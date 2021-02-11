瑞典王室｜女王儲一家四口幸福滿瀉
文章日期：2021年05月24日
瑞典女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）與夫婿Prince Daniel 2010年結婚，二人育有一對子女，Princess Estelle 2012年2月23日出生，Prince Oscar則 2016年3月2日出生。
2021年2月23日，Princess Estelle小公主9歲生日，瑞典王室發放多張照片。
2019年12月，瑞典女王儲維多利亞公主一家四口到訪斯德哥爾摩一所教堂。2018年夏天，女王儲維多利亞公主一家四口在厄蘭島（island of Oland）夏宮Solliden放暑假。維多利亞公主更親自操刀拍攝子女的玩樂照片。2017年7月，女王儲維多利亞公主40歲生日，瑞典王室舉行慶祝活動，一家四口穿上親子裝，幸福滿瀉。
左圖：愛絲黛小公主（左）和奧斯卡小王子（右）；右圖：瑞典女王儲維多利亞公主（右一）與夫婿Prince Daniel（左一）、女兒愛絲黛小公主（左二）、奧斯卡小王子（右二）（Kungahuset facebook圖片/Kungahuset.se網站圖片）
2021年2月23日，瑞典Princess Estelle小公主9歲生日，王室發放多張照片，其中一張為Princess Estelle（左）抱着小狗與弟弟Prince Oscar（右）合照。（Kungahuset facebook圖片）
2019年3月17日，女王儲維多利亞公主（右一）與夫婿Prince Daniel（左一），及一對子女（左二：愛絲黛小公主、右二：奧斯卡小王子）在瑞典厄斯特松德（Ostersund）觀賞冬季兩項世界錦標賽（Biathlon World Championships 2019），為參賽者打氣。（kungahuset facebook圖片）
2019年2月9日，女王儲維多利亞（後排左）、Prince Daniel（後排右）、愛絲黛小公主（前排右）和奧斯卡小王子（前排左）一家四口觀看高山滑雪世界盃賽事。（kungahuset facebook圖片）
2018年暑假，女王儲維多利亞公主（後排右）與夫婿Prince Daniel（後排左）、6歲多女兒愛絲黛小公主（前）、2歲多的奧斯卡小王子（後排中）在夏宮Solliden共享天倫之樂。（Kungahuset facebook圖片）
2018年暑假，瑞典女王儲維多利亞公主（後排左）與女兒愛絲黛小公主（前）和兒子奧斯卡小王子（後排右）出海遊玩。照片由維多利亞公主的丈夫Prince Daniel拍攝。（Kungahuset Instagram圖片）
瑞典國王卡爾十六世（後排右）、王后Queen Silvia（前排左）、女王儲維多利亞公主（後排左二）一家四口在厄蘭島夏宮Solliden合照，三代同堂一起放暑假。（Kungahuset facebook圖片）
左圖：瑞典女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）一家四口。右圖：Princess Estelle和弟弟Prince Oscar（www.kungahuset.se網站圖片）
2015年，左起：瑞典王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）、女兒愛絲黛小公主（Princess Estelle）、夫婿Prince Daniel (kungahuset facebook圖片)