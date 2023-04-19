ALBUM / HOT PICK

PAST ARTICLES

約旦王后Rania

文章日期：2023年06月06日

約旦王后Rania與約旦國王結婚30年，致力推動兒童教育。約旦王后Rania於1970年8月31日出生於科威特，1991年在開羅美國大學取得工商管理學位。1993年6月10日，Rania與阿卜杜拉王子（現為國王阿卜杜拉二世）結婚，兩人育有4名子女，包括王儲Hussein、伊曼公主、 Princess Salma及Prince Hashem。

相關報道：

約旦王后嫁女娶新抱成焦點　熱心公益推動兒童教育【多圖】（2023年6月2日）

約旦王室世紀婚禮 王儲迎娶沙特新娘 威廉凱特、美第一夫人吉爾出席【短片】（2023年6月1日）

約旦王后6月娶新抱 為未來媳婦辦婚前派對讚「最美準新娘」【多圖】（2023年5月22日）

短片：約旦國王長女嫁希臘裔金融才俊 皇宮舉行婚禮【多圖】（2023年3月13日）

約旦王后Rania（法新社/ Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah ）
約旦王后Rania（Queen Rania facebook圖片）
2023年6月1日，約旦王儲Hussein舉行婚禮，王后Rania（右）與長子Hussein（中）及新娘合照。（Queen Rania facebook圖片）
2023年6月1日，王后Rania出席王儲Hussein婚禮。（Queen Rania facebook圖片）
2023年6月1日，王后Rania出席王儲Hussein婚禮。（Queen Rania facebook圖片）
2023年6月1日，國王阿卜杜拉二世和王后Rania出席王儲Hussein婚禮。（Queen Rania facebook圖片）
2023年6月1日，國王阿卜杜拉二世（前排右）和王后Rania（前排左）出席王儲Hussein婚禮。（Queen Rania facebook圖片）
2023年5月24日，Prince Hashem（左三）從學校畢業，國王阿卜杜拉二世（右三）和王后Rania（左二）和3名子女到場祝賀。（Queen Rania facebook圖片）
2023年5月23日，約旦王后Rania在約旦首都安曼參加獨立日慶典。（Queen Rania facebook圖片）
2023年5月22日，王后Rania（左）為準媳婦Rajwa（右）舉辦婚前派對。（法新社/Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah）
2023年5月12日，Princess Salma從美國南加州大學（University of Southern California）畢業，國王阿卜杜拉二世（右）和王后Rania（左）到場祝賀。（Queen Rania facebook圖片）
2023年5月6日，約旦國王阿卜杜拉二世（左）和王后Rania在英國倫敦出席英王查理斯三世加冕典禮。（Queen Rania facebook圖片）
2023年5月5日，約旦王后Rania在英國倫敦出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2023年5月2日，約旦王后Rania在首都安曼出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2023年4月，約旦王后Rania（左）出訪日本。（Queen Rania facebook圖片）
2023年3月26日，約旦王后Rania在約旦首都安曼出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2023年3月12日，在伊曼公主（Princess Iman，左二）的婚禮上，約旦國王阿卜杜拉二世（左一）及王后Rania（右一）與女兒伊曼公主及女婿合照。（Queen Rania facebook圖片）
2023年3月12日，約旦王后Rania（左）出席女兒伊曼公主（右）的婚禮。（Queen Rania facebook圖片）
約旦國王阿卜杜拉二世（前右）與王后Rania（前左）及四名子女（Queen Rania facebook圖片）
2023年3月12日，約旦王后Rania（前排左）陪同瑞典王后Queen Silvia（右）在約旦首都安曼出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2022年9月21日，約旦王后Rania在美國紐約出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2022年9月20日，約旦王后Rania在美國紐約出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2022年9月19日，約旦王后Rania在英國倫敦出席英女王伊利沙伯二世國葬儀式。（Queen Rania facebook圖片）
英王查理斯三世邀請各國王室政要出席英女王伊利沙伯二世國葬儀式。2022年9月18日，約旦王后（圖）在國葬前夕，出席由英王在倫敦白金漢宮舉行的招待會。（Queen Rania facebook圖片）
2022年8月17日，約旦王儲Hussein（右二）與沙特商人之女Rajwa（左二）訂婚，約旦國王阿卜杜拉二世（右一）和王后Rania（左一）與一對準新人合照。（Queen Rania facebook圖片）
2022年8月14日，約旦王后Rania出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2022年5月22日，約旦王后Rania在首都安曼出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
約旦國王阿卜杜拉二世和王后Rania（Queen Rania facebook圖片）
2022年3月7日，約旦國王阿卜杜拉二世和王后Rania在約旦首都安曼出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2022年2月26日，約旦王后Rania在阿聯酋首都阿布扎比出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2021年11月16日，英國王后卡米拉（前排左）出訪約旦，約旦王后Rania（前排右）接待。（Queen Rania facebook圖片）
2021年11月16日，英國王后卡米拉（前排左）和約旦王后Rania（前排右）（Queen Rania facebook圖片）
2021年7月23日，約旦王后Rania在美國華盛頓出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2021年7月23日，約旦王后Rania在美國華盛頓出席活動。（Queen Rania facebook圖片）
2021年7月19日，約旦王后Rania（右）在美國華盛頓會見美國第一夫人吉爾（Jill Biden，左）。（Queen Rania facebook圖片）
2019年9月，約旦王后Rania探訪學校。（Queen Rania facebook圖片）

OTHER ALBUM

有線收費電視6‧1停播 過去30年曾製作不少經典節目

SHOWBIZ

有線收費電視6‧1停播 過去30年曾製作不少經典節目
英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇
13年後「巨聲二幫」點將錄 陳國峰上擂台求出路 胡鴻鈞努力轉變

SHOWBIZ

13年後「巨聲二幫」點將錄 陳國峰上擂台求出路 胡鴻鈞努力轉變
西班牙王室：王位第一繼承人　Princess Leonor甜美可愛

HOT PICK

西班牙王室：王位第一繼承人　Princess Leonor甜美可愛
威廉凱特一家五口幸福滿瀉

HOT PICK

威廉凱特一家五口幸福滿瀉
英國夏洛特小公主8歲　成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國夏洛特小公主8歲　成長萌照逐格睇
英國路易小王子5歲

HOT PICK

英國路易小王子5歲
圖輯：丹麥女王瑪格麗特二世

HOT PICK

圖輯：丹麥女王瑪格麗特二世
許冠傑開騷提攜後輩 契仔古巨基率全場大叫「歌神」

SHOWBIZ

許冠傑開騷提攜後輩 契仔古巨基率全場大叫「歌神」
張國榮逝世20年展覽 一代巨星與好友拍檔粉絲的相遇故事

SHOWBIZ

張國榮逝世20年展覽 一代巨星與好友拍檔粉絲的相遇故事
王室美人：摩納哥王妃

HOT PICK

王室美人：摩納哥王妃
BAFTA頒獎禮 出爐影后「奇異女俠」圍攻環保王妃

SHOWBIZ

BAFTA頒獎禮 出爐影后「奇異女俠」圍攻環保王妃
《梁詠琪時間遇上我們》打開時間囊 經歷昨日今日明日

SHOWBIZ

《梁詠琪時間遇上我們》打開時間囊 經歷昨日今日明日
靚相集：丹麥王室妯娌Mary & Marie　2月生日之星

HOT PICK

靚相集：丹麥王室妯娌Mary & Marie　2月生日之星
摩納哥小王子小公主　可愛萌樣逐個睇

HOT PICK

摩納哥小王子小公主　可愛萌樣逐個睇