英國夏洛特小公主 成長萌照逐格睇
文章日期：2020年12月11日
夏洛特於2015年5月2日出生，是英國王位第四繼承人。小公主全名為夏洛特．伊利沙伯．戴安娜（Charlotte Elizabeth Diana），名字中同時有祖父王儲查理斯的女性化名稱、曾祖母女王伊利沙伯二世、祖母威爾斯王妃戴安娜的名字。
2020年12月11日，夏洛特小公主偕父母威廉王子和凱特，以及哥哥喬治小王子、弟弟路易小王子一起睇表演，一家五口齊齊踏上紅地氈。[威廉王子一家五口撐場感謝抗疫人員 喬治小王子拖弟妹踏紅地氈]
2020年5月2日夏洛特小公主5歲生日，全球正值受新冠肺炎疫情影響，英國民眾被「禁足」留家。肯辛頓宮發放夏洛特早前與家人一起派發食物給隔離居民的照片。[英夏洛特小公主新照賀5歲生日 疫情下為民眾派食物]
2019年12月25日，4歲的英國夏洛特小公主與哥哥喬治小王子首次出席王室聖誕崇拜，夏洛特表現淡定，成為焦點。[詳情：英國王室聖誕節：喬治夏洛特首出席聖誕崇拜 夏洛特小公主親民收禮物]
2019年9月5日，夏洛特小公主開學了，入讀跟哥哥喬治小王子同一間學校。夏洛特身穿校服、束起小馬尾，在父母威廉及凱特、哥哥喬治陪同下踏入校門，夏洛特初時顯得有點緊張，躱在媽媽凱特背後。[詳情：夏洛特喬治開學]
2018年5月19日，夏洛特再次當花女，在叔叔哈里王子的婚禮中再度成為焦點！[詳情]
2018年1月8日，夏洛特上學了，媽媽凱特為夏洛特拍攝照片，The Royal Family facebook公開兩張新相。
2017年7月17日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主，飛抵波蘭華沙訪問兩日。7月19日至21日，續往德國訪問3天。[詳情]
2017年5月20日，英國夏洛特小公主為姨姨皮帕當花女！[詳情]
2016年9月24日，夏洛特跟着爸爸媽媽哥哥飛抵加拿大卑詩省，進行她的第一次官方外訪。[詳情]