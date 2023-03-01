英國夏洛特小公主8歲 成長萌照逐格睇
文章日期：2023年06月21日
夏洛特2015年5月2日出生，為王儲威廉和凱特的女兒。夏洛特全名為夏洛特．伊利沙伯．戴安娜（Charlotte Elizabeth Diana），名字中同時有英王查理斯的女性化名稱、已故女王伊利沙伯二世、已故王妃戴安娜的名字。圖輯：英女王國葬｜喬治小王子夏洛特小公主曾孫送別英女王
兄弟成長圖輯：
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年12月25日，英國夏洛特小公主（中）和喬治小王子（右）首次隨父母劍橋公爵威廉王子（右二）和凱特（左二）參加王室聖誕崇拜。左為王儲查理斯王子。（The Royal Family Facebook 圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展 (Chelsea Flower Show)玩耍的照片。圖為夏洛特小公主。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展（Chelsea Flower Show）玩耍的照片。喬治小王子（前排左）和夏洛特小公主（前排右）坐在木橋上。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由媽媽、英國劍橋公爵夫人凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
Kensington Palace twitter發放新照片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特小公主3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。(Kensington Palace twitter圖片)