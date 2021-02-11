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英國路易小王子 成長萌照逐格睇

文章日期：2021年04月23日

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特的第三名孩子、路易小王子（Prince Louis）於2018年4月23日出世，重8磅7安士。凱特分娩後約7小時，抱着小王子與威廉一起步出醫院讓傳媒拍照，之後坐車回家。4月27日，肯辛頓宮公布王子的姓名為Louis Arthur Charles。

2018年7月9日，路易小王子於於倫敦聖詹姆斯宮The Chapel Royal受洗，父母威廉王子和凱特、哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主均有出席，是他們一家五口首次在公開場合同場亮相。

路易小王子是英國王室第五順位繼承人，排序在王儲查理斯、威廉王子、喬治小王子、夏洛特小公主之後。

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英國路易小王子（Kensington Palace Twitter圖片／法新社）
英國肯辛頓宮發放祝賀路易小王子3歲生日的近照，照片由劍橋公爵夫人凱特拍攝，照片攝於肯辛頓宮。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子和夫人凱特，與喬治小王子（右起）、夏洛特小公主及路易小王子出席活動。（法新社）
2020年12月11日，凱特（中）拖着夏洛特小公主（右）與路易小王子（左）出席活動。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口出席活動。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
路易小王子（前左）
路易小王子（前左）
凱特（後）抱着路易小王子（前左）觀看演出，旁邊的夏洛特小公主（右）表情多多。（法新社）
路易小王子（前左）
凱特（後左）與3名子女：路易小王子、夏洛特小公主、喬治小王子在劇院包廂欣賞演出。（法新社）
2020年路易小王子 (Kensington Royal Instagram短片截圖)
2020年路易小王子（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，以及三名子女喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
英國路易小王子（Kensington Palace Twitter圖片）
英國劍橋公爵威廉王子一家五口的合照（右圖），路易小王子由媽媽凱特抱着，十分可愛。（Kensington Palace Twitter圖片/Kensington Palace Instagram圖片）
2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發放路易小王子的近照，祝賀他2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發布路易小王子的近照，慶祝他2歲生日。照片中，路易小王子雙手沾上顏料，製作彩虹手印畫。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發放路易小王子的近照，祝賀他2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，路易小王子2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發放路易小王子的近照，祝賀小王子2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國克萊倫斯宮Instagram分享王儲查理斯抱着路易小王子的照片，慶祝孫兒2歲生日。（Clarence House Instagram圖片）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，凱特（左）抱着路易小王子（右）觀看空軍表演。（法新社）
2019年6月8日，威廉王子（右）抱着路易小王子（左）（法新社）
2019年6月8日，凱特（左）抱着路易小王子（右）（法新社）
2019年6月8日，威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望及揮手。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望及揮手。（法新社）
2019年4月23日，英國肯辛頓宮Instagram發放路易小王子的近照，慶祝路易小王子1歲生日。（kensingtonroyal instagram圖片）
2019年4月23日，英國肯辛頓宮Instagram發放路易小王子的近照，慶祝路易小王子1歲生日。（kensingtonroyal instagram圖片）
2018年12月，英國肯辛頓宮發布劍橋公爵伉儷威廉王子（前右）和凱特（前左）一家五口的合照，迎接聖誕節，當時路易小王子由媽媽凱特抱着。（Kensington Palace Instagram圖片）
凱特抱着路易小王子。（Kensington Palace Twitter圖片）
凱特抱着路易小王子。（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年7月9日，英國路易小王子受洗。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特（左）抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
路易小王子受洗，父母劍橋公爵伉儷威廉王子（前排左二）和凱特（前排右）、哥哥喬治小王子（前排左三）和姐姐夏洛特小公主（前排左）均有出席，是他們一家五口首次在公開場合同場。（法新社）
路易小王子受洗後，由媽媽凱特（左）抱着離開教堂，爸爸威廉王子（右二）則拖着哥哥喬治小王子（右三）和姐姐夏洛特小公主（右）。（法新社）
路易小王子受洗後，由媽媽凱特（左）抱着離開教堂，爸爸威廉王子（右二）則拖着哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主（右）。（法新社）
2018年5月，Kensington Palace twitter發放Louis小王子兩張新照片。 (Kensington Palace twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放圖片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放Louis小王子圖片，說明攝於2018年4月26日，由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)
2018年4月23日，威廉王子和凱特的第三名B仔出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
2018年4月23日出世的Louis小王子（法新社）
2018年4月23日出世的Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特分娩後約7小時，即抱着Louis小王子出院。（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特（右）誕下重8磅7安士的小王子。左為威廉王子。（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左二起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）凱特、威廉王子、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）凱特、威廉王子、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特（左二）、威廉王子（左三）和Louis小王子，一同離開倫敦聖瑪麗醫院林多院區。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
英國王室公告小王子出世（法新社）
英國王室公告小王子出世（法新社）

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