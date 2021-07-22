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哈里王子愛兒阿奇 成長萌照

文章日期：2021年12月26日

英國薩塞克斯公爵伉儷哈里王子和梅根的愛兒阿奇（Archie）於2019年5月6日出世，BB重7磅3安士，是英國王室第七順位繼承人，亦是英女王伊利沙伯二世第8名曾孫

2019年7月6日，阿奇在溫莎堡私人教堂受洗。2019年5月8日，哈里抱着兒子與梅根在溫莎堡見傳媒，一家三口首度公開亮相。阿奇沒有頭銜，被稱呼為Master Archie，全名為Archie Harrison Mountbatten-Windsor（阿奇‧哈里森‧蒙巴頓-溫莎）

圖輯：夏洛特小公主

圖輯：喬治小王子

圖輯：路易小王子

英國薩塞克斯公爵伉儷twitter上載一家四口新照片賀聖誕。左下是阿奇，右上是阿奇的妹妹Lilibet。(The Duke and Duchess of Sussex twitter圖片)
阿奇兩歲了。(The Duke and Duchess of Sussex twitter圖片)
梅根抱着阿奇讀他最愛的故事書《Duck﹗Rabbit﹗》（鴨子﹗兔子﹗）。（法新社）
2020年5月6日，The Duke and Duchess of Sussex twitter上載阿奇黑白照片，賀阿奇1歲生日。（The Duke and Duchess of Sussex twitter黑白圖片）
2020年1月1日，踏入2020年英國薩塞克斯Instagram在元旦上載短片展示哈里王子（右）抱着兒子阿奇（Archie）在海邊合照，阿奇帶着灰色雙毛球冷帽，十分可愛。（sussexroyal Instagram影片截圖）
2019年11月14日，英國王儲查理斯71歲生日，英國薩塞克斯Instagram上載照片祝賀，哈里王子（右）抱着阿奇，查理斯（左）在旁慈祥地看着孫兒，三代同堂場面溫馨。（sussexroyal Instagram圖片）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里、梅根（右）與阿奇（左）在開普敦跟南非前大主教圖圖會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里、梅根與阿奇在開普敦跟南非前大主教圖圖會面。阿奇面露笑容，樣子萌爆。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里、梅根與阿奇在開普敦跟南非前大主教圖圖會面。阿奇樣子萌爆。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，（左起）阿奇、梅根與哈里（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，（左起）阿奇、梅根與哈里（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，梅根抱着阿奇。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左二）及其女兒（左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，梅根抱着阿奇跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左二）及其女兒（左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左二）及其女兒（左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左二）及其女兒（左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左二）及其女兒（左）會面。（法新社）
【哈里梅根一家三口訪南非】2019年9月25日，哈里王子一家三口在開普敦跟南非前大主教圖圖（Desmond Tutu，左二）及其女兒（左）會面。（法新社）
2019年7月6日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子阿奇（Archie）在溫莎堡私人教堂受洗。前排左起：卡米拉、哈里、梅根、阿奇、凱特，後排左起：王儲查理斯、梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）、Lady Jane Fellowes、Lady Sarah McCorquodale、威廉。（The Royal Family facebook圖片）
2019年7月6日，The Royal Family在facebook上載英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）及兒子阿奇（Archie，中）的合照。（The Royal Family facebook圖片）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根與初生兒子公開亮相，BB名字為 阿奇‧哈里森‧蒙巴頓－溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡首度公開露面。（法新社）
2019年5月12日，哈里和梅根的Instagram發放一張有Archie一雙小腳的照片，以慶祝梅根第一個母親節。（sussexroyal Instagram圖片）
英國薩塞克斯公爵哈里王子和梅根的兒子Archie（法新社）
梅根（左）輕撫兒子Archie。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（左二）和夫人梅根（右）抱着囝囝Archie覲見英女王（中），左為菲臘親王，右二為梅根的母親。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口在溫莎堡首度公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie一家三口首度公開露面，哈里與梅根笑容滿臉。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie在溫莎堡公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子Archie公開露面，哈里和梅根表現喜悅。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根與初生兒子公開亮相，BB名字為 阿奇‧哈里森‧蒙巴頓－溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（法新社）
2019年5月8日，英國薩塞克斯公爵哈里王子（右）和夫人梅根（左）與兒子一家三口公開露面。（法新社）
2019年5月6日，英國王室公告薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子出世。（法新社）
2019年5月6日，英國王室公告薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根的兒子出世。（法新社）

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