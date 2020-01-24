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王室美人：摩納哥王妃

文章日期：2020年11月23日

若果要數當今王室十大美人，摩納哥王妃維特斯托克 (Princess Charlene of Monaco) 一定上榜！

維特斯托克於1978年1月25日，生於英國前殖民地羅得西亞（現津巴布韋），10歲隨家人移居南非，成為南非泳隊成員，曾參加悉尼奧運、英聯邦運動會等。2000年她隨團到摩納哥作賽時結識摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）後相戀，2006年起移居摩納哥，2011年7月二人在王宮內公證註冊結婚，在天主教堂行禮。王妃於2014年12月初誕下龍鳳胎Gabriella小公主與Jacques小王子。

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摩納哥Princess Charlene驚艷造型

摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（法新社／Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2019年7月26日，摩納哥王妃維特斯托克出席第71屆摩納哥紅十字會晚宴。（法新社）
2019年7月26日，摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
2019年7月26日，摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
2019年7月26日，摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）出席第71屆摩納哥紅十字會晚宴。（法新社）
2019年6月18日，摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）出席第59屆Monte-Carlo Television Festival。（法新社）
2019年6月15日，摩納哥王妃維特斯托克（右）在法國出席活動。（法新社）
2018年11月19日為摩納哥國慶日，摩納哥王妃維特斯托克出席活動。（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（左）（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（右）、阿爾貝二世親王（左）（法新社）
2018年7月27日，摩納哥王妃維特斯托克出席一年一度的Red Cross Ball晚宴。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2018年9月26日，摩納哥王妃維特斯托克出席Monte-Carlo Gala。（法新社）
2018年9月26日，摩納哥王妃維特斯托克出席Monte-Carlo Gala。（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（法新社）
（左起）摩納哥元首阿爾貝二世親王與妻子維特斯托克，以及奧蘭度布林（Orlando Bloom）、Katy Perry出席Monte-Carlo Gala。（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社／Prince's Palace of Monaco facebook圖片)
2018年1月，摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
2018年7月27日，摩納哥王妃維特斯托克穿上貼身低胸剪裁的Versace晚禮服。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2018年7月27日，摩納哥元首阿爾貝二世親王（右）與妻子維特斯托克（左），出席一年一度的Red Cross Ball晚宴。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥王妃維特斯托克穿上貼身低胸剪裁的Versace晚禮服。（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克的晚禮服綴飾呈鱗片狀的藍金色水晶，令她看起來猶如美麗的美人魚。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（左）的禮服背後呈縷空設計，展示其美背。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（中）與妻子維特斯托克（右）（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（中）與妻子維特斯托克（右）（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（前排左）與妻子維特斯托克（前排右）（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（右）與妻子維特斯托克（左）（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（右）與王妃維特斯托克（左）（法新社）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（右）與妻子維特斯托克（左）（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥元首阿爾貝二世親王（左）與妻子維特斯托克（右）共舞。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2018年6月23及24日，摩納哥王妃維特斯托克、阿爾貝二世親王與一對龍鳳胎出席參觀活動，圖為維特斯托克王妃與愛女Gabriella小公主（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
（左起）摩納哥王妃維特斯托克、阿爾貝二世親王與一對龍鳳胎Jacques小王子、Gabriella小公主（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
（左起）摩納哥王妃維特斯托克、阿爾貝二世親王與一對龍鳳胎Jacques小王子、Gabriella小公主（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2018年6月19日，摩納哥王妃維特斯托克出席第58屆蒙特卡洛電視節（Monte-Carlo Television Festival）的閉幕典禮。（法新社）
2018年6月19日，摩納哥王妃維特斯托克（法新社）
2018年6月19日，摩納哥王妃維特斯托克（中）（法新社）
2018年6月19日，摩納哥王妃維特斯托克（中）（法新社）
2018年6月19日，摩納哥王妃維特斯托克（中）（法新社）
2018年6月19日，摩納哥王妃維特斯托克（中）（法新社）
2018年6月17日，摩納哥王妃維特斯托克參加水上單車比賽（Riviera Water Bike Challenge）（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右）（法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右）（法新社）
阿爾貝二世親王（左）與摩納哥王妃維特斯托克（右）（法新社）
2018年6月17日，摩納哥王妃維特斯托克（左）抱着愛子Jacques小王子。（法新社）
2018年6月17日，摩納哥王妃維特斯托克背着兒子Jacques小王子「騎膊馬」。（法新社）
2018年5月25日，摩納哥王妃維特斯托克（左）抱着兒子Jacques小王子參觀一級方程式賽車（F1）車隊的加油站。（法新社）
2018年1月27日，摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
2018年1月27日，摩納哥元首阿爾貝二世親王 (右) 與妻子維特斯托克 (左) (法新社)
2018年1月27日，摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥王妃維特斯托克與愛女Gabriella小公主 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥元首阿爾貝二世親王的妻子維特斯托克 (穿灰色格子褸)、愛兒Jacques小王子 (左一)、愛女Gabriella小公主 (右一) (法新社)
2018年1月26日，摩納哥元首阿爾貝二世親王的妻子維特斯托克 (穿灰色格子褸)、愛兒Jacques小王子、愛女Gabriella小公主 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥元首阿爾貝二世親王、妻子維特斯托克、愛兒Jacques小王子、愛女Gabriella小公主 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥元首阿爾貝二世親王、妻子維特斯托克、愛兒Jacques小王子、愛女Gabriella小公主 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥元首阿爾貝二世親王拖着愛兒Jacques小王子、妻子維特斯托克蹲下握着愛女Gabriella小公主小手。 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥王妃維特斯托克與愛女Gabriella小公主 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥王妃維特斯托克 (穿灰色格子褸) (法新社)
2018年1月26日，摩納哥王妃維特斯托克的龍鳳胎子女──Gabriella小公主、Jacques小王子 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥王妃維特斯托克的龍鳳胎子女──Gabriella小公主、Jacques小王子 (法新社)
2018年1月26日，摩納哥王妃維特斯托克的愛子──Jacques小王子 (法新社)
2017年12月20日，摩納哥王妃維特斯托克出席聖誕活動。(法新社)
2017年12月20日，摩納哥元首阿爾貝二世親王 (右) 與妻子維特斯托克 (左) 出席聖誕活動。(法新社)
2017年12月20日，摩納哥元首阿爾貝二世親王 (右) 與妻子維特斯托克 (左) 出席聖誕活動。(法新社)
2017年12月20日，摩納哥元首阿爾貝二世親王 (後排右) 與妻子維特斯托克 (後排左) 出席聖誕活動。(法新社)
2017年12月20日，摩納哥元首阿爾貝二世親王 (左) 與妻子維特斯托克 (右) 出席聖誕活動。(法新社)
2017年11月19日為摩納哥國慶日，摩納哥王妃維特斯托克出席慶祝活動。 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）、阿爾貝二世親王（右）與一對龍鳳胎 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與一對龍鳳胎 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與一對龍鳳胎 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
2017年11月17日，摩納哥王妃維特斯托克出席紅十字會的活動。 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）、阿爾貝二世親王（右）與一對龍鳳胎 (Prince's Palace of Monaco facebook圖片)
2016年7月23日，摩納哥王妃維特斯托克出席第68屆Red Cross Ball慈善活動。 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左二）與一對龍鳳胎（右一、右二） (Prince's Palace of Monaco facebook圖片)
摩納哥王妃維特斯托克 (Prince's Palace of Monaco facebook圖片)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
2016年7月23日，摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王出席第68屆Red Cross Ball慈善活動。 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (中) (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克(中) (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克(法新社)
摩納哥王妃維特斯托克(法新社)
摩納哥王妃維特斯托克(法新社)
摩納哥王妃維特斯托克(右) (法新社)
阿爾貝二世親王（左）與摩納哥王妃維特斯托克（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
2017年10月25日，摩納哥王妃維特斯托克在美國加州出席頒獎禮。 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
2017年11月14日，摩納哥王妃維特斯托克（右）與女兒Gabriella小公主（中）參觀托兒所。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2017年11月14日，摩納哥元首阿爾貝二世親王、王妃維特斯托克與一對龍鳳胎參觀托兒所。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2017年11月14日，摩納哥元首阿爾貝二世親王、王妃維特斯托克與一對龍鳳胎參觀托兒所。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2017年11月14日，摩納哥元首阿爾貝二世親王、王妃維特斯托克與一對龍鳳胎參觀托兒所。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
2017年9月，摩納哥王妃維特斯托克出席在米蘭舉行的秋冬時裝周。(法新社)
摩納哥王妃維特斯托克(法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
2017年5月，摩納哥王妃維特斯托克觀看足球賽。 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右）一同觀看球賽。 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克（左）與阿爾貝二世親王（右） (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克與丈夫阿爾貝二世親王於國慶日在露台會見民眾。（2014年法新社資料圖片）
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摩納哥阿爾貝二世親王和維特斯托克 （2011年法新社圖片）
摩納哥王妃維特斯托克與阿爾貝二世親王 (法新社)
摩納哥王妃維特斯托克 (法新社)
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