威廉凱特一家五口幸福滿瀉
文章日期：2023年06月21日
英國王儲伉儷威廉和凱特2011年結婚，現時育有三名子女（喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子），一家五口幸福滿瀉。［威廉凱特一家五口當義工］
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2023年5月6日，王儲威廉（後排左三）、妻子凱特（後排左二）、長子路易小王子（右一）、女兒夏洛特（前排左一）和幼子路易（前排左一），在白金漢宮陽台，跟其他王室成員一起觀看空軍表演。（法新社）（法新社）
2022年12月14日，英國王室發放王儲威廉一家五口的新照片，並表示這幀照片是用來製作聖誕卡。右二是路易小王子。(The Prince and Princess of Wales twitter圖片)
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，以及三名子女喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2020年9月27日，喬治小王子（左）低頭把玩着大衛艾登堡爵士贈送的巨齒鯊牙齒，路易小王子（前排右）一臉專注地望着哥哥手上的牙齒。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）