靚相集：英國劍橋公爵夫人凱特
文章日期：2022年01月09日
英國劍橋公爵夫人凱特笑容甜美，衣著打扮亦是女士們的時尚指標。（圖：法新社、Kensington Royal/Duke and Duchess of Cambridge Instagram/Twitter圖片）
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2019年6月18日，英國劍橋公爵夫人凱特（左）與安妮公主女兒扎拉（Zara Phillips，右）出席Royal Ascot活動，凱特穿粉嫩藍色系蕾絲長裙，配同色系禮帽和花朵頭飾，典雅飄逸。（法新社）
2019年6月17日，（左起）英國愛德華王子太太Sophie（Countess of Wessex）、西班牙王后萊蒂西亞、英國王儲查理斯夫人卡米拉、荷蘭王后馬克西瑪，以及英國劍橋公爵夫人凱特在溫莎堡出席嘉德勳章（the Order of the Garter）授勳儀式。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，眾王室成員包括威廉王子一家五口及哈里王子和梅根等一起觀看空軍表演。圖為威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）（法新社）
2019年1月22日，英國劍橋公爵夫人凱特（中）到訪劉易舍姆（Lewisham）慈善機構Family Action時，以深綠色clutch配襯同色系連身裙。（The Royal Family Twitter圖片）
2018年12月4日晚上，英國劍橋公爵夫人凱特出席白金漢宮（Buckingham Palace）活動，穿上禮服及戴上戴安娜的Lover's Knot頭冠。（The Royal Family Twitter圖片）
2018年10月，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（中）和凱特（左）出席Teen Heroes活動，凱特穿上Whistles酒紅色白波點連身裙（$1909）。（Kensington Palace Instagram圖片）
2017年7月17日，威廉王子一家外訪波蘭華沙。凱特（左一）穿了Alexander McQueen白色短身外套，跟威廉王子（左二），與波蘭總統Andrzej Duda（右二）及夫人Agata Kornhauser-Duda（右一）會面。（法新社）