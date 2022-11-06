摩納哥小王子小公主　可愛萌樣逐個睇

2022年12月11日，Palais Princier de Monaco facebook發布摩納哥阿爾貝二世親王和王妃維特斯托克，以及加萊列拉小公主（Princess Gabriella）及雅克小王子（Prince Jacques）的照片。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2022年12月10日，加萊列拉小公主（Princess Gabriella）及雅克小王子（Prince Jacques）出席活動。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2022年12月10日，加萊列拉小公主（Princess Gabriella）及雅克小王子（Prince Jacques）出席活動。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2022年12月10日，加萊列拉小公主（Princess Gabriella）及雅克小王子（Prince Jacques）出席活動。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2022年9月3日，維特斯托克在Instagram分享一對孖生子女的照片，稱Gabriella小公主為自己及弟弟Jacques剪髮，又表示期待開學。（hshprincesscharlene Instagram圖片）
2021年11月8日，摩納哥王妃維特斯托克（後排左）回到摩納哥與阿爾貝二世親王（後排右），以及一對龍鳳胎加萊列拉小公主和雅克小王子（前排）團聚。據悉摩納哥王妃過去一年大部分時間住在家鄉南非。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2021年11月8日，摩納哥王妃維特斯托克（右二）回到摩納哥與阿爾貝二世親王（左二），以及一對龍鳳胎加萊列拉小公主（左三）和雅克小王子（左）團聚。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年12月12日，加萊列拉小公主 (前排左六) 和雅克小王子 (前排左五) 在王宮舉行以「藍精靈」為主題的生日派對。（Palais Princier de Monaco facebook影片截圖）
2022年9月5日，摩納哥Gabriella小公主和Jacques小王子開學，摩納哥元首阿爾貝二世親王與王妃維特斯托克陪同左右。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年5月11日，摩納哥王妃維特斯托克（後排中）、阿爾貝二世親王（後排左）與一對龍鳳胎（前排）出席活動。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。（左起）維特斯托克、雅克小王子和加萊列拉小公主與彭麗媛見面。（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年3月24日，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛外訪摩納哥。彭麗媛（後排左起）與維特斯托克，以及雅克小王子（前排左起）和加萊列拉小公主（Palais Princier de Monaco facebook圖片）
2019年1月4日，維特斯托克在Instagram分享4歲龍鳳胎加萊列拉小公主（右）及雅克小王子（中）在芬蘭北部Lapland與聖誕老人見面的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年11月13日，摩納哥王妃維特斯托克（左三）Instagram分享圖片，展示維特斯托克與龍鳳胎子女到訪法國巴黎時，與法國第一夫人布麗吉特（右）見面的情況。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
2018年3月，摩納哥王妃維特斯托克的Instagram上載加萊列拉小公主（左）與雅克小王子（右），為爸爸阿爾貝二世親王（中）慶祝生日的照片。（HSH Princess Charlene Instagram圖片）
左圖：摩納哥阿爾貝二世親王（後排左）、王妃維特斯托克（後排右）與一對龍鳳胎（前排），右圖：雅克小王子。（Fondation Princesse Charlène de Monaco facebook圖片/法新社）
摩納哥王妃維特斯托克（右圖中）育有一對龍鳳胎——加萊列拉小公主及雅克小王子。（HSH Princess Charlene Instagram圖片／Palais Princier de Monaco facebook圖片）