王室美人：摩納哥王妃

若果要數當今王室十大美人，摩納哥王妃維特斯托克 (Princess Charlene of Monaco) 一定上榜！

維特斯托克於1978年1月25日，生於英國前殖民地羅得西亞（現津巴布韋），10歲隨家人移居南非，成為南非泳隊成員，曾參加悉尼奧運、英聯邦運動會等。2000年她隨團到摩納哥作賽時結識摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）後相戀，2006年起移居摩納哥，2011年7月二人在王宮內公證註冊結婚，在天主教堂行禮。王妃於2014年12月初誕下龍鳳胎Gabriella小公主與Jacques小王子。

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