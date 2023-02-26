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英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

文章日期：2023年05月24日

英國喬治小王子於2013年7月22日出生，是王儲威廉和凱特的長子。2017年9月7日，喬治小王子開始前往倫敦私立貴族學校Thomas's Battersea上學，當時媽媽凱特懷孕不適，喬治由父親威廉送返學。［威廉凱特一家五口當義工 喬治路易試駕挖土機

圖輯：英女王國葬｜喬治小王子夏洛特小公主曾孫送別英女王

靚相集：夏洛特小公主

靚相集：英國路易小王子

2023年5月8日，喬治小王子射箭。（法新社）
英國王室2023年5月12日發布英王加冕官方照片。右為喬治小王子。（BUCKINGHAM PALACE／HUGO BURNAND／ROYAL HOUSEHOLD 2023／法新社）
英國王室2023年5月12日發布英王加冕官方照片。左四為喬治小王子。（BUCKINGHAM PALACE／HUGO BURNAND／ROYAL HOUSEHOLD 2023／法新社）
英國王儲威廉一家2023年5月8日在倫敦西部參加義工服務和活動。中為喬治小王子。（路透社）
英國王儲威廉一家2023年5月8日在倫敦西部參加義工服務和活動。（法新社）
喬治小王子（路透社）
喬治小王子（路透社）
喬治小王子（路透社）
2023年5月8日，喬治小王子射箭。（法新社）
2023年5月8日，喬治小王子射箭。（法新社）
2023年5月8日，喬治小王子射箭，威廉在旁觀看。（法新社）
2023年5月8日，喬治小王子射箭，威廉凱特在旁觀看。（法新社）
2023年5月8日，威廉陪同喬治小王子駕駛挖掘機。（法新社）
前：英國喬治小王子，後：王儲爸爸威廉（路透社）
2023年5月8日，前排左起：夏洛特小公主、喬治小王子、路易小王子、凱特（法新社）
2023年5月8日，前排左起：喬治小王子、路易小王子、凱特（法新社）
英國喬治小王子（法新社）
2023年5月8日，英王查理斯三世加冕音樂會在溫莎堡舉行，王儲伉儷威廉（前排左四）及凱特（前排左一）帶同其中兩名子女喬治小王子（前排左三）和夏洛特小公主（前排左二）出席。（法新社）
2023年5月8日，英王查理斯三世加冕音樂會在溫莎堡舉行，凱特（前排左一）與喬治小王子（前排左三）和夏洛特小公主（前排左二）。（法新社）
2023年5月8日，英王查理斯三世加冕音樂會在溫莎堡舉行，王儲伉儷威廉（前排左四）及凱特（前排左一）帶同其中兩名子女喬治小王子（前排左三）和夏洛特小公主（前排左二）出席。（法新社）
2023年5月8日，英王查理斯三世在倫敦西敏寺加冕，由喬治小王子（中）擔任查理斯三世的「榮譽四騎士」之一。（法新社）
喬治小王子（中）（法新社）
喬治小王子（法新社）
喬治小王子（法新社）
喬治小王子（法新社）
喬治小王子（後）（法新社）
喬治小王子（前排左三）（法新社）
喬治小王子（中）（法新社）
喬治小王子（法新社）
「榮譽四騎士」，左二為喬治小王子（法新社）
喬治小王子（右一）跟家人在白金漢宮陽台等候觀看空軍表演。（法新社）
2023年5月8日，喬治小王子（左二）擔任查理斯三世（右二）的「榮譽四騎士」之一。（法新社）
喬治小王子（左）（法新社）
英國王室於2023年4月21日在社交媒體上載一張已故英女王伊利沙伯二世（前排右二）與10名孫兒合照，紀念英女王97歲生忌。中排左二為喬治小王子。（The Royal Family facebook圖片）
2023年4月9日，英國王儲伉儷威廉凱特，與三名子女出席溫莎堡復活節周日崇拜。（法新社）
2023年4月9日，喬治小王子（右）與Dean of Windsor握手。（法新社）
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，英國喬治小王子（中）（法新社）
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，英國喬治小王子（中）（法新社）
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，英國喬治小王子（右二）（法新社）
2022年12月15日，英國王儲威廉和妻子凱特，連同夏洛特小公主及喬治小王子出席聖誕頌歌音樂會。（法新社）
2022年7月20日，英國喬治小王子9歲生辰，肯辛頓宮發布喬治的新相片，相片由劍橋公爵夫人凱特操刀拍攝。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（左）跟隨父母在現場觀看球賽。右為父親威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（左）跟隨父母在現場觀看球賽。右為父親威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（前排左）跟隨父母在現場觀看球賽。前排右為父親威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（左）跟隨父母在現場觀看球賽。右為父親威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（前排左）跟隨父母在現場觀看球賽。前排右為父親威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（左）跟隨父母在現場觀看球賽。右為父親威廉王子。（法新社）
英國喬治小王子（中）（法新社）
英國喬治小王子（中）（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（前排中）跟隨父母在現場觀看球賽。前排左為母親凱特、右為威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（前排中）跟隨父母在現場觀看球賽。前排左為母親凱特，右為父親威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（前排中）跟隨父母在現場觀看球賽。前排左為母親凱特，右為父親威廉王子。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（右）跟隨父母在現場觀看球賽。左為母親凱特。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（右）跟隨父母在現場觀看球賽。左為母親凱特。（法新社）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（右）跟隨父母在現場觀看球賽。左為母親凱特。（法新社）
（dukeandduchessofcambridge Instagram圖片）
溫布頓網球錦標賽男單決賽 - 英國喬治小王子（前排打呔兒童）跟隨父母在現場觀看球賽。旁為父親威廉王子。（dukeandduchessofcambridge Instagram圖片）
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，喬治小王子（右）跟英女王（左）及家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，喬治小王子（右）跟英女王（左）及家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，喬治小王子（左二）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，喬治小王子（左一）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
英國喬治小王子（法新社）
英國喬治小王子（法新社）
英國喬治小王子（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排左）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排左）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
英國喬治小王子（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排左）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排左）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排左）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排中）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排右）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排中）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排左三）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國喬治小王子（前排左二）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排左三）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排右）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排左）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排右）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排中）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排右二）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（中，戴藍色呔者）跟家人一起觀看表演。（法新社）
（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排右二）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排左）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排左三）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排中）跟家人一起觀看表演。（法新社）
（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（左）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國喬治小王子（前排右）跟家人一起觀看表演。（法新社）
英國喬治小王子（前左）跟家人，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。右為爸爸威廉王子。（法新社）
英國喬治小王子（左）（法新社）
英國喬治小王子（左）（法新社）
英國喬治小王子（左）（法新社）
英國喬治小王子（左）（法新社）
英國喬治小王子（右）（法新社）
英國喬治小王子（右二）跟爸媽及妹妹，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
英國喬治小王子（右二）跟爸媽及妹妹，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
（法新社）
英國喬治小王子（右二）跟爸媽及妹妹，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
（法新社）
英國喬治小王子（右二）跟爸媽及妹妹，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
英國喬治小王子（右二）跟爸媽及妹妹，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
英國喬治小王子（左二）跟爸媽及妹妹，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
英國喬治小王子（左）（法新社）
英國喬治小王子（左一）跟媽媽、妹妹、弟弟一起焗蛋糕。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國喬治小王子（左一）跟媽媽、妹妹、弟弟一起焗蛋糕。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國喬治小王子（右）（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國喬治小王子（法新社）
英國喬治小王子（左）（法新社）
（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國喬治小王子（右）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國喬治小王子（右）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國喬治小王子（右）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
（法新社）
英國喬治小王子（法新社）
英國喬治小王子（左）與妹妹弟弟，2022年6月2日一起坐馬車。（法新社）
英國喬治小王子（左）與家人，2022年6月2日一起坐馬車。（法新社）
英國喬治小王子（左）與妹妹弟弟，2022年6月2日一起坐馬車。（法新社）
英國喬治小王子（左）與妹妹弟弟，2022年6月2日一起坐馬車。（法新社）
英國喬治小王子（左）與妹妹弟弟，2022年6月2日一起坐馬車。（法新社）
英國喬治小王子（左）與妹妹弟弟，2022年6月2日一起坐馬車。（法新社）
2022年4月17日，喬治小王子在溫莎堡出席復活節周日崇拜。（法新社）
2022年3月29日，喬治小王子出席已故菲臘親王悼念活動。（法新社）
2022年3月29日，喬治小王子出席已故菲臘親王悼念活動。（法新社）
2022年2月27日，英國喬治小王子跟父母觀看欖球賽。（法新社）
2022年2月27日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，與喬治小王子觀看欖球賽。（法新社）
2022年2月27日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，與喬治小王子觀看欖球賽。（法新社）
2022年2月27日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，與喬治小王子觀看欖球賽。（法新社）
2021年7月22日，喬治小王子8歲生日，官方Twitter在喬治小王子生日前夕發布新相，照片由劍橋公爵夫人凱特於7月拍攝。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2021年7月12日，劍橋公爵威廉王子（右起）、喬治小王子、劍橋公爵夫人凱特一起出席歐國盃決賽，為英格蘭打氣。（法新社）
2021年7月12日，劍橋公爵威廉王子（右起）、喬治小王子、劍橋公爵夫人凱特一起出席歐國盃決賽，為英格蘭打氣。（法新社）
2021年6月29日，英國威廉王子（左起）、喬治小王子和凱特在溫布萊球場觀看歐洲國家盃英德大戰。（法新社）
菲臘親王2021年4月9日逝世。威廉王子發文悼念菲臘親王，The Royal Family facebook上載菲臘親王（左）與曾孫喬治小王子（右）的合照。（The Royal Family facebook圖片）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（右三）與路易小王子（右五），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
喬治小王子（右起）、夏洛特小公主與路易小王子（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（右三）與路易小王子（右五），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（右三）與路易小王子（右五），一家五口出席活動。（法新社）
凱特（後左）與3名子女：路易小王子、夏洛特小公主、喬治小王子在劇院包廂欣賞演出。（法新社）
2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，以及三名子女喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2020年9月27日，喬治小王子（左）低頭把玩着大衛艾登堡爵士贈送的巨齒鯊牙齒，路易小王子（前排右）一臉專注地望着哥哥手上的牙齒。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
英國肯辛頓宮2020年7月21日發放由媽媽凱特親自拍攝的喬治小王子近照。(法新社)
英國肯辛頓宮2020年7月21日發放由媽媽凱特親自拍攝的喬治小王子近照。(法新社)
2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年1月4日，英國王室發布英女王（前右）與3名「未來國王」官方合照。(The Royal Family facebook圖片)
2019年12月25日，英國喬治小王子（左）與妹妹夏洛特小公主（右）首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國喬治小王子與爸爸威廉王子一同出席聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國喬治小王子首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
英國喬治小王子（法新社）
2019年12月25日，英國喬治小王子（右）與妹妹夏洛特小公主（右三）隨父母首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國喬治小王子（左）與妹妹夏洛特小公主（左三）隨父母首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國喬治小王子（左二）與妹妹夏洛特小公主（左四）隨父母首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年9月5日，喬治小王子（右）與妹妹夏洛特小公主（左）（法新社）
2019年9月5日，夏洛特小公主 （左）、哥哥喬治小王子（右）新學年首日上學，喬治露出鬼馬的表情。（法新社）
2019年9月5日，肯辛頓宫上載夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）上學前的合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年9月5日，喬治小王子（右二）與妹妹夏洛特小公主（右三）（法新社）
2019年9月5日，喬治小王子（右二）與妹妹夏洛特小公主（右三）（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左一）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左二）陪同下一起步入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左一）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左二）陪同下一起步入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左一）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左二）陪同下一起步入學校。（法新社）
2019年9月5日，喬治小王子（左三）與妹妹夏洛特小公主（左二）在父母威廉（右二）及凱特（左）陪同下步入校園。右為校長。（法新社）
2019年7月22日，喬治小王子6歲生日，肯辛頓宮發放喬治的新相，照片由媽媽凱特親自拍攝，地點位於肯辛頓宮。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年7月22日，喬治小王子6歲生日，肯辛頓宮發放喬治的新相，照片由凱特拍攝，地點位於肯辛頓宮。圖中的喬治穿上白色球衣展露燦爛笑容，可見他甩了牙仔，正在換牙階段。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年7月22日，喬治小王子6歲生日，肯辛頓宮發放喬治的新相，照片由凱特拍攝。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口遊覽切爾西花展（Chelsea Flower Show）的照片。圖為喬治小王子（前排左）與妹妹夏洛特小公主（前排右）光着腳坐在木橋上。（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年7月22日，喬治小王子5歲生日，英國王室發放喬治新照片，圖片攝於7月9日弟弟路易小王子受洗日，由Matt Porteous拍攝。(Kensington Palace twitter圖片)
弟弟路易小王子受洗日，一家人拍攝官方照片，喬治小王子 (右) 坐在爸爸威廉王子 (左) 的大腿上，笑容燦爛。(Kensington Palace twitter圖片)
路易小王子受洗日 (Kensington Palace twitter圖片)
弟弟路易小王子受洗日，一家人拍攝官方照片，喬治小王子 (左) 坐在爸爸威廉王子 (右) 旁。 (Kensington Palace twitter圖片)
路易小王子受洗日 (Kensington Palace twitter圖片)
弟弟路易小王子受洗日，一家人拍攝官方照片，喬治小王子 (左) 站在爸爸威廉王子和妹妹夏洛特小公主 (右) 旁。 (Kensington Palace twitter圖片)
路易小王子受洗日 (Kensington Palace twitter圖片)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】Savannah Phillips (左)、喬治小王子 (右) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】Savannah Phillips (左)、喬治小王子 (右) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】喬治小王子(右二) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】喬治小王子(右二) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】第一排左起：夏洛特小公主、Savannah Phillips、喬治小王子，第二排左起：凱特、威廉王子 (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】左起：夏洛特小公主、Savannah Phillips、喬治小王子 (法新社)
2018年5月19日，喬治小王子在哈里王子梅根婚禮中再當花童。（法新社）
2018年5月19日哈里王子和梅根結婚，喬治小王子(左)任花童。圖為喬治小王子由爸爸威廉王子拖着。（法新社）
(法新社)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(法新社)
喬治小王子(左) (法新社)
(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左一) 跟爸爸 (左二) 、妹妹 (左三) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，喬治小王子 (左) 跟爸爸 (中) 、妹妹 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2017年9月7日，英國喬治小王子首日到Thomas's Battersea上學，由爸爸威廉王子送他上學。圖為王室發布威廉王子與喬治小王子在上學前拍攝的照片，穿上校服的喬治手插褲袋展露笑容，表現輕鬆。（The Royal Family facebook）
2017年9月7日，4歲的英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學，由爸爸威廉王子（左）送他回校。（法新社）
2017年9月7日，4歲的英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學，爸爸威廉王子送他到學校。媽媽凱特因懷孕不適，未能一起送兒子上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學，爸爸威廉王子送他到學校。媽媽凱特因懷孕不適，未能一起送兒子上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子首日到Thomas's Battersea上學，爸爸威廉王子送他到學校。凱特因懷孕不適，未能一起送兒子上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學，與校長握手。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學，由爸爸威廉王子（左）送他回校。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年9月7日，英國喬治小王子第一日到Thomas's Battersea上學。（法新社）
2017年7月22日，喬治小王子4歲生日，英國王室當日發布喬治於6月底在肯辛頓宮拍攝的照片。照片由Getty Images王室攝影師Chris Jackson拍攝。（The Royal Family facebook）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子參觀德國漢堡空中巴士的工廠，並走進直升機的駕駛艙。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子與妹妹夏洛特小公主隨父母威廉王子和凱特參觀德國漢堡空中巴士的工廠。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子參觀德國漢堡空中巴士的工廠，並走進直升機的駕駛艙。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子參觀德國漢堡空中巴士的工廠，並走進直升機的駕駛艙。（法新社）
2017年7月21日，喬治小王子參觀德國漢堡空中巴士的工廠，並走進直升機的駕駛艙。（法新社）
(法新社)
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2017年7月19日，英國劍橋公爵威廉王子一家外訪，離開波蘭轉往德國，抵達柏林。(法新社)
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2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。喬治小王子害羞扭計唔願落機，被說下機後仍鼓着腮兒。(法新社/Poland.pl twitter圖片)
(Poland.pl twitter圖片)
喬治小王子 (法新社)
喬治小王子 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。圖為威廉拖着喬治小王子。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。圖為威廉拖着喬治小王子。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。圖為威廉拖着喬治小王子。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。 (法新社)
2017年6月17日，英國王室舉行英女王伊利沙伯二世91歲官方生日慶祝活動，喬治小王子也許感到沉悶，在白金漢宮陽台單手托腮，樣子趣致。（Press Association facebook影片截圖）
2017年6月17日，喬治小王子（前排）也許感到沉悶，在陽台單手托腮。中排左起：愛丁堡公爵菲臘親王、凱特、夏洛特小公主、威廉王子。（Press Association facebook影片截圖）
夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）（Press Association facebook影片截圖）
夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）（Press Association facebook影片截圖）
喬治小王子（前排）與一眾王室成員聚首白金漢宮陽台，觀看女王壽辰巡遊。（Press Association facebook影片截圖）
喬治小王子（前排右）與一眾王室成員聚首白金漢宮陽台，觀看女王壽辰巡遊。（法新社）
喬治小王子（前排左）與妹妹夏洛特小公主（中排左三）於英國皇家空軍飛行表演時，興奮地向天空揮手。（法新社）
凱特（左二）抱着夏洛特小公主，喬治小王子（左三）則站在威廉王子前，露出有趣表情。（法新社）
威廉王子與太太凱特、子女喬治小王子和夏洛特小公主（法新社）
（中排左起）英女王、愛丁堡公爵菲臘親王、劍橋公爵夫人凱特、威廉王子。（前排左起）夏洛特小公主、喬治小王子（法新社）
（法新社）
（Kensington Palace‏ Twitter圖片）
（法新社）
2017年5月20日，皮帕在教堂舉行婚禮，喬治小王子 (前排右二) 是花仔之一。(法新社)
(法新社)
(法新社)
2017年5月20日皮帕在教堂舉行婚禮，喬治小王子 (前排右二) 是花仔之一。(法新社)
（法新社）
(法新社)
(法新社)
(法新社)
喬治小王子「喊晒口」。（《鏡報》網站截圖）
（《鏡報》網站截圖）
（《鏡報》網站截圖）
2017年5月20日，皮帕在教堂舉行婚禮，喬治小王子是花仔之一，喬治離開時向大家揮手。（法新社）
喬治小王子含着聖誕糖果，表情精靈可愛。（法新社）
喬治小王子（法新社）
（左起）劍橋公爵夫人凱特、夏洛特小公主、喬治小王子與威廉王子出席聖誕崇拜。（法新社）
（左起）劍橋公爵夫人凱特、夏洛特小公主、喬治小王子與威廉王子出席聖誕崇拜。（法新社）
喬治小王子（左）拖着爸爸威廉王子（中）。（法新社）
喬治小王子（左）拖着爸爸威廉王子（中）。（法新社）
喬治小王子到訪加拿大，看着肥皂泡時一臉好奇。（The Royal Family facebook圖片 / press association）
喬治小王子向加拿大說再見。（Press Association Twitter圖片）
喬治小王子（左三）與父母和妹妹到訪加拿大，與當地軍人家庭遊玩。（The Royal Family facebook圖片 / press association）
喬治小王子（左）與爸爸威廉王子（右）到訪加拿大。（The Royal Family facebook圖片 / press association）
喬治小王子一邊展現燦爛笑容，一邊興奮地揮舞雙手。（The Crown in Canada Twitter圖片）
威廉王子一家四口齊齊向加拿大揮手道別。（The Crown in Canada Twitter圖片）
威廉王子一家四口結束為期8日的加拿大外訪之旅。（Press Association Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為喬治小王子。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為喬治小王子。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為喬治小王子。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為喬治小王子。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為威廉王子拖着喬治小王子。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國王室於喬治小王子3歲生日分享照片。（The Royal Family facebook圖片）
喬治小王子赤腳打韆鞦。（The Royal Family facebook圖片）
喬治小王子餵小狗吃東西。（The Royal Family facebook圖片）
英國王室於喬治小王子3歲生日分享照片。（The Royal Family facebook圖片）
喬治小王子2016年7月初首次出席航空展。（法新社）
喬治小王子2016年7月初首次出席航空展。（法新社）
2016年7月初，快將3歲的喬治小王子首次出席航空展。（法新社）
喬治小王子2016年7月初首次出席航空展。（法新社）
喬治小王子2016年7月初首次出席航空展。（法新社）
喬治小王子2016年7月初首次出席航空展。（法新社）
喬治小王子2016年7月初首次出席航空展。（法新社）
喬治小王子2016年7月初首次隨父母出席航空展。（法新社）
喬治小王子2016年7月初首次出席航空展。（法新社）
喬治小王子出席英女王90歲官方生日的盛大閱兵儀式。（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
美國總統奧巴馬（中）蹲下跟喬治小王子（右）握手。（The British Monarchy facebook圖片)
喬治小王子（中）騎在木馬上與媽媽凱特（右四）聊天。（The British Monarchy facebook圖片）
（The British Monarchy facebook圖片)
（facebook圖片）
英女王90歲大壽 （The British Monarchy facebook圖片）
英女王90歲大壽 （The British Monarchy facebook圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主在法國阿爾卑斯山享受滑雪假期。(2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主在法國阿爾卑斯山享受滑雪假期。(2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
2016年1月6日，喬治小王子首日上學，他身穿藍色外套，背着天藍色背囊，很可愛。（The British Monarchy fb圖片）
2016年1月6日，喬治小王子走在幼兒園門外，對牆上畫作感到好奇。（The British Monarchy fb圖片）
威廉王子2015年5月2日帶喬治小王子到醫院，估計是見剛出生的小公主。圖為威廉王子抱喬治小王子下車。（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）與喬治小王子、夏洛特小公主齊齊迎接一家四口的第一個聖誕。（The British Monarchy fb圖片）
威廉王子（右）2015年5月2日抱着喬治小王子（左）到醫院，估計是見剛出生的小公主。（法新社）
喬治小王子（左）和威廉王子（右）2015年7月出席夏洛特小公主的受洗儀式。（法新社）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）與夏洛特小公主（右）的合照。（The British Monarchy fb圖片）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）親吻妹妹夏洛特小公主（右）的照片。（The British Monarchy fb圖片）
2014年7月喬治小王子1歲生日，英國威廉王子夫婦帶小王子到倫敦的自然歷史博物館看蝴蝶展覽。（法新社）
喬治小王子2014年7月隨父母外出，在沒人協助下張開雙手邁步行走。（法新社）
威廉王子（後）2014年4月抱着喬治小王子外訪（前）。（法新社）
2014年4月，喬治小王子跟隨父母到訪新西蘭，小王子玩媽媽凱特的頭髮。（法新社）
2014年4月，喬治小王子跟隨父母到訪新西蘭，喬治小王子在玩耍，樣子精靈可愛。（法新社）
威廉王子（右）一家三口2014年4月到訪新西蘭，凱特（左）抱着喬治小王子。（法新社）
喬治小王子2013年10月受洗。（法新社）
剛出生的喬治小王子（法新社）

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