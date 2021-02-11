英國路易小王子 成長萌照逐格睇

英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特的第三名孩子、路易小王子（Prince Louis）於2018年4月23日出世，重8磅7安士。凱特分娩後約7小時，抱着小王子與威廉一起步出醫院讓傳媒拍照，之後坐車回家。4月27日，肯辛頓宮公布王子的姓名為Louis Arthur Charles。

2018年7月9日，路易小王子於於倫敦聖詹姆斯宮The Chapel Royal受洗，父母威廉王子和凱特、哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主均有出席，是他們一家五口首次在公開場合同場亮相。

路易小王子是英國王室第五順位繼承人，排序在王儲查理斯、威廉王子、喬治小王子、夏洛特小公主之後。

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