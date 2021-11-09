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靚相集：英國劍橋公爵夫人凱特

文章日期：2022年03月25日

英國劍橋公爵夫人凱特笑容甜美，衣著打扮亦是女士們的時尚指標。（圖：法新社、Kensington Royal/Duke and Duchess of Cambridge Instagram/Twitter圖片）

圖輯：威廉凱特一家五口幸福滿瀉 link.mingpao.com/72206.htm

圖輯：重溫威廉凱特二人甜蜜溫馨時刻 link.mingpao.com/69190.htm

 

英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
凱特（法新社／Paolo Roversi）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，威廉凱特抵達巴哈馬。凱特把頭髮束成馬尾，穿上明亮的湖水綠色裙及同色手袋，配上裸色高跟鞋。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，威廉凱特抵達巴哈馬。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，凱特穿着綠色連身裙，長髮束成髮髻的造型盡顯優雅。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，凱特（中）。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，威廉凱特準備離開牙買加，前往巴哈馬。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，威廉凱特出席牙買加防衛軍閱兵儀式。凱特穿上白色蕾絲裙，配搭同色禮帽、手袋和高跟鞋，典雅高貴。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，威廉凱特出席牙買加防衛軍閱兵儀式。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，威廉凱特出席牙買加防衛軍閱兵儀式。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月24日，威廉凱特出席牙買加防衛軍閱兵儀式。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月23日，凱特換上華麗的綠色露肩禮服，在牙買加出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月23日，凱特在牙買加出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月23日，凱特（右）在牙買加出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月21日，凱特在伯利兹出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月21日，凱特在伯利兹出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月21日，凱特在伯利兹出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月22日，凱特抵達牙買加，她身上的黃色裙子明亮又有氣質。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月22日，兩人抵達牙買加。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月22日，威廉凱特離開伯利茲，凱特穿上紅色上衣和白色長褲。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月22日，威廉凱特離開伯利茲。圖為凱特的白色手袋。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月22日，威廉凱特離開伯利茲準備前往牙買加，凱特穿上紅色上衣和白色長褲。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月22日，凱特穿上彩色條紋長裙，在牙買加出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月20日，凱特在伯利兹出席活動時穿了藍色底白色花花裙，充滿熱帶風情度假感覺。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月20日，凱特（右）在伯利茲出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月20日，凱特在伯利兹出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月20日，凱特在伯利兹出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月20日，凱特（右）在伯利茲出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月20日，凱特（右）在伯利茲出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月20日，凱特（右）在伯利茲出席活動。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月19日，兩人飛抵伯利兹，凱特穿着「皇室藍」蕾絲套裝裙，搭配同色系手拿包（clutch）和高跟鞋。。（法新社）
2022年3月19至26日，威廉凱特外訪加勒比三個英聯邦國家。3月19日，兩人飛抵伯利兹。（法新社）
2022年1月26日，凱特在倫敦出席活動。（法新社）
2022年1月26日，凱特（法新社）
2022年1月26日，凱特（右）（Kensington Royal Twitter圖片）
2022年1月26日，凱特（法新社）
2022年1月26日，凱特（法新社）
2022年1月26日，凱特（法新社）
2022年1月26日，凱特（法新社）
2022年1月20日，凱特（法新社）
2022年1月20日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特前往英格蘭北部蘭開夏郡（Lancashire）探訪醫護人員，凱特抱着治療犬Alfie。（法新社）
2022年1月20日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特（法新社）
2022年1月20日，凱特（法新社）
2022年1月20日，凱特（法新社）
2022年1月20日，凱特（法新社）
2022年1月20日，凱特（法新社）
英國王室2022年1月9日發布的凱特新照片。（法新社／Paolo Roversi）
英國王室2022年1月9日發布的凱特新照片。（法新社黑白圖片／Paolo Roversi）
英國王室2022年1月9日發布的凱特新照片。（法新社黑白圖片／Paolo Roversi）
凱特2021年12月8日出席活動。(法新社)
凱特2021年11月24日出席活動。(法新社)
凱特 (法新社)
英國威廉王子與凱特2021年11月19日出席活動Royal Variety Performance。 (dukeandduchessofcambridge Instagram圖片)
英國威廉王子與凱特2021年10月18日出席活動Earthshot Prize Awards。 (dukeandduchessofcambridge Instagram黑白圖片)
英國威廉王子與凱特2021年10月18日出席活動Earthshot Prize Awards。 (dukeandduchessofcambridge Instagram圖片)
凱特2021年9月28日晚在倫敦出席《007：生死有時》電影全球首映。（法新社）
凱特2021年9月28日晚在倫敦出席《007：生死有時》電影全球首映。（法新社）
英國威廉王子與凱特2021年9月28日晚在倫敦出席《007：生死有時》電影全球首映。（法新社）
英國威廉王子與妻子凱特的Instagram 2022年1月1日發放2021年9月拍攝的照片。 (dukeandduchessofcambridge Instagram圖片)
凱特 (dukeandduchessofcambridge Instagram圖片)
2020年2月2日，劍橋公爵威廉王子（左）和夫人凱特（右）在倫敦出席第73屆英國電影學院獎（BAFTA）。（法新社）
2020年2月2日，劍橋公爵威廉王子（左）和夫人凱特（右）在倫敦出席第73屆英國電影學院獎（BAFTA）。（Kensington Royal Twitter圖片）
2020年1月29日，凱特探訪倫敦一間幼兒園，她穿上簡約的米白色上衣和黑色長褲。（法新社）
2020年1月29日，凱特（法新社）
2020年1月29日，凱特探訪倫敦一間幼兒園，並幫忙招待小朋友吃早餐。（法新社）
2020年1月29日，凱特探訪倫敦一間幼兒園，並幫忙招待小朋友吃早餐。（法新社）
2020年1月29日，凱特（法新社）
2020年1月29日，凱特（法新社）
2020年1月28日，凱特探訪倫敦一間兒童醫院。（法新社）
2020年1月28日，凱特穿上深灰色格紋套裝，探訪倫敦一間兒童醫院。（法新社）
2020年1月27日，威廉王子（左）和凱特（右）出席Holocaust Memorial Day的紀念活動。（法新社）
2020年1月27日，凱特蓄公主頭髮型，以灰色連身裙出席活動。（法新社）
2020年1月22日，凱特訪問英國卡迪夫一間兒童中心。（法新社）
2020年1月22日，凱特（法新社）
2020年1月22日，凱特訪問英國卡迪夫一間兒童中心。（法新社）
2020年1月21日，凱特在英國伯明翰出席活動。（法新社）
2020年1月21日，凱特在英國伯明翰出席活動。（法新社）
2020年1月20日，凱特（左）在英國白金漢宮接待客人。（法新社）
2020年1月20日，威廉王子（左）和凱特（右）（法新社）
2020年1月15日，凱特訪問英國布拉德福德，以Zara連身裙亮相。（法新社）
2020年1月15日，凱特（法新社）
2020年1月15日，凱特（左）抱着女嬰。（法新社）
2020年1月15日，凱特穿上墨綠色Alexander Mcqueen大褸，訪問英國布拉德福德。（法新社）
2020年1月15日，凱特（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月17日，威廉和凱特參觀當地一間清真寺。凱特穿上藍綠色服裝，並戴上同色頭巾。（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月17日，威廉和凱特參觀當地一間清真寺。凱特穿上藍綠色服裝，並戴上同色頭巾。（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月17日，凱特穿上淺色長衫亮相，嘗試打板球。（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月15日，威廉和凱特同穿深綠色服裝，他們乘搭當地的交通工具Tuk Tuk車出席歡迎儀式。（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月16日，凱特出席活動，戴上當地民族頭飾。（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月16日，凱特（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月15日，威廉和凱特在伊斯蘭堡出席活動。（法新社）
【威廉凱特首次訪巴基斯坦】2019年10月14日，威廉和凱特抵達巴基斯坦，凱特以水藍漸變色長身衣服及長褲現身，飄逸優雅。（法新社）
2019年10月9日，凱特在倫敦參觀自然史博物館（Natural History Museum），她以深紫色上衣配軍綠色闊腳褲，簡約優雅。（法新社）（法新社）
2019年10月9日，凱特（法新社）
2019年10月2日，凱特（法新社）
2019年10月2日，威廉王子（左）和凱特（左二）出席活動。（法新社）
2019年9月26日，凱特（左）穿上天藍色裙子，在英國西北部Birkenhead出席活動。（法新社）
2019年9月26日，凱特（法新社）
2019年10月2日，凱特在倫敦南部的佩卡姆（Peckham）出席活動。（法新社）
2019年10月2日，凱特在倫敦南部的佩卡姆（Peckham）出席活動，穿上波點襯衫和黑色闊腳褲。（法新社）
2019年9月10日，凱特在倫敦南面沃金（Woking）出席Back To Nature Festival活動，以花裙亮相。（法新社）
2019年9月10日，凱特在倫敦南面沃金（Woking）出席Back To Nature Festival活動，以花裙亮相。（法新社）
2019年9月5日，威廉王子和凱特一對子女喬治小王子和夏洛特小公主上學。夏洛特小公主（左）似乎有點害羞，躱在媽媽凱特背後（右）。（法新社）
2019年7月14日，英國劍橋公爵夫人凱特出席溫布頓網球錦標賽男單決賽，她穿上粉嫩藍色長裙配裸色Aldo高跟鞋，優雅時尚。（法新社）
2019年7月14日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）及凱特（左）一起欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽。（法新社）
2019年7月14日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）及凱特（左）一起到溫布頓網球錦標賽現場欣賞賽事。凱特戴上in2 design的耳環（Baroque Pearl earrings）。（法新社）
2019年7月14日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（後排左）及凱特（前排左）（法新社）
2019年7月14日，佐高域（左）從英國劍橋公爵夫人凱特（右）手上，接過第5項溫網男單錦標。（法新社）
2019年7月13日，英國劍橋公爵夫人凱特（前）到溫布頓網球錦標賽現場欣賞賽事，她穿上深綠色貼身裙，領口繫着蝴蝶結。（法新社）
2019年7月13日，英國劍橋公爵夫人凱特（前）（法新社）
2019年7月13日，英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
2019年7月13日，英國劍橋公爵夫人凱特的手袋（法新社）
2019年7月2日，英國劍橋公爵夫人凱特以白色長裙look，到溫布頓網球錦標賽現場欣賞賽事。（法新社）
2019年7月2日，英國劍橋公爵夫人凱特將太陽眼鏡架在頭上。（法新社）
2019年7月2日，英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
2019年7月2日，英國劍橋公爵夫人凱特（左）（法新社）
2019年7月1日，英國劍橋公爵夫人凱特出席Hampton Court Palace Garden Festival時，穿上綠色長裙，造型清新自然。（法新社）
2019年6月25日，英國劍橋公爵夫人凱特穿上修腰長裙在金斯頓（Kingston）出席Action for Children活動。（法新社）
2019年6月25日，凱特（右）（法新社）
2019年6月25日，凱特（法新社）
2019年6月25日，凱特（法新社）
2019年6月25日，凱特（右）以束腰長裙配米色厚底鞋。（法新社）
2019年6月18日，英國劍橋公爵夫人凱特（左）與安妮公主女兒扎拉（Zara Phillips，右）出席Royal Ascot活動，凱特穿粉嫩藍色系蕾絲長裙，配同色系禮帽和花朵頭飾，典雅飄逸。（法新社）
2019年6月18日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）及凱特（右）出席Royal Ascot活動。（法新社）
2019年6月17日，英國劍橋公爵夫人凱特在溫莎堡聖喬治教堂出席嘉德勳章（the Order of the Garter）授勳儀式。（法新社）
西班牙王后萊蒂西亞（左）及英國劍橋公爵夫人凱特（右）（法新社）
2019年6月17日，（左起）英國愛德華王子太太Sophie（Countess of Wessex）、西班牙王后萊蒂西亞、英國王儲查理斯夫人卡米拉、荷蘭王后馬克西瑪，以及英國劍橋公爵夫人凱特在溫莎堡出席嘉德勳章（the Order of the Garter）授勳儀式。（法新社）
2019年6月17日，荷蘭王后馬克西瑪（Queen Maxima，左）與英國劍橋公爵夫人凱特（右）在溫莎堡聖喬治教堂出席嘉德勳章（the Order of the Garter）授勳儀式。（法新社）
2019年6月11日，威廉王子及凱特在英國坎布里亞（Cumbria）出席活動。圖為凱特。（法新社）
2019年6月11日，威廉王子（右）及凱特（左）在英國坎布里亞（Cumbria）出席活動。（法新社）
2019年6月11日，威廉王子（左）及凱特（右）在英國坎布里亞出席活動。（法新社）
2019年6月11日，凱特（右）（法新社）
2019年6月11日，凱特（左）（法新社）
2019年6月11日，威廉王子（左）及凱特（右）（法新社）
2019年6月11日，凱特（法新社）
2019年6月11日，威廉王子（左二）及凱特（右）（法新社）
2019年6月11日，凱特（法新社）
2019年6月8日，凱特參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，眾王室成員包括威廉王子一家五口及哈里王子和梅根等一起觀看空軍表演。圖為威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）（法新社）
2019年6月8日，凱特（法新社）
2019年6月3日，英國劍橋公爵夫人凱特（左）與美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）（右）在白金漢宮出席國宴，歡迎美國總統特朗普伉儷訪英國。（法新社）
2019年5月21日，凱特在倫敦出席花園派對（Garden Party）。（法新社）
2019年5月21日，威廉王子（右）和凱特（左）出席花園派對。（法新社）
2019年5月21日，威廉王子（右）和凱特（左）（法新社）
2019年5月20日，威廉王子（中）、凱特（右）與英女王（左）遊覽切爾西花展。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月20日，凱特（右）與英女王（左）遊覽切爾西花展。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月20日早上，凱特出席切爾西花展時，穿上M.i.h Jeans通花白恤衫，配駝色闊腳七分褲及白波鞋，休閒淡雅。（法新社）
2019年5月20日，凱特（法新社）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載凱特（左）與路易小王子（右）在切爾西花展玩樂照片。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月18日，肯辛頓宮Twitter上載凱特以恤衫襯窄管牛仔褲坐上球形吊繩的照片，造型充滿活力。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月14日，凱特在倫敦出席活動。（法新社）
2019年5月14日，凱特（法新社）
凱特（法新社）
2019年4月25日，凱特在倫敦出席活動。（法新社）
2019年4月25日，凱特在倫敦出席活動。（法新社）
凱特（法新社）
凱特（法新社）
凱特（左）（法新社）
2019年4月25日，凱特在倫敦西敏寺出席「澳紐軍團日」（ANZAC Day）活動。（法新社）
凱特戴上禮帽並盤起髮髻，優雅大方。（法新社）
凱特（法新社）
2019年4月25日，凱特（左）與哈里王子（右）在倫敦西敏寺出席「澳紐軍團日」（ANZAC Day）活動。（法新社）
2019年4月21日，凱特在溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）出席Easter Mattins Service。（法新社）
凱特（左）與威廉王子（右）（法新社）
凱特（左）（法新社）
2019年3月19日，英女王與凱特（圖）出席活動。（法新社）
凱特（法新社）
凱特（法新社）
凱特（法新社）
凱特（法新社）
英女王（左）與凱特（右）出席活動。（Kensington Palace Twitter圖片）
英女王（前排左）與凱特（前排右）（法新社）
英女王（前排右）與凱特（左）（法新社）
2019年3月17日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特（圖）出席聖帕特里克節（St Patrick's Day）閱兵儀式。（法新社）
2019年3月17日，凱特以深綠色衣著示人，高雅大方。（法新社）
凱特把長髮盤成髻，高貴優雅。（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（前排右）和凱特（前排左）（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）和凱特（右）品嘗Guinness啤酒。（法新社）
2019年3月12日，凱特在倫敦探訪兒童中心。（法新社）
2019年3月12日，凱特（法新社）
2019年2月28日，凱特到訪北愛爾蘭Ballymena與慈善團體見面。（法新社）
2019年2月28日，凱特穿上藍色外套，在北愛爾蘭Ballymena與民眾打招呼。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（左）（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）（法新社）
2019年2月27日，凱特以淡綠色連身裙亮相位於Empire Music Hall的派對。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）（法新社）
2019年2月27日，凱特身穿白色V領毛衣配長褲及New Balance運動鞋，在球場與小朋友一起踢足球。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
2019年2月27日，凱特身穿紅色外套抵達Irish Football Association所屬的大球場，獲民眾送上花束。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）和凱特（右）（法新社）
2019年2月13日，凱特到倫敦Mercers' Hall出席The Royal Foundation論壇。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
2019年2月10日，威廉王子（左）和凱特（右）出席英國電影學院頒獎禮（BAFTA），凱特以純白單肩晚裝配同色clutch及閃亮高跟鞋亮相。（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）和凱特（右）（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）和凱特（右）（法新社）
2019年2月5日，凱特到倫敦一間小學Lavender Primary School探訪，穿上一襲綠色連身裙配以黑色clutch。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
2019年1月29日，凱特為蘇格蘭鄧迪市V&A博物館揭幕後，與民眾打招呼和聊天。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）和凱特（右）（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）和凱特（右）（法新社）
2019年1月22日，英國劍橋公爵夫人凱特到訪劉易舍姆（Lewisham）慈善機構Family Action時，穿上一襲深綠色連身長裙。（法新社）
2019年1月22日，英國劍橋公爵夫人凱特到訪劉易舍姆（Lewisham）時，以一襲深綠色連身長裙配同色系clutch及高跟鞋，造型優雅。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年1月22日，英國劍橋公爵夫人凱特到訪劉易舍姆（Lewisham）時手執深綠色clutch。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年1月22日，英國劍橋公爵夫人凱特（中）到訪劉易舍姆（Lewisham）慈善機構Family Action時，以深綠色clutch配襯同色系連身裙。（The Royal Family Twitter圖片）
2019年1月22日，英國劍橋公爵夫人凱特到訪劉易舍姆（Lewisham）慈善機構Family Action。（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
英國劍橋公爵夫人凱特（法新社）
2019年1月16日，凱特到倫敦Royal Opera House參觀。（法新社）
2019年1月16日，凱特穿上Oscar de la Renta紫色套裝，襯Rupert Sanderson高跟鞋和Aspinal黑色手袋。（法新社）
凱特（法新社）
2019年1月15日，凱特到倫敦一個社區花園參觀。（法新社）
2019年1月15日，凱特穿上Dubarry棕色外套、緊身長褲及黑色短靴，優雅時尚。（法新社）
凱特（法新社）
2018年12月11日，威廉王子與凱特到倫敦的Evelina London兒童醫院進行探訪。凱特穿了L.K.Bennett的綠色波點裙。（Kensington Royal Twitter圖片）
2018年12月11日，威廉王子（左二）與凱特（左一）在倫敦出席The Passage Charity的活動。（Kensington Royal Twitter圖片）
2018年12月11日，威廉王子與凱特到倫敦的Evelina London兒童醫院進行探訪。（Kensington Royal Twitter圖片）
2018年12月5日，英國劍橋公爵夫人凱特（中）在塞浦路斯出席活動。（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年12月5日，英國劍橋公爵夫人凱特（左）在塞浦路斯出席活動。（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年12月5日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）到訪塞浦路斯。凱特穿上Jigsaw長褲。（法新社）
2018年12月4日晚上，英國劍橋公爵夫人凱特出席白金漢宮（Buckingham Palace）活動，穿上禮服及戴上戴安娜的Lover's Knot頭冠。（The Royal Family Twitter圖片）
2018年12月4日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）和凱特（右）在肯辛頓宮舉行聖誕派對，接待軍人家庭。（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年12月4日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）在肯辛頓宮舉行聖誕派對，接待軍人家庭。（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年12月4日，英國劍橋公爵夫人凱特（左）與小朋友互動。（法新社）
2018年11月28日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）到訪李斯特城，凱特穿上Catherine Walker灰色coat dress。（法新社）
2018年11月28日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右二）和凱特（右一）到訪李斯特城。（法新社）
2018年11月21日，凱特在倫敦出席活動。(法新社)
2018年11月21日，凱特在倫敦出席活動。(法新社)
2018年11月8日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）在倫敦出席活動，凱特身穿6年前穿過的Jenny Packham藍綠色Deep V長裙。
2018年10月31日，英國劍橋公爵夫人凱特到訪倫敦the Imperial War Museum。（法新社）
2018年10月31日，英國劍橋公爵夫人凱特到訪倫敦the Imperial War Museum。（法新社）
2018年10月31日，英國劍橋公爵夫人凱特到訪倫敦the Imperial War Museum。（法新社）
2018年10月30日，英國劍橋公爵夫人凱特出席活動。（法新社）
2018年10月30日，英國劍橋公爵夫人凱特一身黑色便裝展示球技。（法新社）
2018年10月30日，英國劍橋公爵夫人凱特一身黑色便裝展示球技。（法新社）
2018年10月，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（中）和凱特（左）出席Teen Heroes活動，凱特穿上Whistles酒紅色白波點連身裙（$1909）。（Kensington Palace Instagram圖片）
2018年10月10日，凱特在英國倫敦V&A博物館（Victoria and Albert Museum）出席活動。（法新社）
2018年10月10日，凱特（右）穿上Erdem連身裙，在倫敦V&A博物館（Victoria and Albert Museum）出席活動。（法新社）
凱特（右）（法新社）
凱特（右）（法新社）
2018年10月9日，英國威廉王子和凱特在倫敦出席活動。凱特穿着Emilia Wickstead連身裙。（法新社）
2018年10月9日，凱特穿着Emilia Wickstead連身裙 。（法新社）
2018年10月2日，產後五個月的凱特在倫敦西部帕丁頓探訪教育機構時，穿上去年著過的Zara棕色窄身褲，剪裁依然合身。（法新社）
2018年10月2日，凱特（中）穿上去年著過的Zara棕色窄身褲，配軍綠色外套和Penelope Chilvers及膝長靴，造型利落型格。（法新社）
2018年10月2日，凱特穿上軍綠色外套，造型利落型格。（法新社）
凱特（中）穿上Penelope Chilvers及膝長靴。（法新社）
凱特（右二）（法新社）
2018年7月，凱特穿了Dolce & Gabbana黃色連身裙，觀看溫布頓網球賽。（法新社）
2018年7月，凱特（右）與英國首相文翠珊（左）（法新社）
2018年7月14日，凱特（前）穿了Jenny Packham圓點連身裙，觀看溫布頓網球賽。（法新社）
凱特（左）與梅根（右）（法新社）
凱特（左）（法新社）
凱特（前排右）（法新社）
2018年7月10日，凱特穿了Alexander McQueen淡藍色長外套，出席皇家空軍百周年活動。（法新社）
2018年7月10日，皇家空軍百周年活動，凱特（前排右）與威廉王子（前排左）（法新社）
2018年7月9日，路易小王子受洗，凱特穿了Alexander McQueen白色V領連身裙。（法新社）
2018年7月9日，路易小王子受洗，凱特抱着小王子。（法新社）
2018年6月9日，英女王伊利沙伯二世92歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動，凱特（右）（法新社）
2017年8月31日，凱特（左）穿着Prada裙子，前往肯辛頓宮「白色花園」悼念戴安娜。中為威廉王子，右為哈里王子。(法新社)
2017年7月21日，威廉王子與凱特訪問德國漢堡，凱特穿了Emilia Wickstead淺紫色連身裙。（法新社）
2017年7月21日，凱特（法新社）
凱特（法新社）
凱特（法新社）
2017年7月20日，威廉王子（右）與凱特（左）訪問德國海德堡，凱特穿了Jenny Packham鮮黃色花花裙。（法新社）
2017年7月20日，威廉王子（右）與凱特（左）訪問德國海德堡。（法新社）
2017年7月20日，凱特換上Markus Lupfer的無袖連身裙，在德國柏林出席晚宴。（法新社）
2017年7月20日，凱特換上Markus Lupfer無袖連身裙，在德國柏林出席晚宴。（法新社）
凱特（法新社）
2017年7月20日，威廉王子和凱特到訪德國海德堡。凱特穿了Hugo Boss間條上衣。（法新社）
2017年7月19日，威廉王子一家外訪德國柏林，凱特穿了Alexander McQueen紅色露肩長裙出席活動。（法新社）
2017年7月19日，威廉王子（右）和凱特（左）在德國柏林出席活動。（法新社）
2017年7月19日，威廉王子一家外訪德國柏林。凱特（左）穿了Catherine Walker藍色coat dress。（法新社）
2017年7月19日，威廉王子（左二）與凱特（左一）在德國柏林跟德國總理默克爾（右）會面。（法新社）
2017年7月17日，威廉王子一家外訪波蘭華沙。凱特（左一）穿了Alexander McQueen白色短身外套，跟威廉王子（左二），與波蘭總統Andrzej Duda（右二）及夫人Agata Kornhauser-Duda（右一）會面。（法新社）
凱特（右）（Poland.pl twitter圖片）
2017年7月17日，威廉王子一家外訪波蘭華沙。凱特（右）穿着Gosia Baczyńska黑白Deep V連身裙，與威廉王子（左）出席活動。（Kensington Royal Instagram）
2017年7月18日，威廉王子一家外訪波蘭華沙。凱特（右二）穿着Erdem花花裙，與威廉王子（右一）出席活動。（法新社）
威廉王子（右）與凱特（左）（法新社）
2017年3月，威廉王子（左）與凱特（右）訪問法國，凱特穿上Chanel，與威廉在巴黎鐵塔前留影。（法新社）
2017年3月，威廉王子（左）與凱特（右）訪問法國。（法新社）
2017年3月，威廉王子與凱特訪問法國。凱特穿了Jenny Packham銀色晚裝出席晚宴。（法新社）
凱特（前排左）（法新社）
2017年3月，威廉王子與凱特訪問法國。凱特 (左) 穿着Carolina Herrera紅色外套。（法新社）
2017年3月，威廉王子與凱特訪問法國。凱特穿了Catherine Walker外套。（法新社）
凱特（法新社）

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