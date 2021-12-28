摩納哥龍鳳胎小王子小公主 可愛萌樣逐個睇
文章日期：2022年09月06日
摩納哥王妃維特斯托克的一對龍鳳胎──加萊列拉小公主（Princess Gabriella）及雅克小王子（Prince Jacques）活潑可愛。維特斯托克原為南非泳隊成員，2011年7月與摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II）結婚，2014年12月10日誕下龍鳳胎，加萊列拉小公主為姐姐，早雅克小王子兩分鐘出生。
靚相集：王室美人：摩納哥王妃
2022年9月3日，維特斯托克在Instagram分享一對孖生子女的照片，稱Gabriella小公主為自己及弟弟Jacques剪髮，又表示期待開學。（hshprincesscharlene Instagram圖片）
2021年11月8日，摩納哥王妃維特斯托克（後排左）回到摩納哥與阿爾貝二世親王（後排右），以及一對龍鳳胎加萊列拉小公主和雅克小王子（前排）團聚。據悉摩納哥王妃過去一年大部分時間住在家鄉南非。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2021年11月8日，摩納哥王妃維特斯托克（右二）回到摩納哥與阿爾貝二世親王（左二），以及一對龍鳳胎加萊列拉小公主（左三）和雅克小王子（左）團聚。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年12月12日，加萊列拉小公主 (前排左六) 和雅克小王子 (前排左五) 在王宮舉行以「藍精靈」為主題的生日派對。（Palais Princier de Monaco facebook影片截圖）
2022年9月5日，摩納哥Gabriella小公主和Jacques小王子開學，摩納哥元首阿爾貝二世親王與王妃維特斯托克陪同左右。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年5月11日，摩納哥王妃維特斯托克（後排中）、阿爾貝二世親王（後排左）與一對龍鳳胎（前排）出席活動。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。（左起）維特斯托克、雅克小王子和加萊列拉小公主與彭麗媛見面。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。彭麗媛（後排左起）與維特斯托克，以及雅克小王子（前排左起）和加萊列拉小公主（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年1月4日，維特斯托克在Instagram分享4歲龍鳳胎加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（中）在芬蘭北部Lapland與聖誕老人見面的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年11月13日，摩納哥王妃維特斯托克（左三）Instagram分享圖片，展示維特斯托克與龍鳳胎子女到訪法國巴黎時，與法國第一夫人布麗吉特（右）見面的情況。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年3月，摩納哥王妃維特斯托克的Instagram上載加萊列拉小公主（左）與雅克小王子（右），為爸爸阿爾貝二世親王（中）慶祝生日的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
左圖：摩納哥阿爾貝二世親王（後排左）、王妃維特斯托克（後排右）與一對龍鳳胎（前排），右圖：雅克小王子。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片/法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（右圖中）育有一對龍鳳胎——加萊列拉小公主及雅克小王子。（HSH Princess Charlene Instagram圖片／Palais Princier de Monaco facebook圖片）