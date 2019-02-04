【圖輯】女星水著出籠 鄧佩儀曬長腿不敵「峰」騷朱凱婷

踏入6月天，標誌着夏天已經展開，有人選擇留在家中歎冷氣，也有人出外活動跟陽光玩遊戲。一眾女星亦急不及待以水著示人曬美好body，青春無敵代表有鄧佩儀、譚凱琪、趙希洛、譚嘉儀、蘇麗珊及樂瞳，論「峰」騷程度卻不及索爆人妻朱凱婷搶鏡。陳冠希則享受家庭樂，陪妻女到海灘玩。黃依汶兒子陳真與鄭希怡女兒梁子柔（梁浸浸）就相約到泳池嬉水消暑。

鄧佩儀近日往上海，除了遊覽及歎美食，還到泳池暢泳。穿上紅噹噹泳衣的她，玩水時展現童真一面，加上一雙誘人長腿，十分養眼。同樣以紅色泳裝示人的趙希洛身處布吉度假，一時到沙灘玩鞦韆，一時在泳池歎凍咖啡，認真寫意。樂瞳則選擇做「影後」，她笑言不是特意擺甫士，皆因泳池水太凍，她連放一隻腳落水的勇氣也沒有。罕以水著亮相的蘇麗珊，歎木瓜曬美腿，粉絲畀Like。

穿上兩件頭泳衣的譚凱琪，沒有分享正面照，但她輕輕回眸一笑，相信大家也收貨。譚嘉儀不止唱歌好聽，原來玩Wakesurfing（無繩滑水）亦似模似樣，她說自己第一次玩Wakesurfing，雖然跌落水那刻真的會打筋斗，但感覺刺激，還自嘲其姿勢很奇怪。已為人母的朱凱婷身穿一件頭泳衣，但Deep V設計把她的身材表露無遺，她稱照片是以「老公視角」拍攝，難怪如此漂亮。

陳冠希跟家人到海灘玩，自當父親後，現在他有女萬事足，見他親吻女兒Alaia，太太秦舒培展露幸福笑容，一家三口好溫馨。黃依汶兒子陳真與鄭希怡女兒梁子柔這對朋友仔，不時約埋一齊玩，今次他們到泳池嬉水，玩得不亦樂乎；身為媽媽的黃依汶有感而發，她說：「不要逼他們跑得太快，他們有一生的時間好好學習。快樂就好」