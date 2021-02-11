日本上皇明仁的長孫女、秋篠宮文仁的長女真子公主，將於今年10月26日結婚。10月23日是真子公主的30歲生日，亦是她結婚前最後一次以皇室身分慶祝生日。真子公主婚後將會脫離皇室身分，與小室圭赴美國生活。【相關報道：日本真子公主30歲生日】

2017年9月，真子公主與同齡大學同學小室圭訂婚，及後小室圭的母親捲入金錢糾紛，兩人婚期延後。直至2020年11月，文仁親王首次表示同意兩人結婚。

真子公主就讀國際基督教大學，曾赴英國留學，多次代表日本皇室外訪。

（圖：法新社、YouTube影片截圖）

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