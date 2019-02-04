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【圖輯】女星水著出籠 鄧佩儀曬長腿不敵「峰」騷朱凱婷

文章日期：2019年06月07日

踏入6月天，標誌着夏天已經展開，有人選擇留在家中歎冷氣，也有人出外活動跟陽光玩遊戲。一眾女星亦急不及待以水著示人曬美好body，青春無敵代表有鄧佩儀、譚凱琪、趙希洛、譚嘉儀、蘇麗珊及樂瞳，論「峰」騷程度卻不及索爆人妻朱凱婷搶鏡。陳冠希則享受家庭樂，陪妻女到海灘玩。黃依汶兒子陳真與鄭希怡女兒梁子柔（梁浸浸）就相約到泳池嬉水消暑。

鄧佩儀近日往上海，除了遊覽及歎美食，還到泳池暢泳。穿上紅噹噹泳衣的她，玩水時展現童真一面，加上一雙誘人長腿，十分養眼。同樣以紅色泳裝示人的趙希洛身處布吉度假，一時到沙灘玩鞦韆，一時在泳池歎凍咖啡，認真寫意。樂瞳則選擇做「影後」，她笑言不是特意擺甫士，皆因泳池水太凍，她連放一隻腳落水的勇氣也沒有。罕以水著亮相的蘇麗珊，歎木瓜曬美腿，粉絲畀Like。

穿上兩件頭泳衣的譚凱琪，沒有分享正面照，但她輕輕回眸一笑，相信大家也收貨。譚嘉儀不止唱歌好聽，原來玩Wakesurfing（無繩滑水）亦似模似樣，她說自己第一次玩Wakesurfing，雖然跌落水那刻真的會打筋斗，但感覺刺激，還自嘲其姿勢很奇怪。已為人母的朱凱婷身穿一件頭泳衣，但Deep V設計把她的身材表露無遺，她稱照片是以「老公視角」拍攝，難怪如此漂亮。

陳冠希跟家人到海灘玩，自當父親後，現在他有女萬事足，見他親吻女兒Alaia，太太秦舒培展露幸福笑容，一家三口好溫馨。黃依汶兒子陳真與鄭希怡女兒梁子柔這對朋友仔，不時約埋一齊玩，今次他們到泳池嬉水，玩得不亦樂乎；身為媽媽的黃依汶有感而發，她說：「不要逼他們跑得太快，他們有一生的時間好好學習。快樂就好」

鄧佩儀（左起）、朱凱婷及蘇麗珊的水著Look，各有各搶鏡。（鄧佩儀IG圖片/朱凱婷IG圖片/蘇麗珊IG圖片/明報製圖）
鄧佩儀騷誘人長腿，十分養眼。（鄧佩儀IG圖片）
鄧佩儀身處上海不忘暢泳。（鄧佩儀IG圖片）
鄧佩儀玩水展現童真一面。（鄧佩儀IG圖片）
趙希洛在迷人的沙灘上打鞦韆。（趙希洛IG圖片）
趙希洛往布吉度假充電。（趙希洛IG圖片）
趙希洛在泳池歎凍咖啡好寫意。（趙希洛IG圖片）
「影後」樂瞳表示因泳池水太凍，所以沒勇氣落水。（樂瞳IG圖片）
蘇麗珊食木瓜食得好滋味。（蘇麗珊IG圖片）
蘇麗珊罕有以泳裝示人。（蘇麗珊IG圖片）
譚凱琪回眸一笑，粉絲畀Like。（譚凱琪IG圖片）
譚凱琪未有分享正面照。（譚凱琪IG圖片）
譚嘉儀第一次玩Wakesurfing似模似樣。（譚嘉儀IG圖片））
譚嘉儀不慎失手。（譚嘉儀IG圖片））
譚嘉儀喜愛水上活動。（譚嘉儀IG圖片）
譚嘉儀揸咪能唱，入水能游，展現不同才華。（譚嘉儀IG圖片）
索爆人妻朱凱婷穿上Deep V泳衣，美好身材表露無遺。（朱凱婷IG圖片）
朱凱婷已為人母，身材依然弗到漏。（朱凱婷IG圖片）
陳冠希與太太秦舒培現在有女萬事足。（陳冠希IG圖片）
陳冠希現在專注家庭。（陳冠希IG圖片）
鄭希怡女兒梁子柔與黃依汶兒子陳真玩得有幾開心？從兩位小朋友面上的笑容已有答案。（黃依汶IG圖片）
黃依汶希望兒子陳真擁有快樂人生。（黃依汶IG圖片）

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