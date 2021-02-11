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日本真子公主30歲生日

文章日期：2021年10月23日

日本上皇明仁的長孫女、秋篠宮文仁的長女真子公主，將於今年10月26日結婚。10月23日是真子公主的30歲生日，亦是她結婚前最後一次以皇室身分慶祝生日。真子公主婚後將會脫離皇室身分，與小室圭赴美國生活。【相關報道：日本真子公主30歲生日

2017年9月，真子公主與同齡大學同學小室圭訂婚，及後小室圭的母親捲入金錢糾紛，兩人婚期延後。直至2020年11月，文仁親王首次表示同意兩人結婚。

真子公主就讀國際基督教大學，曾赴英國留學，多次代表日本皇室外訪。

（圖：法新社、YouTube影片截圖）

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日本真子公主於2021年10月26日與小室圭結婚，真子公主婚後將離開皇室，隨丈夫到美國生活。(法新社)
日本真子公主（法新社）
日本真子公主（法新社）
日本真子公主（法新社）
2017年9月3日，日本宮內廳宣布，真子公主 (右) 與大學同學「海王子」小室圭 (左) 訂婚。(法新社)
2021年10月23日，真子公主30歲生日。日本宮內廳發放真子公主的近照，照片於10月6日攝於東京宮邸的花園，真子笑容燦爛。（日本宮內廳／法新社）
2021年10月19日，真子公主在結婚前幾天，前往皇居的宮中三殿參拜。（法新社）
2019年7月17日，真子公主訪問玻利維亞，在Santa Cruz出席日本移民玻利維亞120年的慶祝活動。（法新社）
2019年7月17日，真子公主訪問玻利維亞，在Santa Cruz出席日本移民玻利維亞120年的慶祝活動。（法新社）
2019年7月16日，真子公主（左）訪問玻利維亞，在首都拉巴斯參觀國家民族和民俗博物館。（法新社）
2019年7月16日，真子公主訪問玻利維亞，在首都拉巴斯參觀國家民族和民俗博物館。（法新社）
2019年7月15日，真子公主（左）訪問玻利維亞，在首都拉巴斯與玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）（右）會面。（法新社）
2019年7月15日，真子公主（前排左）訪問玻利維亞，在首都拉巴斯與玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）（前排右）會面。（法新社）
2019年7月15日，真子公主訪問玻利維亞。（法新社）
2019年7月15日，真子公主（右）訪問玻利維亞，在首都拉巴斯與玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）（左）會面。（法新社）
2019年7月14日，真子公主訪問秘魯。（法新社）
2019年7月14日，真子公主（右）訪問秘魯。（法新社）
2019年7月14日，真子公主訪問秘魯，穿上白色套裝。（法新社）
2019年7月14日，真子公主（中）訪問秘魯。（法新社）
2019年7月11日，真子公主（左）訪問秘魯，在首都利馬與秘魯總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）（右）會面。（法新社）
2019年7月10日，真子公主訪問秘魯。（法新社）
2019年7月10日，真子公主訪問秘魯。（法新社）
2019年7月10日，真子公主訪問秘魯。（法新社）
2019年7月10日，真子公主訪問秘魯。（法新社）
2019年7月10日，真子公主訪問秘魯。（法新社）
2019年7月10日，真子公主訪問秘魯。（法新社）
2018年7月22日，真子公主訪問巴西聖保羅（Sao Paulo），參觀當地日本文化推廣中心Japan House。（法新社）
2018年7月22日，真子公主訪問巴西聖保羅（Sao Paulo），參觀當地日本文化推廣中心Japan House。（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（後）（法新社）
真子公主（中）（法新社）
2018年7月21日，真子公主訪問巴西聖保羅（Sao Paulo），出席第21屆日本節。（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（中）（法新社）
2018年7月21日，真子公主訪問巴西聖保羅（Sao Paulo），出席第21屆日本節。（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
2018年7月21日，真子公主訪問巴西聖保羅（Sao Paulo），出席第21屆日本節。（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（左）（法新社）
真子公主（中）（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
2018年7月24日，真子公主訪問巴西聖保羅，參觀聖保羅大學動物學博物館（the Museum of Zoology of the University of Sao Paulo）。（法新社）
2018年7月24日，真子公主訪問巴西聖保羅，參觀聖保羅大學動物學博物館（the Museum of Zoology of the University of Sao Paulo）。（法新社）
2018年7月24日，真子公主訪問巴西聖保羅，參觀聖保羅大學動物學博物館（the Museum of Zoology of the University of Sao Paulo）。（法新社）
2018年7月24日，真子公主（左）訪問巴西聖保羅，參觀聖保羅大學動物學博物館（the Museum of Zoology of the University of Sao Paulo）。（法新社）
2018年7月24日，真子公主（前排左）訪問巴西聖保羅，參觀聖保羅大學動物學博物館（the Museum of Zoology of the University of Sao Paulo）。（法新社）
2018年7月18日，真子公主訪問巴西里約熱內盧，出席日本移民巴西110年的慶祝活動。（法新社）
2018年7月18日，真子公主訪問巴西里約熱內盧，出席日本移民巴西110年的慶祝活動。（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（中）（法新社）
真子公主（中）（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（法新社）
2018年7月18日，真子公主（左）訪問巴西，為里約植物園內日本庭園的紀念匾牌揭幕（法新社）
2018年7月18日，真子公主訪問巴西，為種植在里約植物園內日本庭園的幼苗澆水。（法新社）
2018年7月18日，真子公主訪問巴西，為種植在里約植物園內日本庭園的幼苗澆水。（法新社）
真子公主（中）（法新社）
真子公主（右）（法新社）
真子公主（左）（法新社）
真子公主（左）（法新社）
真子公主（前排左）（法新社）
真子公主（左）（法新社）
真子公主（右二）（法新社）
真子公主（中）（法新社）
真子公主（法新社）
真子公主（右）（法新社）
真子公主（中）（法新社）
2018年7月18日，真子公主訪問巴西，參觀里約熱內盧的「救世基督像」。（法新社）
2018年1月1日，日本宮內廳發布日皇明仁跟皇后美智子、皇太子德仁一家和二皇子秋篠宮文仁一家的合照。（法新社）
前排左起：皇太子德仁、太子妃雅子、日皇明仁、皇后美智子、二皇子秋篠宮文仁、王妃紀子。後排左起：皇太子德仁女兒愛子公主、二皇子秋篠宮文仁小兒子悠仁王子及長女真子公主。（法新社）
2018年1月1日，日本宮內廳發布日皇明仁跟皇后美智子、皇太子德仁一家和二皇子秋篠宮文仁一家的合照。（法新社）
2017年9月3日，日本宮內廳宣布，真子公主 (右) 與大學同學「海王子」小室圭 (左) 訂婚。二人一起出席記者會。(法新社)
2017年9月3日，日本宮內廳宣布，真子公主 (右) 與大學同學「海王子」小室圭 (左) 訂婚。二人一起出席記者會。(法新社)
2017年9月3日，日本宮內廳宣布，真子公主 (右) 與大學同學「海王子」小室圭 (左) 訂婚。二人一起出席記者會。(法新社)
2017年9月3日，日本宮內廳宣布，真子公主（右）與大學同學「海王子」小室圭（左）訂婚。圖為二人一起出席記者會。(法新社)
2017年6月，日本公主真子到訪不丹。（法新社）
2017年6月，日本公主真子到訪不丹。（法新社）
2017年6月，日本公主真子（中）到訪不丹，旁為不丹國王和王后。（法新社）
2017年6月，日本公主真子到訪不丹。（法新社）
2017年6月，日本公主真子到訪不丹，與不丹國王（左）與王后（右）合照。（法新社）
2017年6月，日本公主真子到訪不丹。（法新社）
2017年6月，日本公主真子到訪不丹時，拿起弓箭射箭。（法新社）
2017年6月，日本公主真子到訪不丹時射箭。（法新社）
2017年6月，日本公主真子（右）到訪不丹。（法新社）
2017年6月，日本真子公主（右）到訪不丹。（法新社）
真子公主換上一身休閒服，簡單樸素。（法新社）
2017年6月，日本真子公主到訪不丹。（法新社）
2017年6月，日本真子公主到訪不丹。（法新社）
2017年6月，日本真子公主（右）到訪不丹。（法新社）
日本真子公主（法新社）
日本公主真子（法新社）
日本真子公主（中央社）
真子公主（左）於李斯特大學（University of Leicester）的畢業禮（UniversityLeicester YouTube影片截圖）
2010年3月，當時18歲的真子公主（左）及15歲妹妹佳子公主分別高中及初中畢業。（法新社）
文仁皇子夫婦、女兒真子公主（前排左）和佳子公主（2004年資料圖片，AFP/IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY）
2010年8月，日本悠仁小王子（前中）與父親文仁（前右）、母親紀子王妃（前左）和兩個姊姊真子（後右）和佳子（後左）到皇室牧場度假時，拍下全家福。（AFP/IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY）
2013年11月，秋篠宮文仁一家五口合照。（AFP PHOTO /IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY）
2014年日本皇室合照，後排左一為真子公主。（AFP/IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY）
2014年8月，日本皇室發放真子公主（右）、佳子公主（左）、悠仁王子（中）的合照。（AFP PHOTO / Imperial Household Agency of Japan）
2014年8月，日本皇室發放真子公主、佳子公主、悠仁王子的合照。（AFP PHOTO / Imperial Household Agency of Japan）
2014年5月，日本真子公主（右）與首相安倍晉三（左）（法新社）
2015年12月，真子公主（米色套裝者）首次海外官式訪問。（法新社）
2015年，日本真子公主出訪中美洲。（YouTube影片截圖）

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