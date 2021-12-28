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挪威公主Ingrid Alexandra 18歲
文章日期：2022年06月20日
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挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）的女兒Ingrid Alexandra 2004年1月21日出世，現已18歲。她是挪威王位第二順位繼承人，有一個弟弟。［
挪威公主官方圖輯
］
2022年5月17日，挪威公主Ingrid Alexandra出席挪威國慶日活動。（法新社）
2022年5月17日，挪威公主Ingrid Alexandra出席挪威國慶日活動。（法新社）
2022年5月17日，挪威王儲哈康一家出席挪威國慶日活動。（法新社）
2022年6月17日，挪威公主Ingrid Alexandra （中）舉行18歲生日官式晚宴。（法新社）
2022年6月17日，挪威公主Ingrid Alexandra （中）舉行18歲生日官式晚宴。（法新社）
挪威公主Ingrid Alexandra（www.royalcourt.no網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（www.royalcourt.no網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（www.royalcourt.no網站圖片）
2022年6月16日，挪威公主Ingrid Alexandra（法新社）
2022年6月16日，挪威公主Ingrid Alexandra（右）與挪威國王（左）（法新社）
2022年6月16日，挪威公主Ingrid Alexandra（法新社）
2022年6月16日，挪威公主Ingrid Alexandra（左）由挪威首相斯特勒（右）陪伴，出席政府為賀公主18歲而設的宴會。（法新社）
挪威公主Ingrid Alexandra 18歲（Norwegian Embassy in Sarajevo facebook圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra 18歲（Norwegian Embassy in Sarajevo facebook圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra 18歲（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra 18歲（Kongehuset facebook圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra 2022年1月20日到訪挪威國會。（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra 2022年1月20日到訪挪威國會。（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra 2022年1月20日到訪挪威國會、政府辦公室及高院。（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra 2022年1月20日到訪挪威最高法院。（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（右）（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（右）（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra（左）（挪威王室網站圖片）
挪威公主Ingrid Alexandra與挪威首相斯特勒會面。（挪威王室網站圖片）
挪威國王哈拉爾五世（前排左）、王儲哈康（後排）、公主Ingrid Alexandra（前排右）（Kongehuset facebook圖片）
挪威王室2021年聖誕前夕發放王室家庭照，圖為挪威國王哈拉爾五世與王后索尼婭（前排），以及王儲哈康伉儷與兩名子女。（Kongehuset facebook圖片）
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