王室美人：摩納哥王妃
文章日期：2020年11月23日
若果要數當今王室十大美人，摩納哥王妃維特斯托克 (Princess Charlene of Monaco) 一定上榜！
維特斯托克於1978年1月25日，生於英國前殖民地羅得西亞（現津巴布韋），10歲隨家人移居南非，成為南非泳隊成員，曾參加悉尼奧運、英聯邦運動會等。2000年她隨團到摩納哥作賽時結識摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）後相戀，2006年起移居摩納哥，2011年7月二人在王宮內公證註冊結婚，在天主教堂行禮。王妃於2014年12月初誕下龍鳳胎Gabriella小公主與Jacques小王子。
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2018年7月27日，摩納哥元首阿爾貝二世親王（右）與妻子維特斯托克（左），出席一年一度的Red Cross Ball晚宴。（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）
2018年6月23及24日，摩納哥王妃維特斯托克、阿爾貝二世親王與一對龍鳳胎出席參觀活動，圖為維特斯托克王妃與愛女Gabriella小公主（Prince's Palace of Monaco facebook圖片）