約旦王后Rania
文章日期：2023年06月06日
約旦王后Rania與約旦國王結婚30年，致力推動兒童教育。約旦王后Rania於1970年8月31日出生於科威特，1991年在開羅美國大學取得工商管理學位。1993年6月10日，Rania與阿卜杜拉王子（現為國王阿卜杜拉二世）結婚，兩人育有4名子女，包括王儲Hussein、伊曼公主、 Princess Salma及Prince Hashem。
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2023年5月12日，Princess Salma從美國南加州大學（University of Southern California）畢業，國王阿卜杜拉二世（右）和王后Rania（左）到場祝賀。（Queen Rania facebook圖片）
2023年3月12日，在伊曼公主（Princess Iman，左二）的婚禮上，約旦國王阿卜杜拉二世（左一）及王后Rania（右一）與女兒伊曼公主及女婿合照。（Queen Rania facebook圖片）
2022年8月17日，約旦王儲Hussein（右二）與沙特商人之女Rajwa（左二）訂婚，約旦國王阿卜杜拉二世（右一）和王后Rania（左一）與一對準新人合照。（Queen Rania facebook圖片）