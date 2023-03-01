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威廉凱特一家五口幸福滿瀉

文章日期：2023年06月21日

英國王儲伉儷威廉和凱特2011年結婚，現時育有三名子女（喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子），一家五口幸福滿瀉。［威廉凱特一家五口當義工

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英國喬治小王子

英國夏洛特小公主

英國路易小王子

2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖為王儲威廉一家。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖為王儲威廉一家，以及安妮公主（後排左一）。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖為王儲威廉一家。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖為王儲威廉一家。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖見王儲威廉一家、英王（右二）、王后（右一），以及安妮公主（後排左一）。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖見王儲威廉一家、英王（右二）和王后（右一）。（法新社）
（法新社）
（法新社）
英國威爾斯親王伉儷威廉凱特Instagram，發放新照片賀父親節。（Prince and Princess of Wales Instagram圖片）
英國威爾斯親王伉儷威廉凱特Instagram，發放新照片賀父親節。（Prince and Princess of Wales Instagram圖片）
英國王儲威廉一家2023年5月8日在倫敦西部參加義工服務和活動。（法新社）
2023年5月8日，王儲伉儷威廉及凱特帶同3名子女參加義工活動。威廉陪同路易小王子駕駛挖掘機。（法新社）
2023年5月8日，威廉陪同路易小王子駕駛挖掘機。（法新社）
2023年5月8日，威廉陪同喬治小王子駕駛挖掘機。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主射箭。（法新社）
2023年5月8日，路易小王子品嘗烤棉花糖。（法新社）
2023年5月8日，凱特拖着路易小王子和夏洛特小公主。（法新社）
2023年5月8日，凱特（左一）拖着夏洛特小公主（左二），路易小王子（右三）推車幫忙。（法新社）
2023年5月8日，凱特和路易小王子。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主和路易小王子。（法新社）
2023年5月8日，凱特和路易小王子幫忙鏟土。（法新社）
2023年5月8日，凱特協助路易小王子推車。（法新社）
2023年5月8日，喬治小王子（後中）、夏洛特小公主（前左一）及路易小王子（前右一）參與義工活動後大合照。（法新社）
2023年5月6日，王儲威廉（後排左三）、妻子凱特（後排左二）、長子路易小王子（右一）、女兒夏洛特（前排左一）和幼子路易（前排左一），在白金漢宮陽台，跟其他王室成員一起觀看空軍表演。（法新社）（法新社）
2023年5月6日，威廉（右）、凱特（左）和路易小王子（中）在白金漢宮陽台觀看空軍表演。（法新社）
2023年5月6日，威廉（右）、凱特（左）和路易小王子（中）在白金漢宮陽台觀看空軍表演。（法新社）
2023年5月6日，凱特和路易小王子（法新社）
2023年5月6日，威廉（後排右）、凱特（後排中）、夏洛特小公主（前排左）和路易小王子（前排右）在白金漢宮陽台觀看空軍表演。（法新社）
2023年5月6日，威廉（後排右）、凱特（後排中）、夏洛特小公主（前排左）和路易小王子（前排右）在白金漢宮陽台觀看空軍表演。（法新社）
2023年5月6日，一眾王室成員在英王查理斯三世加冕典禮後，在白金漢宮陽台觀看空軍表演。（法新社）
2023年5月6日，一眾王室成員在英王查理斯三世加冕典禮後，在白金漢宮陽台觀看空軍表演。（法新社）
2023年5月6日，一眾王室成員在英王查理斯三世加冕典禮後，在白金漢宮陽台見民眾。（法新社）
2023年5月6日，夏洛特小公主（左）對在凱特（右）對面向民眾揮手。（法新社）
2023年5月6日，夏洛特小公主（左）對在凱特（右）對面向民眾揮手。（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕，王儲威廉（左一）和凱特（右一），與夏洛特小公王（左二）和路易小王子（右二），在倫敦西敏寺出席加冕典禮。（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕典禮，（前排左起）威廉、夏洛特小公王、路易小王子和凱特（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕典禮，（前排左起）夏洛特小公王、路易小王子和凱特（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕典禮，（前排左起）夏洛特小公王、路易小王子和凱特（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕典禮，（前排左起）威廉、夏洛特小公王、路易小王子和凱特（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕典禮，（後排左起）威廉、路易小王子和凱特（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕典禮，（前排左起）威廉、夏洛特小公王、路易小王子和凱特（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕典禮，（前排左起）威廉、夏洛特小公王、路易小王子和凱特（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕，王儲威廉（左一）和妻子凱特（左二）帶上夏洛特小公主（右一）和路易小王子（右二）抵達倫敦西敏寺，出席加冕典禮。（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕，威廉（左二）、凱特（左一）、夏洛特小公主（右二）和路易小王子（右一）（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕，王儲威廉和凱特帶夏洛特小公主和路易小王子出席加冕典禮。（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕，王儲威廉和凱特帶夏洛特小公主和路易小王子出席加冕典禮。（法新社）
2023年4月9日，英國王儲伉儷威廉凱特，與三名子女出席溫莎堡復活節周日崇拜。（法新社）
2023年4月9日，英國王儲伉儷威廉凱特，與三名子女出席溫莎堡復活節周日崇拜。（法新社）
2022年12月25日英國王室聖誕節崇拜，圖中見到王儲威廉和凱特一家五口。（法新社）
2022年12月25日英國王室聖誕節崇拜，圖中見到王儲威廉和凱特一家五口。（法新社）
2022年12月14日，英國王室發放王儲威廉一家五口的新照片，並表示這幀照片是用來製作聖誕卡。右二是路易小王子。(The Prince and Princess of Wales twitter圖片)
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，英女王（左一）、王儲伉儷、劍橋公爵伉儷和三名子女（左二起），再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
（法新社）
（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英女王與部分王室成員在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
（法新社）
（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英女王與部分王室成員在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
（法新社）
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2022年6月2日（法新社）
2022年4月17日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，與喬治小王子和夏洛特小公主在溫莎堡出席復活節周日崇拜。（法新社）
2022年3月29日，英國劍橋公爵威廉王子（左二）、夫人凱特（右一）牽着喬治小王子（左一）、夏洛特小公主（右二），到西敏寺出席已故菲臘親王的悼念活動。（法新社）
2021年12月10日，英國劍橋公爵伉儷twitter上載新的家庭照賀聖誕。 (The Duke and Duchess of Cambridge twitter圖片)
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
喬治小王子（右起）、夏洛特小公主與路易小王子（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口出席活動。（法新社）
2020年12月11日，凱特（中）拖着夏洛特小公主（右）與路易小王子（左）出席活動。（法新社）
凱特（後左）與3名子女：路易小王子、夏洛特小公主、喬治小王子在劇院包廂欣賞演出。（法新社）
凱特（後）抱着路易小王子（前左）與旁邊的夏洛特小公主（右）觀看演出。（法新社）
2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，以及三名子女喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2020年9月27日，喬治小王子（左）低頭把玩着大衛艾登堡爵士贈送的巨齒鯊牙齒，路易小王子（前排右）一臉專注地望着哥哥手上的牙齒。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
英國劍橋公爵威廉王子（右圖左）與夫人凱特（右圖右）2011年結婚，育有3名子女。圖左為一家五口全家福。（Kensington Palace Instagram圖片/法新社）
2019年3月17日，英國劍橋公爵威廉王子（左）與夫人凱特（右）在倫敦出席St Patrick's Day活動。（法新社）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（左）與凱特（右）（法新社）
2019年3月11日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）在西敏寺出席英聯邦日紀念活動（Commonwealth Day service）。（法新社）
2017年7月20日，威廉王子和凱特在德國柏林出席晚宴時深情對望。（法新社）
2018年12月，英國王室發布威廉王子、凱特全家福，一家五口幸福滿瀉。（Kensington Palace Instagram圖片）
2017年7月，威廉（左）與凱特（中）外訪德國時，在海德堡出席活動。（The Royal Family facebook圖片）
2017年7月，威廉與凱特外訪德國。（The Royal Family facebook圖片）
2017年7月20日，威廉王子與凱特外訪德國，在海德堡漫步。（法新社）
2017年7月，（左起）德國總理默克爾、威廉、凱特（The Royal Family facebook圖片）
2017年7月，凱特與威廉（The Royal Family facebook圖片）
2017年3月17日，威廉王子與凱特在倫敦出席聖帕特里克節（St Patrick's Day）閱兵儀式。（法新社）
2017年2月12日，威廉王子與凱特出席英國電影學院（BAFTA）頒獎禮。（法新社）
威廉王子與凱特結婚6周年（法新社資料圖片／The Royal Family facebook）
威廉王子與凱特（The Royal Family 網頁圖片）
威廉王子與凱特（The Royal Family facebook）
威廉王子及凱特於2011年4月結婚。（2011年資料圖片）
威廉王子及凱特於2011年4月29日舉行婚禮。（2011年資料圖片）
威廉王子及凱特於2011年4月29日舉行婚禮，兩人在白金漢宮陽台親吻。（2011年資料圖片）
威廉王子及凱特於2011年4月29日舉行婚禮。（2011年資料圖片）
威廉王子及凱特於2011年4月29日舉行結婚，二人深情一吻（右圖）令人印象深刻。左圖為查理斯王子與已故王妃戴安娜當年結婚時親吻。（資料圖片）
威廉王子與凱特（The Royal Family facebook/Press Association）
威廉王子與凱特結婚6年，一直都十分恩愛。(KGC-375/starmaxinc.com/Newscom)
威廉王子和凱特（法新社）
威廉王子與凱特（法新社）
威廉王子（左）與凱特（右）(WP#DSDP/ZOB/David Sims/WENN/Newscom)
2013年7月，凱特初為人母，誕下喬治小王子。（法新社）
2015年5月，威廉王子及凱特再添一名小公主。（法新社）
2015年7月，夏洛特小公主受洗，凱特（左一）抱着小公主，威廉王子（右一）抱着喬治小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2015年7月，威廉王子拖着喬治小王子，凱特推着夏洛特小公主。（kensingtonroyal instagram圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特一家四口。（The Royal Family facebook圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特一家四口滑雪度假。（The Royal Family facebook圖片）
2016年，英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特一家四口出訪加拿大。（法新社）
2016年，英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特一家四口出訪加拿大。（法新社）
左起：劍橋公爵夫人凱特、夏洛特小公主、喬治小王子與威廉王子（法新社資料圖片）
2016年，英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特與喬治小王子、夏洛特小公主參加慶祝英女王90歲壽辰的活動。（法新社）
2016年，威廉王子與凱特滑雪度假。（The Royal Family facebook/Press Association）
2016年，威廉王子與凱特滑雪度假。（The Royal Family facebook/Press Association）
2016年威廉王子與凱特帶同一對子女外訪。（The Royal Family facebook）
2016年，威廉王子與凱特外訪。（The Royal Family facebook/Press Association）
2016年，威廉王子與凱特外訪。（The Royal Family facebook）
2016年，威廉王子與凱特外訪。（The Royal Family facebook/Press Association）
2016年，威廉王子與凱特外訪。（The Royal Family facebook/Press Association）
2016年，威廉王子與凱特外訪。（The Royal Family facebook/Press Association）
威廉王子與凱特（The Royal Family facebook）
2016年，威廉王子與凱特（The Royal Family facebook/PA）
2016年9月，威廉王子與凱特到訪加拿大，獲贈球衣。（kensingtonroyal instagram圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子及凱特今年曾出訪法國。（法新社）
2017年3月，凱特與威廉王子訪問法國。（法新社）
2017年3月，凱特與威廉王子在法國出席晚宴。（法新社）
威廉王子與凱特（法新社）
威廉王子與凱特（法新社）
威廉王子與凱特（法新社）
2016年，威廉王子與凱特到訪不丹。（kensingtonroyal instagram圖片）
威廉王子（右）與凱特（左） (Euan Cherry/Photoshot/Newscom)
2016年4月，英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特到訪不丹。 (法新社)
2016年9月26日，威廉與凱特走進大熊雨林（Great Bear Rainforest）觀賞自然生態。（法新社）
2016年，威廉王子與凱特到訪印度。（kensingtonroyal instagram圖片）
威廉王子（右）與凱特（左）（法新社）
威廉王子及凱特今年4月出席倫敦馬拉松活動。（法新社）
威廉王子與凱特（法新社）
（左起）威廉王子、凱特與哈里王子感情要好。圖為三人4月出席倫敦馬拉松，為參加者打氣。（法新社）

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