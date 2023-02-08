英國路易小王子5歲
文章日期：2023年04月23日
英國王儲伉儷威廉王子和凱特的第三名孩子、路易小王子（Prince Louis）於2018年4月23日出世，重8磅7安士。4月27日，肯辛頓宮公布王子的姓名為Louis Arthur Charles。2018年7月9日，路易小王子於倫敦聖詹姆斯宮The Chapel Royal受洗，父母、哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主均有出席。［2023年復活節崇拜］
兄姊成長靚相集：
2023年4月21日是已故英女王伊利沙伯二世的97歲生忌。The Prince and Princess of Wales Twitter發布，英女王與孫兒曾孫2022年夏天在蘇格蘭巴爾莫拉爾的合照。第二行右一是路易小王子。（The Prince and Princess of Wales Twitter圖片）
2022年12月14日，英國王室發放王儲威廉一家五口的新照片，並表示這幀照片是用來製作聖誕卡。右二是路易小王子。(The Prince and Princess of Wales twitter圖片)
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。上為路易小王子。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，以及三名子女喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
Kensington Palace twitter發放圖片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)