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英國夏洛特小公主10歲　成長萌照逐格睇

文章日期：2025年05月04日

夏洛特2015年5月2日出生，為英國王儲威廉和凱特的女兒。夏洛特全名為夏洛特．伊利沙伯．戴安娜（Charlotte Elizabeth Diana），名字中同時有英王查理斯的女性化名稱、已故女王伊利沙伯二世、已故王妃戴安娜的名字。

兄弟成長萌照圖輯：

靚相集：英國喬治小王子

靚相集：英國路易小王子

英國夏洛特小公主10歲了。（The Prince and Princess of Wales社交平台X圖片）
英國夏洛特小公主10歲了。（The Prince and Princess of Wales社交平台X圖片）
2024年12月25日，英國夏洛特小公主（右）與路易小王子（左）（法新社）
2024年12月25日，中為夏洛特小公主（路透社）
2024年12月25日，前排中為夏洛特小公主（路透社／Andrew Parsons/Kensington Palace）
夏洛特小公主（左）（法新社）
2024年6月，英國夏洛特小公主（右）坐在馬車內。（新華社）
2024年6月，英國夏洛特小公主（右）坐在馬車內。（路透社）
2024年6月，英國夏洛特小公主（右）坐在馬車內。（路透社）
2024年6月，英國夏洛特小公主（路透社）
2024年6月，英國夏洛特小公主（法新社）
2024年6月，英國夏洛特小公主（法新社）
2024年6月，左一前為英國夏洛特小公主，左一後為儲妃凱特，中為英王查理斯三世，右為王后卡米拉。（路透社）
2024年6月，前排左起：英國喬治小王子、路易小王子、夏洛特小公主。後排左起：王儲威廉、儲妃凱特。（法新社）
2024年6月，前排左起：英國喬治小王子、路易小王子、夏洛特小公主。後排左起：王儲威廉、儲妃凱特、英王查理斯三世、王后卡米拉。（法新社）
2024年6月，左起：英國儲妃凱特、路易小王子、夏洛特小公主。（路透社）
2024年6月，左起：英國儲妃凱特、路易小王子、夏洛特小公主。（新華社）
2024年6月，前為夏洛特小公主，後為喬治小王子。（法新社）
2024年6月，前排左起：英國喬治小王子、路易小王子、夏洛特小公主。後排左起：王儲威廉、儲妃凱特。（路透社）
2024年6月，前排左起：英國喬治小王子、路易小王子、夏洛特小公主。後排左起：王儲威廉、儲妃凱特。（法新社）
2024年6月，前排左起：英國喬治小王子、路易小王子、夏洛特小公主。後排左起：王儲威廉、儲妃凱特。（法新社）
2024年6月，右起：英國儲妃凱特、夏洛特小公主、喬治小王子、路易小王子。（路透社）
2024年，英國夏洛特小公主9歲了。圖片由媽媽凱特拍攝。（路透社）
自英國威爾斯王妃凱特2024年1月接受腹部手術後，肯辛頓宮3月10日首次發布凱特的官方照片。前排左起：路易小王子、凱特、夏洛特小公主。後排：喬治小王子。（路透社）
左起：英國路易小王子、夏洛特小公主、喬治小王子［The Prince and Princess of Wales X（前稱Twitter）單色圖片］
2023年12月10日，英國王儲伉儷威廉和凱特的社交平台Instagram發布一家五口用在官方聖誕卡的單色家庭照。（Prince and Princess of Wales Instagram單色圖片）
2023年12月8日，英王儲伉儷威廉（左一）和凱特（右一），攜同三名子女──喬治小王子（左二）、夏洛特小公主（中）、路易小王子（右二），在西敏寺參加聖誕頌歌音樂會。（路透社）
2023年的夏洛特小公主（法新社）
2023年6月，英國威爾斯親王伉儷威廉凱特Instagram，發放新照片賀父親節。左為夏洛特小公主。（Prince and Princess of Wales Instagram圖片）
英國威爾斯親王伉儷威廉凱特Instagram，發放新照片賀父親節。左為夏洛特小公主。（Prince and Princess of Wales Instagram圖片）
右前為夏洛特小公主（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，夏洛特小公主（右）跟家人一起坐馬車。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，右為夏洛特小公主。（法新社）
夏洛特小公主（左三）（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，左為夏洛特小公主。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。前排右一為夏洛特小公主。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。前排右一為夏洛特小公主。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。前排左三為夏洛特小公主。（法新社）
2023年6月17日英王查理斯三世官方壽辰日，一眾王室成員在白金漢宮陽台觀看空軍表演。夏洛特小公主穿了白色裙子。（法新社）
夏洛特小公主（前排右）（法新社）
夏洛特小公主（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主幫忙髹油。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主幫忙髹油。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主幫忙髹油。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主射箭，凱特在旁觀看。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主射箭。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主射箭。（法新社）
2023年5月8日，夏洛特小公主與路易小王子（法新社）
2023年5月8日，凱特拖着路易小王子和夏洛特小公主。（法新社）
2023年5月8日，左起：夏洛特小公主、喬治小王子、路易小王子（法新社）
2023年5月8日，凱特（左二）與路易小王子（左三）和夏洛特小公主（右一）（法新社）
2023年5月8日，凱特協助路易小王子推車，夏洛特小公主在旁。（法新社）
英國夏洛特小公主（法新社）
2023年5月7日英王加冕音樂會，凱特（前排左）與夏洛特小公主（前排右）。（法新社）
2023年5月7日英王加冕音樂會，夏洛特小公主（法新社）
2023年5月6日，英國夏洛特小公主（路透社）
2023年5月6日，英國夏洛特小公主（路透社）
2023年5月6日英王查理斯三世在倫敦西敏寺加冕，夏洛特小公主牽着弟弟路易小王子。（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世在倫敦西敏寺加冕，左起：王儲威廉及凱特、夏洛特小公主、路易小王子（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕，夏洛特小公主（法新社）
2023年5月6日，夏洛特小公主（右）及路易小王子（左）（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕，左起：夏洛特小公主、喬治小王子、路易小王子（法新社）
2023年5月6日，夏洛特小公主（左）對在凱特（右）對面向民眾揮手。（法新社）
2023年5月6日英王查理斯三世加冕後，夏洛特小公主和路易小王子跟家人在白金漢宮陽台露面。（法新社）
2023年５月2日，夏洛特小公主8歲生日。（The Prince and Princess of Wales Twitter圖片）
2023年５月2日，夏洛特小公主8歲生日。（The Prince and Princess of Wales Twitter圖片）
2023年4月9日，英國夏洛特小公主（路透社）
2023年4月9日，英國王儲伉儷威廉凱特一家五口出席溫莎堡復活節崇拜。排第二的孩子──7歲的夏洛特小公主（圖），與媽媽凱特神韻相似，被外媒形容為「迷你凱特」。（路透社）
夏洛特小公主與媽媽凱特（路透社）
夏洛特小公主（路透社）
夏洛特小公主（中）（路透社）
夏洛特小公主（法新社）
夏洛特小公主（右三）（法新社）
夏洛特小公主與Dean of Windsor握手。（法新社）
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，夏洛特小公主 (法新社)
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，夏洛特小公主 (法新社)
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，夏洛特小公主 (左) 和哥哥喬治小王子 (右) (法新社)
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，夏洛特小公主 (左) (法新社)
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，夏洛特小公主 (左) (法新社)
2022年12月25日英國王室聖誕崇拜，夏洛特小公主 (右) 和弟弟路易小王子 (左) (法新社)
2022年12月15日，英國王儲威廉和妻子凱特，連同夏洛特小公主及喬治小王子出席聖誕頌歌音樂會。（法新社）
英國夏洛特小公主（前）跟爸媽及哥哥，2022年6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
英國夏洛特小公主（中）（法新社）
英國夏洛特小公主（中）（法新社）
英國夏洛特小公主（中）（法新社）
英國夏洛特小公主（右）與哥哥喬治（左）（法新社）
英國夏洛特小公主（左二）（法新社）
英女王登基70周年白金禧慶典活動：英國夏洛特小公主（左二）跟家人，6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。左一為爸爸威廉王子，左三為哥哥喬治，右為媽媽凱特。（法新社）
英女王登基70周年白金禧慶典活動：英國夏洛特小公主（左二）跟家人，6月4日在位於威爾斯的城堡Cardiff Castle出席活動。（法新社）
右起：英國夏洛特小公主、媽媽凱特、哥哥喬治小王子（法新社）
英國夏洛特小公主（前排右一）、媽媽凱特（中）、哥哥喬治小王子（前排左一）、爸爸威廉王子（後）（法新社）
英國夏洛特小公主（右）與哥哥喬治（左）（法新社）
（法新社）
英國夏洛特小公主（左一）（法新社）
英國夏洛特小公主（左一）（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
英國夏洛特小公主（左）與哥哥喬治（右）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排中）（法新社）
英國夏洛特小公主（右二）（法新社）
英國夏洛特小公主（左一）（法新社）
（法新社）
（法新社）
2022年6月19日，英國劍橋公爵伉儷Instagram發布威廉王子和三名子女的溫馨照片，祝賀各爸爸和公公爺爺父親節快樂。（Ｄuke and Ｄuchess of Ｃambridge Instagram圖片）
英國夏洛特小公主（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國夏洛特小公主（左）（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國夏洛特小公主（左）（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國夏洛特小公主（右二）跟媽媽、哥哥、弟弟一起焗蛋糕。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國夏洛特小公主（右二）跟媽媽、哥哥、弟弟一起焗蛋糕。（The Duke and Duchess of Cambridge Twitter短片截圖）
英國夏洛特小公主（左三）（法新社）
2022年6月4日，英國夏洛特小公主（中間的一排左一）跟家人一起觀看表演。（法新社）
2022年6月4日，英國夏洛特小公主（前排左二）跟家人一起觀看表演。（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左二）跟家人一起觀看表演。（法新社）
（法新社）
（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左）跟家人一起觀看表演。（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左）跟家人一起觀看表演。（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左）跟家人一起觀看表演。（法新社）
英國夏洛特小公主（第二排左二）跟家人一起觀看表演。（法新社）
（法新社）
（法新社）
英國夏洛特小公主（前排右）跟家人一起觀看表演。（法新社）
英國夏洛特小公主（中）（法新社）
2022年6月5日，英國夏洛特小公主（前排左一）跟家人親友一起觀看大巡遊。上為Savannah Phillips。（法新社）
英國夏洛特小公主（左）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左三）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左二）（法新社）
2022年6月5日，英國夏洛特小公主（前排左一）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排中）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排右）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排左）（法新社）
2022年6月5日，英國夏洛特小公主（前排右）跟家人一起觀看大巡遊。（法新社）
英國夏洛特小公主（前排右）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排右）（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，夏洛特小公主（前排中）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，夏洛特小公主（前排右二）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，夏洛特小公主（前排右二）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
2022年6月5日，英女王登基70年白金禧官方活動最後一日，夏洛特小公主（前排右二）跟家人再次現身白金漢宮陽台。（法新社）
英國夏洛特小公主（左）與哥哥弟弟，2022年6月2日一起坐馬車。（法新社）
英國夏洛特小公主（左）（法新社）
英國夏洛特小公主（右）（法新社）
英國夏洛特小公主（左三）（法新社）
英國夏洛特小公主（左三）（法新社）
英國夏洛特小公主（右一）（法新社）
英國夏洛特小公主（右）與哥哥弟弟一起坐馬車。（法新社）
（法新社）
英國夏洛特小公主（左）與Mia Grace Tindall（右）（法新社）
英國夏洛特小公主（右二）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排右二）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排中）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排中）（法新社）
2022年6月2日，英女王登基70年白金禧官方慶祝活動首日，英國夏洛特小公主（前排中）跟家人在白金漢宮陽台，觀看閱兵儀式及飛行表演。（法新社）
英國夏洛特小公主（前排中）（法新社）
英國夏洛特小公主（前排中）（法新社）
英國劍橋公爵伉儷Twitter發放夏洛特小公主新照片，賀小公主7歲生日。（英國劍橋公爵伉儷Twitter圖片）
英國劍橋公爵伉儷Twitter發放夏洛特小公主新照片，賀小公主7歲生日。（英國劍橋公爵伉儷Twitter圖片）
英國王室facebook發放夏洛特小公主新照片，賀小公主7歲生日。（The Royal Family facebook圖片）
2022年4月17日，夏洛特小公主在溫莎堡出席復活節周日崇拜。（法新社）
2022年3月29日，夏洛特小公主出席已故菲臘親王悼念活動。（法新社）
2022年3月29日，夏洛特小公主出席已故菲臘親王悼念活動。（法新社）
2022年3月29日，夏洛特小公主出席已故菲臘親王悼念活動，面露笑容與大主教握手。（法新社）
英國劍橋公爵伉儷Instagram於2021年8月7日發布，由劍橋公爵夫人凱特親自拍攝的6歲夏洛特新照片。(dukeandduchessofcambridge IG截圖)
2021年5月2日，英國王室facebook發放夏洛特小公主新照片賀夏洛特6歲生日。 (The Royal Family facebook圖片)
肯辛頓宮於2021年4月29日英國威廉王子和凱特結婚10周年時，分享一段二人一家五口的家庭短片，片中可見夏洛特小公主(右)十分活潑。（Kensington Royal Twitter片段截圖）
夏洛特小公主 (左) 與哥哥喬治小王子（Kensington Royal Twitter片段截圖）
2020年12月11日，凱特（中）拖着夏洛特小公主（右）與路易小王子（左）出席活動。（法新社）
喬治小王子（右起）、夏洛特小公主與路易小王子（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口出席活動。（法新社）
2020年12月11日，英國劍橋公爵威廉王子（右二）、夫人凱特（右四）拖着喬治小王子（右一）、夏洛特小公主（中）與路易小王子（左），一家五口踏上紅地氈。（法新社）
凱特（後）抱着路易小王子（前左）觀看演出，旁邊的夏洛特小公主（右）表情多多。（法新社）
夏洛特小公主（右）（法新社）
凱特（後左）與3名子女：路易小王子、夏洛特小公主、喬治小王子在劇院包廂欣賞演出。（法新社）
夏洛特小公主（右）（法新社）
凱特（後）抱着路易小王子（前左）觀看演出，旁邊的夏洛特小公主（右）亦十分投入。（法新社）
2020年6月21日父親節，亦是英國威廉王子38歲生日。肯辛頓宮（Kensington Palace）在Twitter上載威廉與喬治小王子（後）、夏洛特小公主、路易小王子（前）合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年6月21日，肯辛頓宮在Twitter上載威廉王子與喬治小王子、夏洛特小公主及路易小王子合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
2020年5月2日夏洛特小公主5歲生日，肯辛頓宮提前發放夏洛特的近照。（肯辛頓宮Twitter圖片）
肯辛頓宮發放夏洛特小公主的近照，紀念她5歲生日。圖為她派發食物給隔離中的居民。（肯辛頓宮Twitter圖片）
肯辛頓宮發放夏洛特小公主的近照，紀念她5歲生日。圖為她準備派發食物給隔離中的居民。（肯辛頓宮Twitter圖片）
肯辛頓宮發放夏洛特小公主的近照，紀念她5歲生日。圖為她派發食物給隔離中的居民。（肯辛頓宮Twitter圖片）
2020年2月16日，英國Kensington Palace Instagram發放夏洛特小公主嗅風鈴草的圖片。圖片由凱特拍攝。（Kensington Palace Instagram圖片）
2019年12月25日，英國喬治小王子（左）與妹妹夏洛特小公主（右）首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國夏洛特小公主首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國夏洛特小公主首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國夏洛特小公主（前左）隨父母首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國夏洛特小公主首次參加王室聖誕崇拜，崇拜結束後，媽媽凱特帶夏洛特走近民眾。（The Royal Family Facebook 圖片）
2019年12月25日，英國夏洛特小公主（右二）首次出席王室聖誕崇拜。（法新社）
2019年12月25日，英國夏洛特小公主（中）和喬治小王子（右）首次隨父母劍橋公爵威廉王子（右二）和凱特（左二）參加王室聖誕崇拜。左為王儲查理斯王子。（The Royal Family Facebook 圖片）
2019年9月5日，肯辛頓宫上載夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）上學前的合照。（Kensington Palace Twitter圖片）
英國夏洛特小公主（法新社）
夏洛特小公主 （左）、哥哥喬治小王子（右）新學年首日上學，兩兄妹表情鬼馬。（法新社）
2019年9月5日，夏洛特小公主（後）新學年開學，初時表現害羞，躱在媽媽凱特（前）背後。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）一起進入學校。（法新社）
夏洛特小公主 （法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主穿上校服步入學校。（法新社）
夏洛特小公主 （前左）在父母威廉（右）及凱特（後左）、哥哥喬治小王子陪同下，跟校長握手。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主（左二）與哥哥喬治小王子（右二）一起進入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主（左二）與哥哥喬治小王子（右二）一起進入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左二）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左）陪同下一起步入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左一）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左二）陪同下一起步入學校。（法新社）
2019年9月5日，新學年開學日，夏洛特小公主 （左一）與哥哥喬治小王子（右二），在父母威廉（右）及凱特（左二）陪同下一起步入學校。（法新社）
英國夏洛特小公主（法新社／Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展 (Chelsea Flower Show)玩耍的照片。圖為夏洛特小公主。（Kensington Palace Twitter圖片）
2019年5月19日，肯辛頓宮Twitter上載威廉王子與凱特一家五口在切爾西花展（Chelsea Flower Show）玩耍的照片。喬治小王子（前排左）和夏洛特小公主（前排右）坐在木橋上。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由媽媽、英國劍橋公爵夫人凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【夏洛特小公主4歲生日】2019年5月2日是夏洛特4歲生日，肯辛頓宮在5月1日發布3張由凱特於4月拍攝的夏洛特小公主照片，祝賀夏洛特4歲生日。（Kensington Palace Twitter圖片）
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】夏洛特小公主 (左一) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】夏洛特小公主 (左一) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】夏洛特小公主 (左一) (法新社)
【2018年英女王92歲壽辰閱兵巡遊慶祝活動】左起：夏洛特小公主、Savannah Phillips、喬治小王子 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
第一排左起：夏洛特小公主、Savannah Phillips、喬治小王子，第二排左起：凱特、威廉王子 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。圖為爸爸威廉王子協助夏洛特坐進車內，準備離開教堂。 (法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。(法新社)
(法新社)
(法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。(法新社)
2018年5月19日，夏洛特小公主再次當花女。(法新社)
夏洛特小公主 (右下角) (法新社)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
(Kensington Palace Twitter圖片)
Kensington Palace twitter發放新照片，說明攝於2018年5月2日，夏洛特小公主3歲生日時親吻弟弟Louis小王子，照片由媽媽凱特揸機拍攝。(Kensington Palace twitter圖片)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (右二) 跟爸爸 (右三) 哥哥 (右四) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (右) 跟爸爸 (中) 哥哥 (左) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (右) 跟爸爸 (中) 哥哥 (左) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (左二) 跟爸爸 (左三) 哥哥 (左四) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年4月23日，夏洛特小公主 (左) 跟爸爸 (中) 哥哥 (右) 一起前往醫院探望媽媽和剛出世的弟弟。(法新社)
2018年1月8日，2歲半的夏洛特小公主上學了，照片由媽媽凱特拍攝。(The Royal Family facebook圖片)
2018年1月8日，2歲半的夏洛特小公主上學了，照片由媽媽凱特拍攝。(The Royal Family facebook圖片)
英國夏洛特小公主（法新社）
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡，夏洛特小公主一度扭計。(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
凱特抱起夏洛特小公主。（法新社）
凱特拖着夏洛特小公主。（法新社）
凱特與夏洛特小公主（法新社）
(法新社)
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2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(Kensington Palace Twitter)
夏洛特小公主一步步走上飛機。(法新社)
（法新社）
夏洛特小公主跟隨哥哥喬治小王子（前）登上飛機。(法新社)
2017年7月21日，夏洛特小公主到訪德國漢堡，與媽媽凱特登上一架直升機。(The Royal Family facebook)
(法新社)
(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
夏洛特小公主(法新社)
夏洛特小公主扭眼瞓，十分可愛。(法新社)
(法新社)
(法新社)
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(法新社)
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(The Royal Family facebook)
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(法新社)
威廉王子一家到訪德國漢堡。（法新社）
英國夏洛特小公主(法新社)
2017年7月19日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子一家，飛抵德國柏林。圖為凱特拖着夏洛特小公主下機。 (法新社)
夏洛特小公主 (法新社)
夏洛特小公主 (法新社)
2017年7月19日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子一家，飛抵德國柏林。 (法新社)
2017年7月19日，英國劍橋公爵伉儷威廉王子一家，飛抵德國柏林。 (法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
2017年7月19日，威廉王子一家抵達德國柏林。圖為夏洛特小公主和喬治小王子。 (法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
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(法新社)
(法新社)
(法新社)
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(法新社)
(法新社)
(法新社)
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2017年7月17日，威廉王子一家外訪，抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。圖為凱特抱着夏洛特小公主。 (法新社)
喬治小王子 (左) 與夏洛特小公主 (右) 從飛機窗口向外望。（法新社）
喬治小王子與夏洛特小公主從飛機窗口向外望。（法新社）
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年7月17日，威廉王子一家抵達波蘭。 (法新社)
2017年6月17日，英國王室舉行英女王伊利沙伯二世91歲官方生日慶祝活動，夏洛特小公主穿着粉紅短袖裙子，跟與一眾王室成員聚首白金漢宮陽台，觀看女王壽辰巡遊。（法新社）
威廉王子與太太凱特、子女喬治小王子和夏洛特小公主（法新社）
凱特（左二）抱着夏洛特小公主，喬治小王子（左三）則站在威廉王子前，露出有趣表情。（法新社）
喬治小王子（前排左）與妹妹夏洛特小公主（中排左三）於英國皇家空軍飛行表演時，興奮地向天空揮手。（法新社）
喬治小王子（前排）也許感到沉悶，在陽台單手托腮。中排左起：愛丁堡公爵菲臘親王、凱特、夏洛特小公主、威廉王子。（Press Association facebook影片截圖）
2017年6月17日，英國王室舉行英女王伊利沙伯二世（前排左一）91歲官方生日慶祝活動，一眾王室成員聚首白金漢宮陽台。（Press Association facebook影片截圖）
一眾英國王室成員出席聚首白金漢宮陽台。（法新社）
（中排左起）英女王、愛丁堡公爵菲臘親王、劍橋公爵夫人凱特、威廉王子。（前排左起）夏洛特小公主、喬治小王子（法新社）
（中排左起）英女王、王夫愛丁堡公爵菲臘親王、劍橋公爵夫人凱特、威廉王子。（前排左起）夏洛特小公主、喬治小王子（法新社）
夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）（Press Association facebook影片截圖）
夏洛特小公主（左）與哥哥喬治小王子（右）（Press Association facebook影片截圖）
一眾英國王室成員出席聚首白金漢宮陽台。（法新社）
一眾英國王室成員出席聚首白金漢宮陽台。（Kensington Palace‏ Twitter圖片）
凱特抱着夏洛特小公主。（法新社）
2017年7月21日，威廉王子一家到訪德國漢堡。(法新社)
2歲的英國夏洛特小公主當花童。 (法新社)
2017年5月20日，凱特 (左) 的胞妹皮帕結婚，夏洛特小公主 (右) 當花童。(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
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(法新社)
(法新社)
(法新社)
(法新社)
2017年5月2日是夏洛特小公主2歲生日，英國王室facebook於5月1日上載小公主的新相。（The Royal Family facebook圖片）
夏洛特小公主在2016年12月25日（聖誕節），跟着爸爸媽媽哥哥到教堂出席聖誕崇拜時表情多多，搶鏡程度跟哥哥不遑多讓。（法新社）
夏洛特小公主被媽媽凱特抱着。（法新社）
夏洛特小公主表情多多。（法新社）
夏洛特小公主（法新社）
夏洛特小公主（法新社）
夏洛特小公主表現活潑。左為媽媽凱特。（法新社）
夏洛特小公主（《每日郵報》網站截圖）
【英王室結束訪加】凱特與夏洛特小公主向加拿大說再見。（Press Association Twitter圖片）
【英王室結束訪加】凱特讓懷中的夏洛特小公主聞聞花香。（The Crown in Canada Twitter圖片）
夏洛特小公主（左）與媽媽凱特（右）到訪加拿大。（The Royal Family facebook圖片 /press association ）
夏洛特小公主（左一）與父母和哥哥到訪加拿大。（The Royal Family facebook圖片 / press association）
夏洛特小公主與一隻小兔子玩得十分開心。（The Royal Family facebook圖片 / press association）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。圖為凱特和夏洛特小公主。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特一家四口外訪加拿大。（2016年9月24日法新社圖片）
【英王室結束訪加】威廉王子一家四口向港灣旁的眾人揮手道別。（Kensington Palace Twitter圖片）
【英王室結束訪加】威廉王子一家四口向港灣旁的眾人揮手道別。（Kensington Palace Twitter圖片）
【英王室結束訪加】威廉王子一家四口向港灣旁的眾人揮手道別。（Kensington Palace Twitter圖片）
夏洛特小公主出席慶祝英女王90歲官方生日的盛大閱兵儀式。（法新社）
夏洛特小公主出席慶祝英女王90歲官方生日的盛大閱兵儀式。（法新社）
夏洛特小公主現已13個月大。（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
（法新社）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英國夏洛特小公主（The Royal Family facebook圖片）
英女王伊利沙伯二世抱著夏洛特小公主，與其他孫兒曾孫合照。（The British Monarchy facebook圖片）
英國威廉王子和夏洛特小公主 (2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主在法國阿爾卑斯山享受滑雪假期。(2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特、喬治小王子、夏洛特小公主在法國阿爾卑斯山享受滑雪假期。(2016年3月7日The British Monarchy facebook圖片)
英國劍橋公爵伉儷威廉王子（右）和凱特（左）與喬治小王子、夏洛特小公主齊齊迎接一家四口的第一個聖誕。（The British Monarchy fb圖片）
英國夏洛特小公主快7個月大了。圖片由夏洛特母親劍橋公爵夫人凱特於11月初在諾福克郡家中拍攝。（英國王室facebook圖片)
英國夏洛特小公主快7個月大了。圖片由夏洛特母親劍橋公爵夫人凱特於11月初在諾福克郡家中拍攝。（英國王室facebook圖片)
夏洛特小公主於2015年7月受洗。（英國肯辛頓宮twitter圖片）
夏洛特小公主於2015年7月受洗，凱特抱着小公主。（英國肯辛頓宮twitter圖片）
夏洛特小公主於2015年7月受洗，凱特（左一）抱着小公主，威廉王子（右一）抱着喬治小王子一同合照。（英國肯辛頓宮twitter圖片）
夏洛特小公主（右）於2015年7月受洗，凱特（左）抱着小公主。（法新社）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）與夏洛特小公主（右）的合照。（The British Monarchy fb圖片）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）親吻妹妹夏洛特小公主（右）的照片。（The British Monarchy fb圖片）
威廉王子的官邸肯辛頓宮2015年6月發放喬治小王子（左）與夏洛特小公主（右）的合照。（The British Monarchy fb圖片）
夏洛特小公主於2015年5月2日出生，凱特在威廉王子陪同下抱着小公主在倫敦聖瑪麗醫院林多院區外讓記者拍照。（法新社）
夏洛特小公主於2015年5月2日出生。（法新社）

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