚逾70載

文章日期：2020年11月20日

11月20日是英女王伊利沙伯二世結婚周年紀念。94歲的英女王與99歲的王夫菲臘親王（Prince Philip），是英國王室有史以來首對慶祝「白金婚」的夫婦。英女王慶祝結婚70周年時，英國王室在Twitter發放英女王與王夫的合照，英女王身穿奶白色禮服，胸前佩戴「聖甲蟲」胸針，是王夫半世紀前送給英女王的禮物，別具意義。

英女王與菲臘親王多年來鶼鰈情深，菲臘親王堪稱英女王最強大的情感支柱。兩人於1947年11月20日完婚，當時英女王只有21歲，男方26歲。英女王在外是一國元首，在家庭卻以丈夫為「一家之主」。

英女王與王夫菲臘親王誕下4名子女，分別是王儲查理斯王子、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子。有侍從曾形容，只有王夫陪伴在旁，女王才有安全感。英女王與王夫菲臘親王雖已過耄耋之年，但兩人不時攜手出席活動，恩愛依然。

菲臘親王2017年8月2日出席最後一次官式活動，正式「退休」，結束60多年的公職生涯，其間共有22,219次單獨活動，637次獨立外訪，發表過5496次演講，擔任過785個組織的贊助人，撰寫過14本書。

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英女王伊利沙伯二世（左）與王夫菲臘親王（右）結婚逾70載，兩人恩愛依然。（The Royal Family facebook圖片）
英女王伉儷 鶼鰈情深70載（The Royal Family網站圖片、The Royal Family facebook圖片）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫菲臘親王（右）結婚逾70載。圖為英國王室2019年11月20日發放合照賀英女王結婚周年。（The Royal Family facebook圖片）
1947年7月，英女王（時為伊利沙伯公主，右）與菲臘王子宣布訂婚。（Royal Mail Instagram圖片）
1947年7月，英女王（時為伊利沙伯公主，左）與菲臘王子宣布訂婚。（Royal Mail Instagram圖片）
1947年11月20日，英女王（時為伊利沙伯公主）與菲臘王子在西敏寺舉行婚禮。（Royal Mail Instagram圖片）
1947年11月20日，英女王（時為伊利沙伯公主）與菲臘王子舉行婚禮。（Royal Mail Instagram圖片）
1947年11月23日，英女王（時為伊利沙伯公主）與王夫度蜜月。（Royal Mail Instagram圖片）
1947年11月23日，英女王（時為伊利沙伯公主）與王夫度蜜月時合照。（Royal Mail Instagram圖片）
英女王（當年為伊利沙伯公主）與愛丁堡公爵菲臘王子在西敏寺舉行婚禮。（The Royal Family網站圖片）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫菲臘親王（右）於1947年11月20日完婚。（The Royal Family facebook圖片）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫愛丁堡公爵菲臘親王（右）（The Royal Family facebook圖片）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫愛丁堡公爵菲臘親王（右）（The Royal Family Twitter圖片）
2017年11月，英女王伊利沙伯二世（左）與王夫愛丁堡公爵菲臘親王（右）拍攝新合照，慶祝「白金婚」。（The Royal Family Twitter圖片）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫愛丁堡公爵菲臘親王（右）（The Royal Family Twitter圖片）
96歲的英國菲臘親王雖然卸下公職，日後仍有機會陪同英女王伊利沙伯二世出席活動。（The Royal Family twitter圖片）
英女王（當年為伊利沙伯公主）與愛丁堡公爵菲臘王子於1947年7月宣布訂婚。（The Royal Family網站圖片）
英女王於1947年11月20日在西敏寺完婚，有8名伴娘送嫁。（The Royal Family網站圖片）
英女王於1947年11月20日在西敏寺完婚。（The Royal Family網站圖片）
1947年11月20日，英女王（時為伊利沙伯公主）與菲臘王子結婚。（The Royal Family YouTube短片截圖）
1947年7月，伊利沙伯公主（即現在的英女王）與未婚夫菲臘王子在白金漢宮合照，當日王室公布他們的婚訊。（法新社）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫菲臘王子（右）在1947年結婚。（資料圖片）
英女王伊利沙伯二世1953年於西敏寺加冕。（資料圖片）
英女王伊利沙伯二世、菲臘親王與查理斯王子和安妮公主（法新社）
1961年12月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王外訪。（法新社/STRINGER）
英女王伊利沙伯二世（右二）與王夫菲臘親王（右一）（The Royal Family facebook圖片）
英女王伊利沙伯二世（左一）與王夫菲臘親王（左二）（The Royal Family facebook圖片）
1968年4月，（右起）英女王伊利沙伯二世、王夫菲臘親王與安德魯王子（法新社/ CENTRAL PRESS/STRINGER ）
1971年，英女王與王夫菲臘親王合照（The Royal Family YouTube短片截圖）
1972年11月3日，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王慶祝結婚25周年。（法新社/CENTRAL PRESS/STRINGER）
1976年，英女王與王夫菲臘親王（The Royal Family YouTube短片截圖）
1977年，英女王與王夫菲臘親王慶祝結婚30周年。（The Royal Family YouTube短片截圖）
1979年11月20日，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王慶祝結婚32周年，攝於巴爾莫勒爾堡。（法新社/CENTRAL PRESS/STRINGER）
1997年11月，英女王與王夫菲臘親王慶祝結婚50周年。（The Royal Family YouTube短片截圖）
2002年11月，英女王與王夫菲臘親王慶祝結婚55周年。（The Royal Family YouTube短片截圖）
1986年，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王到訪北京長城。（法新社/ STRINGER）
2011年10月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
2012年6月16日，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王在白金漢宮陽台上跟民眾揮手。（法新社）
2014年，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
2015年3月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
2015年5月27日，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
英女王（左）與菲臘親王（右）（The Royal Family facebook圖片Press Association）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫愛丁堡公爵菲臘親王（右）（The Royal Family facebook圖片）
英女王伊利沙伯二世（左）與王夫愛丁堡公爵菲臘親王（右）穿上情侶裝。（The Royal Family facebook圖片）
2016年6月11日，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（新華社）
2016年6月11日，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（新華社）
2016年，英女王90歲官方生日舉行盛大閱兵儀式。（法新社）
英女王（左）與菲臘親王（右）2017年2月一同出席活動。（The Royal Family facebook圖片）
2017年4月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
2017年4月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
2017年4月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
2017年4月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
2017年4月，英女王伊利沙伯二世與王夫菲臘親王（法新社）
左起：王儲夫人卡米拉、王儲查理斯、英女王伊利沙伯二世、王夫愛丁堡公爵菲臘親王、威廉王子、劍橋公爵夫人凱特於2016年12月盛裝出席晚宴。（The Royal Family facebook圖片 Press Association）
2016年，英女王（左一）和王夫菲臘親王（右一）與奧巴馬夫婦（中）會面。（法新社）
2017年5月16日，英國菲臘親王出席在白金漢宮舉行的花園派對。（法新社資料圖片）
2017年5月9日，英國菲臘親王出席Pangbourne College創校百周年活動。（法新社資料圖片）
2017年5月31日，英國菲臘親王在白金漢宮出席活動。（法新社資料圖片）
2017年8月2日，英國96歲菲臘親王最後一次出席官式活動，以皇家海軍陸戰隊名譽總指揮官身分，在白金漢宮前院出席海軍陸戰隊活動。（法新社）
2017年8月2日，英國96歲菲臘親王最後一次出席官式活動，以皇家海軍陸戰隊名譽總指揮官身分，在白金漢宮前院出席海軍陸戰隊活動。（法新社）
2016年6月11日，英女王伊利沙伯二世（左）與王夫菲臘親王（右）乘坐馬車參與英女王生日巡遊。（法新社資料圖片）
2016年6月12日，英女王伊利沙伯二世（左）與王夫菲臘親王（右）出席慶祝90歲生日的活動。（法新社資料圖片）

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