哈里王子愛兒阿奇 成長萌照

2020年5月6日，The Duke and Duchess of Sussex twitter上載阿奇黑白照片，賀阿奇1歲生日。（The Duke and Duchess of Sussex twitter黑白圖片）
2020年1月1日，踏入2020年英國薩塞克斯Instagram在元旦上載短片展示哈里王子（右）抱着兒子阿奇（Archie）在海邊合照，阿奇帶着灰色雙毛球冷帽，十分可愛。（sussexroyal Instagram影片截圖）
2019年11月14日，英國王儲查理斯71歲生日，英國薩塞克斯Instagram上載照片祝賀，哈里王子（右）抱着阿奇，查理斯（左）在旁慈祥地看着孫兒，三代同堂場面溫馨。（sussexroyal Instagram圖片）
2019年7月6日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子阿奇（Archie）在溫莎堡私人教堂受洗。前排左起：卡米拉、哈里、梅根、阿奇、凱特，後排左起：王儲查理斯、梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）、Lady Jane Fellowes、Lady Sarah McCorquodale、威廉。（The Royal Family facebook圖片）
2019年7月6日，The Royal Family在facebook上載英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）及兒子阿奇（Archie，中）的合照。（The Royal Family facebook圖片）