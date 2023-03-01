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英國路易小王子5歲

文章日期：2023年06月21日

英國王儲伉儷威廉王子和凱特的第三名孩子、路易小王子（Prince Louis）於2018年4月23日出世，重8磅7安士。4月27日，肯辛頓宮公布王子的姓名為Louis Arthur Charles。2018年7月9日，路易小王子於倫敦聖詹姆斯宮The Chapel Royal受洗，父母、哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主均有出席。［2023年復活節崇拜

兄姊成長靚相集：

英國喬治小王子

英國夏洛特小公主

英女王國葬｜喬治小王子夏洛特小公主曾孫送別英女王

路易小王子（法新社）
路易小王子（法新社）
路易小王子（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，路易小王子（圖）（法新社）
英國威爾斯親王伉儷威廉凱特Instagram，發放新照片賀父親節。路易小王子從後攬着爸爸威廉。（Prince and Princess of Wales Instagram圖片）
英國威爾斯親王伉儷威廉凱特Instagram，發放新照片賀父親節。路易小王子坐在爸爸威廉的大腿上。（Prince and Princess of Wales Instagram圖片）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖為王儲威廉一家，前排中為路易小王子。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。前排中為路易小王子。（法新社）
（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。前排左二為路易小王子。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，前排左二為路易小王子（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，前排左二為路易小王子（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。前排左二為路易小王子。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。圖為王儲威廉一家，前排中為路易小王子。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，路易小王子（左）跟家人一起坐馬車。右為姐姐夏洛特小公主。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，路易小王子（中）跟家人一起坐馬車。左為哥哥喬治小王子，右為姐姐夏洛特小公主。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，路易小王子（右）跟家人一起坐馬車。左為哥哥喬治小王子。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，路易小王子（中）跟家人一起坐馬車。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，路易小王子（中）跟家人一起坐馬車。右為哥哥喬治小王子，左為姐姐夏洛特小公主。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，路易小王子（前排中）跟家人一起坐馬車（法新社）
路易小王子（法新社）
2023年5月8日，威廉陪同路易小王子駕駛挖掘機。（法新社）
2023年5月8日，路易小王子幫忙鏟土。（法新社）
2023年5月8日，路易小王子與媽媽凱特（法新社）
2023年5月8日，路易小王子幫忙推車。（法新社）
2023年5月8日，路易小王子（右三）推車。（法新社）
2023年5月8日，路易小王子射箭。（法新社）
2023年5月8日，路易小王子印上手印。（法新社）
2023年5月8日，路易小王子（法新社）
2023年5月8日，路易小王子與媽媽凱特（法新社）
2023年5月8日，路易小王子與媽媽凱特（法新社）
2023年5月8日，路易小王子（法新社）
2023年5月8日，路易小王子（中）品嘗烤棉花糖。（法新社）
2023年5月8日，前排左起：喬治小王子、路易小王子、凱特（法新社）
2023年5月8日，凱特協助路易小王子推車。（法新社）
2023年5月8日，左起：夏洛特小公主、喬治小王子、路易小王子（法新社）
2023年5月8日，英王查理斯三世加冕，路易小王子（左）和夏洛特小公主（右）抵達西敏寺。（法新社）
路易小王子（左）和夏洛特小公主（右）（法新社）
夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）（法新社）
路易小王子（法新社）
路易小王子（左）和夏洛特小公主（右）（法新社）
路易小王子（前排右）跟家人在白金漢宮陽台等候觀看空軍表演。（法新社）
夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）（法新社）
路易小王子（前）和母親、威爾斯王妃凱特（後）（法新社）
威爾斯王妃凱特（左）、路易小王子（中）、王儲威廉（右）（法新社）
路易小王子（前排右）跟家人在白金漢宮陽台等候觀看空軍表演。（法新社）
夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）（法新社）
路易小王子（前排左二）跟家人在白金漢宮陽台等候觀看空軍表演。（法新社）
路易小王子（中）跟家人在白金漢宮陽台等候觀看空軍表演。（法新社）
路易小王子（前排左）跟家人在白金漢宮陽台等候觀看空軍表演。（法新社）
西敏寺內，第一排左起：王儲威廉、夏洛特小公主、路易小王子、凱特（法新社）
西敏寺內，第一排左起：王儲威廉、夏洛特小公主、路易小王子、凱特（法新社）
西敏寺內，第一排左起：王儲威廉、夏洛特小公主、路易小王子、凱特（法新社）
西敏寺內，第一排左起：王儲威廉、夏洛特小公主、路易小王子、凱特（法新社）
西敏寺內，第一排左起：夏洛特小公主、路易小王子、凱特（法新社）
左為夏洛特小公主、右為路易小王子（法新社）
王儲伉儷威廉（前排左）和凱特（前排右）、路易小王子（後排左）和夏洛特小公主（後排右）（法新社）
王儲伉儷威廉（後排左）和凱特（後排右）、路易小王子（後排中）（法新社）
左起：王儲伉儷威廉、凱特、路易小王子、夏洛特小公主（法新社）
王儲伉儷威廉（左一）、凱特（左二）、路易小王子（左四）、夏洛特小公主（左五）（法新社）
路易小王子（法新社）
路易小王子向外揮手。（法新社）
路易小王子（法新社）
路易小王子（法新社）
前為路易小王子，後為喬治小王子（法新社）
路易小王子（法新社）
（The Prince and Princess of Wales Twitter圖片）
（The Prince and Princess of Wales Twitter圖片）
2023年4月21日是已故英女王伊利沙伯二世的97歲生忌。The Prince and Princess of Wales Twitter發布，英女王與孫兒曾孫2022年夏天在蘇格蘭巴爾莫拉爾的合照。第二行右一是路易小王子。（The Prince and Princess of Wales Twitter圖片）
2023年4月9日，英國快將5歲的路易小王子第一次參加王室復活節崇拜。(法新社)
2023年4月9日，英國快將5歲的路易小王子第一次參加王室復活節崇拜。(法新社)
2023年4月9日，英國快將5歲的路易小王子（中）第一次參加王室復活節崇拜。(法新社)
2023年4月9日，英國快將5歲的路易小王子（右）第一次參加王室復活節崇拜。(法新社)
2023年4月9日，英國快將5歲的路易小王子第一次參加王室復活節崇拜。(法新社)
2023年4月9日，英國路易小王子（右二）跟隨家人參加王室復活節崇拜。(法新社)
2022年12月25日，路易小王子首次參加英國王室聖誕節崇拜。（法新社）
2022年12月25日，路易小王子首次參加英國王室聖誕節崇拜。（法新社）
2022年12月25日，路易小王子和夏洛特小公主。（法新社）
2022年12月25日，路易小王子（左）（法新社）
2022年12月25日，英國王室成員在諾福克郡桑德靈厄姆出席聖誕節崇拜，包括王儲威廉和凱特一家五口。（法新社）
2022年12月14日，英國王室發放王儲威廉一家五口的新照片，並表示這幀照片是用來製作聖誕卡。右二是路易小王子。(The Prince and Princess of Wales twitter圖片)
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。上為路易小王子。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
2022年6月5日，英國路易小王子（左）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。右為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（左）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。右為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）向媽媽凱特扮鬼臉。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排中）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。左為媽媽凱特，右為姊姊夏洛特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排中）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特，前排右為姊姊夏洛特。（法新社）
英國路易小王子（前排中）表情多多。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
英國路易小王子在座位上站起來看大巡遊。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排中）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特，右為姊姊夏洛特。（法新社）
英國路易小王子（法新社）
英國路易小王子（右）與媽媽凱特（左）（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排右）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排中）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特，右為姊姊夏洛特。（法新社）
2022年6月5日，英國路易小王子（前排中）跟隨家人，一同觀看英女王登基70周年白金禧慶典最後一日登場的大巡遊。前排左為媽媽凱特，右為姊姊夏洛特。（法新社）
（The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall Twitter圖片）
（The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall Twitter圖片）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
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英國路易小王子（左）與媽媽凱特（右）（法新社）
（法新社）
英國路易小王子（右）與媽媽凱特（左）（法新社）
英國路易小王子與爸爸威廉王子（法新社）
英國路易小王子與爺爺王儲查理斯（法新社）
英國路易小王子與爺爺王儲查理斯（法新社）
英國路易小王子與爺爺王儲查理斯（前排）（法新社）
英國路易小王子與爺爺王儲查理斯（前排）（法新社）
英國路易小王子與爺爺王儲查理斯（法新社）
英國路易小王子與祖父王儲查理斯（前排右）。前排左為祖母卡米拉。（法新社）
（法新社）
英國路易小王子（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，路易小王子（圖）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
英國路易小王子（法新社）
英國路易小王子（法新社）
英國路易小王子（法新社）
（法新社）
（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，路易小王子（前排右一）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，路易小王子（前排右一）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
（法新社）
英國路易小王子（左二）跟媽媽、哥哥、姊姊一起焗蛋糕。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國路易小王子（左二）跟媽媽、哥哥、姊姊一起焗蛋糕。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國路易小王子（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
2022年6月2日，英國路易小王子（中）跟哥哥喬治（左）、姊姊夏洛特（右）一起坐馬車。（法新社）
2022年6月2日，英國路易小王子（中）跟哥哥喬治（左）、姊姊夏洛特（右）一起坐馬車。（法新社）
2022年6月2日，英國路易小王子（左二）跟哥哥喬治（左一）、姊姊夏洛特（左三）和媽媽凱特（右）一起坐馬車。（法新社）
2022年6月2日，英國路易小王子（左二）跟哥哥喬治（左一）、姊姊夏洛特（左三）、媽媽凱特和祖母卡米拉一起坐馬車。（法新社）
（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（圖）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（前排中）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
英國路易小王子（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（中）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左二）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左二）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左二）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左二）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左二）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（左）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（中）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國路易小王子（中）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter黑白圖片）
（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2022年6月2日，英國路易小王子（左二）跟家人在白金漢宮窗邊，觀看巡遊。（法新社）
2022年6月2日，英國路易小王子（左二）跟家人在白金漢宮窗邊，觀看巡遊。（法新社）
2022年6月2日，英國路易小王子（右）跟家人在白金漢宮窗邊，觀看巡遊。（法新社）
2022年6月2日，英國路易小王子（右）跟家人在白金漢宮窗邊，觀看巡遊。（法新社）
2022年6月2日，英國路易小王子（右）跟家人在白金漢宮窗邊，觀看巡遊。（法新社）
（法新社）
英國路易小王子（法新社）
2022年4月23日是路易小王子4歲生日，肯辛頓宮發布路易小王子的照片。照片由媽媽、劍橋公爵夫人凱特拍攝。（Kensington Palace Twitter圖片）
2022年4月23日是路易小王子4歲生日，肯辛頓宮發布路易小王子的照片。照片由媽媽、劍橋公爵夫人凱特拍攝。（Kensington Palace Twitter圖片）
英國肯辛頓宮發放祝賀路易小王子3歲生日的近照，照片由劍橋公爵夫人凱特拍攝，照片攝於肯辛頓宮。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子和夫人凱特，與喬治小王子（右起）、夏洛特小公主及路易小王子出席活動。（法新社）
2020年12月11日，凱特（中）拖着夏洛特小公主（右）與路易小王子（左）出席活動。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口出席活動。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
路易小王子（前左）
路易小王子（前左）
凱特（後）抱着路易小王子（前左）觀看演出，旁邊的夏洛特小公主（右）表情多多。（法新社）
路易小王子（前左）
凱特（後左）與3名子女：路易小王子、夏洛特小公主、喬治小王子在劇院包廂欣賞演出。（法新社）
2020年路易小王子 (Kensington Royal Instagram短片截圖)
2020年路易小王子（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
2020年9月27日，肯辛頓宮在社交網站發放英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特，以及三名子女喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子，與大衛艾登堡爵士（左）的合照。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter圖片）
英國路易小王子（Kensington Palace Twitter圖片）
英國劍橋公爵威廉王子一家五口的合照（右圖），路易小王子由媽媽凱特抱着，十分可愛。（Kensington Palace Twitter圖片/Kensington Palace Instagram圖片）
2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發放路易小王子的近照，祝賀他2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發布路易小王子的近照，慶祝他2歲生日。照片中，路易小王子雙手沾上顏料，製作彩虹手印畫。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發放路易小王子的近照，祝賀他2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，路易小王子2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國肯辛頓宮發放路易小王子的近照，祝賀小王子2歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年4月23日，英國克萊倫斯宮Instagram分享王儲查理斯抱着路易小王子的照片，慶祝孫兒2歲生日。（Clarence House Instagram圖片）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，凱特（左）抱着路易小王子（右）觀看空軍表演。（法新社）
2019年6月8日，威廉王子（右）抱着路易小王子（左）（法新社）
2019年6月8日，凱特（左）抱着路易小王子（右）（法新社）
2019年6月8日，威廉王子（後排中）、凱特（後排右）及三名子女喬治小王子（前排左）、夏洛特小公主（前排右）、路易小王子（後排左）參加英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望及揮手。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望。（法新社）
2019年6月8日，英女王伊利沙伯二世93歲官方壽辰閱兵巡遊慶祝活動在白金漢宮舉行，夏洛特小公主（左）和路易小王子（右）未出陽台前，在窗前好奇外望及揮手。（法新社）
2019年4月23日，英國肯辛頓宮Instagram發放路易小王子的近照，慶祝路易小王子1歲生日。（kensingtonroyal instagram圖片）
2019年4月23日，英國肯辛頓宮Instagram發放路易小王子的近照，慶祝路易小王子1歲生日。（kensingtonroyal instagram圖片）
2019年4月23日（Clarence House Instagram圖片）
2018年12月，英國肯辛頓宮發布劍橋公爵伉儷威廉王子（前右）和凱特（前左）一家五口的合照，迎接聖誕節，當時路易小王子由媽媽凱特抱着。（Kensington Palace Instagram圖片）
凱特抱着路易小王子。（Kensington Palace Twitter圖片）
凱特抱着路易小王子。（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
（Kensington Palace Twitter圖片）
2018年7月9日，英國路易小王子受洗。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
凱特（左）抱着路易小王子。（法新社）
凱特抱着路易小王子。（法新社）
路易小王子受洗，父母劍橋公爵伉儷威廉王子（前排左二）和凱特（前排右）、哥哥喬治小王子（前排左三）和姐姐夏洛特小公主（前排左）均有出席，是他們一家五口首次在公開場合同場。（法新社）
路易小王子受洗後，由媽媽凱特（左）抱着離開教堂，爸爸威廉王子（右二）則拖着哥哥喬治小王子（右三）和姐姐夏洛特小公主（右）。（法新社）
路易小王子受洗後，由媽媽凱特（左）抱着離開教堂，爸爸威廉王子（右二）則拖着哥哥喬治小王子和姐姐夏洛特小公主（右）。（法新社）
2018年5月，Kensington Palace twitter發放Louis小王子兩張新照片。 (Kensington Palace twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放圖片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放Louis小王子圖片，說明攝於2018年4月26日，由媽媽凱特揸機拍攝。 (Kensington Palace twitter圖片)
2018年4月23日，威廉王子和凱特的第三名B仔出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
2018年4月23日出世的Louis小王子（法新社）
2018年4月23日出世的Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特分娩後約7小時，即抱着Louis小王子出院。（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特與Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特（右）誕下重8磅7安士的小王子。左為威廉王子。（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左二起）威廉王子、凱特、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）凱特、威廉王子、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，（左起）凱特、威廉王子、Louis小王子（法新社）
2018年4月23日，凱特（左二）、威廉王子（左三）和Louis小王子，一同離開倫敦聖瑪麗醫院林多院區。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
Louis小王子於2018年4月23日出世。（法新社）
英國王室公告小王子出世（法新社）
英國王室公告小王子出世（法新社）

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