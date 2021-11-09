靚相集：英國劍橋公爵夫人凱特

2017年7月17日，威廉王子一家外訪波蘭華沙。凱特（左一）穿了Alexander McQueen白色短身外套，跟威廉王子（左二），與波蘭總統Andrzej Duda（右二）及夫人Agata Kornhauser-Duda（右一）會面。（法新社）