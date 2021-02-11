【瑞典王室】女王儲一家四口幸福滿瀉

2019年3月17日，女王儲維多利亞公主（右一）與夫婿Prince Daniel（左一），及一對子女（左二：愛絲黛小公主、右二：奧斯卡小王子）在瑞典厄斯特松德（Ostersund）觀賞冬季兩項世界錦標賽（Biathlon World Championships 2019），為參賽者打氣。（kungahuset facebook圖片）