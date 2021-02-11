ALBUM / HOT PICK

PAST ARTICLES

瑞典王室｜女王儲一家四口幸福滿瀉

文章日期：2021年05月24日

瑞典女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）與夫婿Prince Daniel 2010年結婚，二人育有一對子女，Princess Estelle 2012年2月23日出生，Prince Oscar則 2016年3月2日出生。

2021年2月23日，Princess Estelle小公主9歲生日，瑞典王室發放多張照片。

2019年12月，瑞典女王儲維多利亞公主一家四口到訪斯德哥爾摩一所教堂。2018年夏天，女王儲維多利亞公主一家四口在厄蘭島（island of Oland）夏宮Solliden放暑假。維多利亞公主更親自操刀拍攝子女的玩樂照片。2017年7月，女王儲維多利亞公主40歲生日，瑞典王室舉行慶祝活動，一家四口穿上親子裝，幸福滿瀉。

2021年5月23日，瑞典王室facebook發放女王儲維多利亞公主一家四口新合照。（Kungahuset facebook圖片）
Princess Estelle小公主（右）與弟弟Prince Oscar（左）。（Kungahuset facebook圖片）
（左圖）瑞典女王儲維多利亞公主一家四口合照。（右圖）Princess Estelle小公主與弟弟Prince Oscar合照。（Kungahuset facebook圖片）
左圖：愛絲黛小公主（左）和奧斯卡小王子（右）；右圖：瑞典女王儲維多利亞公主（右一）與夫婿Prince Daniel（左一）、女兒愛絲黛小公主（左二）、奧斯卡小王子（右二）（Kungahuset facebook圖片/Kungahuset.se網站圖片）
2021年2月23日，瑞典Princess Estelle小公主9歲生日，王室發放多張照片，其中一張為Princess Estelle（左）抱着小狗與弟弟Prince Oscar（右）合照。（Kungahuset facebook圖片）
瑞典女王儲維多利亞公主（前，抱着小狗）一家四口合照。（Kungahuset facebook圖片）
2021年2月23日，瑞典Princess Estelle小公主9歲生日。（Kungahuset facebook圖片）
瑞典小公主Princess Estelle（Kungahuset facebook圖片）
瑞典小公主Princess Estelle與弟弟Prince Oscar（Kungahuset facebook圖片）
瑞典小公主Princess Estelle與弟弟Prince Oscar（Kungahuset facebook圖片）
瑞典Princess Estelle小公主（左）與弟弟Prince Oscar（Kungahuset facebook圖片）
瑞典女王儲維多利亞公主（後排右）與丈夫Prince Daniel（後排左）與一對子女。（Kungahuset facebook圖片）
瑞典女王儲維多利亞公主（中）與一對子女Princess Estelle及Prince Oscar（Kungahuset facebook圖片）
瑞典小公主Princess Estelle（Kungahuset facebook圖片）
瑞典小公主Princess Estelle與弟弟Prince Oscar（Kungahuset facebook圖片）
瑞典小公主Princess Estelle與弟弟Prince Oscar（Kungahuset facebook圖片）
瑞典女王儲的兒子Prince Oscar小王子（Kungahuset facebook圖片）
瑞典小公主Princess Estelle（Kungahuset facebook圖片）
2019年4月21日，瑞典王室facebook上載瑞典女王儲維多利亞公主為月女兒愛絲黛小公主（左）和兒子奧斯卡小王子（右）拍攝的近照。（Kungahuset facebook圖片）
愛絲黛小公主（Kungahuset facebook圖片）
奧斯卡小王子（Kungahuset facebook圖片）
2019年3月17日，女王儲維多利亞公主（右一）與夫婿Prince Daniel（左一），及一對子女（左二：愛絲黛小公主、右二：奧斯卡小王子）在瑞典厄斯特松德（Ostersund）觀賞冬季兩項世界錦標賽（Biathlon World Championships 2019），為參賽者打氣。（kungahuset facebook圖片）
2019年2月20日，女王儲維多利亞（左一）、愛絲黛小公主（右一）和奧斯卡小王子（左二）參觀瑞典王宮的管家室。（kungahuset facebook圖片）
左起：女王儲維多利亞、奧斯卡小王子和愛絲黛小公主（kungahuset facebook圖片）
愛絲黛小公主（右）（kungahuset facebook圖片）
2019年2月9日，女王儲維多利亞（後排左）、Prince Daniel（後排右）、愛絲黛小公主（前排右）和奧斯卡小王子（前排左）一家四口觀看高山滑雪世界盃賽事。（kungahuset facebook圖片）
2019年1月21日，瑞典國王卡爾十六世（左起）、愛絲黛小公主、女王儲維多利亞到訪Bernadotte圖書館。（Kungahuset facebook圖片）
瑞典愛絲黛小公主（Kungahuset facebook圖片）
瑞典愛絲黛小公主（Kungahuset facebook圖片）
愛絲黛小公主（Kungahuset facebook圖片）
瑞典女王儲維多利亞（右）與女兒愛絲黛小公主（右二）（Kungahuset facebook圖片）
瑞典國王卡爾十六世（左起）、愛絲黛小公主、女王儲維多利亞（Kungahuset facebook圖片）
2018年12月，瑞典女王儲維多利亞公主（右二）與夫婿Prince Daniel（左），及一對子女（左二：愛絲黛小公主、右：奧斯卡小王子）一起製作聖誕裝飾。（kungahuset.se網站圖片）
2018年12月13日是St. Lucia's Day，愛絲黛小公主（左）和奧斯卡小王子（右）穿上白長袍和配飾，由媽媽女王儲維多利亞公主親自拍攝。（Kungahuset facebook圖片）
2018年12月13日是St. Lucia's Day，愛絲黛小公主（左）和奧斯卡小王子（右）穿上白長袍和配飾，由媽媽女王儲維多利亞公主親自拍攝。（Kungahuset facebook圖片）
2018年暑假，女王儲維多利亞公主（後排右）與夫婿Prince Daniel（後排左）、6歲多女兒愛絲黛小公主（前）、2歲多的奧斯卡小王子（後排中）在夏宮Solliden共享天倫之樂。（Kungahuset facebook圖片）
2018年暑假，瑞典女王儲維多利亞公主（後排左）與女兒愛絲黛小公主（前）和兒子奧斯卡小王子（後排右）出海遊玩。照片由維多利亞公主的丈夫Prince Daniel拍攝。（Kungahuset Instagram圖片）
瑞典愛絲黛小公主（右）將弟弟奧斯卡小王子（左）抱坐在腿上，二人一起展現燦爛笑容。照片由媽媽、女王儲維多利亞公主拍攝。（Kungahuset Instagram圖片）
2018年，瑞典愛絲黛小公主與愛駒共度暑假，照片由媽媽、女王儲維多利亞公主拍攝。（Kungahuset Instagram圖片）
瑞典愛絲黛小公主。照片由媽媽、女王儲維多利亞公主拍攝。（Kungahuset Instagram圖片）
瑞典奧斯卡小王子。照片由媽媽、女王儲維多利亞公主拍攝。（Kungahuset Instagram圖片）
瑞典Prince Daniel（中）與女兒愛絲黛小公主（左）和兒子奧斯卡小王子（右）在野外郊遊，照片由女王儲維多利亞公主拍攝。（Kungahuset Instagram圖片）
瑞典國王卡爾十六世（後排右）、王后Queen Silvia（前排左）、女王儲維多利亞公主（後排左二）一家四口在厄蘭島夏宮Solliden合照，三代同堂一起放暑假。（Kungahuset facebook圖片）
左圖：瑞典女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）一家四口。右圖：Princess Estelle和弟弟Prince Oscar（www.kungahuset.se網站圖片）
2018年5月18日，王室發布Princess Estelle（右）和弟弟Prince Oscar（左）的照片。（www.kungahuset.se網站圖片）
Princess Estelle（右）和弟弟Prince Oscar（左）（www.kungahuset.se網站圖片）
Princess Estelle（www.kungahuset.se網站圖片）
Prince Oscar（www.kungahuset.se網站圖片）
瑞典王室發布照片，慶祝Princess Estelle 2月23日6歲生日。（Erika Gerdemark, Royal Court, Sweden）
Princess Estelle（右）與弟弟Prince Oscar（Erika Gerdemark, Royal Court, Sweden）
瑞典王室發布照片，慶祝Princess Estelle 2月23日6歲生日。（Erika Gerdemark, Royal Court, Sweden）
2017年12月18日，瑞典女王儲一家四口合照（Raphael Stecksén, Royal Court, Sweden）
(法新社、kungahuset facebook圖片)
2017年7月，瑞典女王儲維多利亞公主（右）40歲生日，與一對子女乘坐馬車。（kungahuset instagram圖片）
瑞典女王儲維多利亞公主（右）與女兒Princess Estelle（中）穿上「母女裝」。（法新社）
愛絲黛小公主（Princess Estelle）（中）向媽媽維多利亞公主撒嬌。（法新社）
瑞典主要王室成員：馬德琳公主（左一）與夫婿、瑞典王后（左三）、維多利亞公主一家四口（中）、瑞典國王（右四）、瑞典王子Prince Carl Philip一家（右）合照。（法新社）
維多利亞公主一家四口乘坐馬車。（法新社）
Princess Estelle小公主穿上白裙，束起孖辮十分可愛。（法新社）
攝於6月6日瑞典國慶 (法新社)
瑞典女王儲維多利亞公主（左）與女兒Princess Estelle（中）及丈夫Prince Daniel出席慶祝活動。（法新社）
2017年，愛絲黛小公主（Princess Estelle）和奧斯卡小王子（Prince Oscar） (kungahuset facebook圖片)
2017年，愛絲黛小公主（Princess Estelle）和奧斯卡小王子（Prince Oscar） (kungahuset facebook圖片)
2017年，愛絲黛小公主（Princess Estelle）和奧斯卡小王子（Prince Oscar） (kungahuset facebook圖片)
愛絲黛小公主（Princess Estelle）和奧斯卡小王子（Prince Oscar）(kungahuset Instagram圖片)
瑞典王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）(kungahuset Instagram圖片)
愛絲黛小公主（Princess Estelle）5歲了。 (kungahuset facebook圖片)
奧斯卡小王子1歲了。 (kungahuset facebook圖片)
2016年 (kungahuset facebook圖片)
2016年 (kungahuset facebook圖片)
2016年11月，奧斯卡小王子（Prince Oscar） (kungahuset facebook圖片)
2016年，愛絲黛小公主（Princess Estelle）和奧斯卡小王子（Prince Oscar） (kungahuset facebook圖片)
2016年 (kungahuset facebook圖片)
愛絲黛小公主（Princess Estelle）和奧斯卡小王子（Prince Oscar），照片由Prince Daniel拍攝。 (kungahuset facebook圖片)
4歲的愛絲黛小公主（Princess Estelle） (kungahuset facebook圖片)
2015年，左起：瑞典王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）、女兒愛絲黛小公主（Princess Estelle）、夫婿Prince Daniel (kungahuset facebook圖片)
瑞典王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）(kungahuset facebook圖片)
2014年，瑞典王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）和女兒愛絲黛小公主（Princess Estelle）(kungahuset facebook圖片)
愛絲黛小公主（Princess Estelle）2歲生日 (kungahuset facebook圖片)
愛絲黛小公主（Princess Estelle）1歲生日 (kungahuset facebook圖片)
(kungahuset facebook圖片)
4日大的愛絲黛小公主（Princess Estelle） (kungahuset facebook圖片)

OTHER ALBUM

圖輯｜MIRROR演唱會10個難忘時刻

SHOWBIZ

圖輯｜MIRROR演唱會10個難忘時刻
母親節圖輯｜媽媽大晒！群星送給母親的說話…

SHOWBIZ

母親節圖輯｜媽媽大晒！群星送給母親的說話…
英國夏洛特小公主 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國夏洛特小公主 成長萌照逐格睇
英國路易小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國路易小王子 成長萌照逐格睇
圖輯｜不一樣的ViuTV音樂頒獎禮 姜濤：香港樂壇加油

SHOWBIZ

圖輯｜不一樣的ViuTV音樂頒獎禮 姜濤：香港樂壇加油
英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇
圖輯｜廖啟智熱愛演戲敬業樂業 與太太陳敏兒相愛42年

SHOWBIZ

圖輯｜廖啟智熱愛演戲敬業樂業 與太太陳敏兒相愛42年
由歌手到最佳男主角｜王浩信唱而優則演 憑《踩過界》兩奪視帝

SHOWBIZ

由歌手到最佳男主角｜王浩信唱而優則演 憑《踩過界》兩奪視帝
由港姐到最佳女主角｜蔡思貝視后之路是如何煉成的？

SHOWBIZ

由港姐到最佳女主角｜蔡思貝視后之路是如何煉成的？
無綫頒獎禮‧圖輯｜陳自瑤姚子羚彭慧中鬥「峰」騷 「大小姐」林淑敏玩色最潮

SHOWBIZ

無綫頒獎禮‧圖輯｜陳自瑤姚子羚彭慧中鬥「峰」騷 「大小姐」林淑敏玩色最潮
【回顧2020‧BB來了】林峯古巨基升呢做老竇 周勵淇楊茜堯當索媽

SHOWBIZ

【回顧2020‧BB來了】林峯古巨基升呢做老竇 周勵淇楊茜堯當索媽
全球百大俊男2020　TOP 30各展魅力

HOT PICK

全球百大俊男2020　TOP 30各展魅力
【回顧2020】娛樂圈喜事浪接浪 馬明靚湯認愛最驚喜

SHOWBIZ

【回顧2020】娛樂圈喜事浪接浪 馬明靚湯認愛最驚喜
全球百大美女2020　TOP 30美態盡現

HOT PICK

全球百大美女2020　TOP 30美態盡現
重溫：2019年全球百大美女TOP 30

HOT PICK

重溫：2019年全球百大美女TOP 30