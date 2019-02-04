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【圖輯】展鵬嘉穎發放「父」能量 祖藍柏宇好「爸」閉

文章日期：2019年06月15日

明天（6月16日）是父親節，祝大家父親節快樂﹗今年不少中港台三地男星，都多了一個身分，就是首度榮升「星級爸爸」，這班新手爹哋包括：鄭嘉穎﹑陳展鵬﹑王祖藍﹑陳柏宇﹑吳奇隆﹑趙又廷﹑陶喆﹑林宥嘉﹑張孝全和馮紹峰等，趁父親節齊齊發放「父」能量，同時亦有不少星級爸爸再為人父，包括郭富城和名人周國豐等；此外，賭王兒子何猷啟今年4月，承認已榮升父親；本身育有兩個仔女的霍啟剛，於今年1月再度報喜，宣布太太郭晶晶為霍家添一名千金，現時合共有三名仔女；準爸爸黃澤鋒的太太陳麗麗，將以高齡誕B，預產期為7月，絕對是澤鋒最佳的父親節禮物。

王祖藍和李亞男的B女王天韻（Gabrielle）去年12月出世，眨眼B女已經六個多月大，首次以爸爸身分過父親節的祖藍，祖藍表示：「其實以前好多時候過父親節，我都是自己一個看新聞，看看別人怎樣慶祝父親節；自從爸爸離世後，父親節當日我都會比較沉默，因為看著別人慶祝，自己又不知如何慶祝，但又想念父親，都是那種感覺...但我又不會很不開心，但會有種難以形容的沉默。不過現在多了女兒，就多了個意義去過父親節，同時間亦更體會到，爸爸以前就算多麼外冷都好，其實他內心對我們都是好熾熱的。」

祖藍表示早前填了首歌叫《活現》，正正表達到這一刻對父親的感覺：「雖然在天邊，你的美麗在她身上活現，看不見你最美容顏，她卻活在你的温柔裏面，熟悉的笑臉，活現在眼前。」每次見到囡囡，祖藍不期然想起爸爸，傷感中亦有點感動：「所以我常說女兒是上天給我好好的禮物。」

陳展鵬和單文柔B女「小豬比」4月出世，明天父親節，展鵬已安排慶祝活動：「先陪太太（單文柔）為外父慶祝，之後輪到我爸爸，最後才是我跟太太，因為女兒年紀太小，都不知道我是她父親。」太太會否送禮物驚喜？他笑說：「又有BB？如果是真就又驚又喜！她生完才兩個月，未咁快。」為人父後展鵬心態不同了，會為女兒將來設想，工作更有目標，所以不想老得太快。

陳柏宇（Jason）和老婆符曉薇的囡囡Abigail，已經8個多月大，早前符曉薇離港工作，Jason要帶埋囡囡開工，寓工作於湊女，十分開心。有女萬事足的Jason，化身「炫娃狂魔」，不時在社交網上載父女樂照片，他又指照顧B女亦算熟手，餵奶和換片都沒有問題。

鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）的兒子鄭承悅（Rafael），於2月出世，眨眼B仔已經4個多月大，早前嘉穎和Grace已替B仔舉行百日宴，十分熱鬧﹗現時嘉穎有仔萬事足，為爭取時間照顧兒子，嘉穎直言離港太久的工作暫不敢接，並承認推過一些內地劇，同時嘉穎自爆湊B仔十分熟手，兩公婆亦會分工，他指Grace愛換尿片，自己則負責餵奶掃風。

黃澤鋒的B女下個月出世，現時他專心照顧老婆陳麗麗，澤鋒接受《明報》訪問時，難掩興奮心情，他說：「B女7月出世，好期待，今年感覺不同，以往沒有什麼感覺，但今年感覺特別強烈，我沒有慶祝父親節好多年，因為爸爸過身30幾年，那種感覺好遠離，但我好快有小朋友，感覺回來了，身分亦不同，進入做老竇狀態。」

澤鋒又謂身為父親責任重大，是家庭支柱要養家：「以前輕鬆些，得我和老婆兩個人，現在多了BB，責任亦不同，多了小朋友，使費亦多了，不能手停口停，我要開足7日工，不能不工作，要努力掙奶粉錢。

澤鋒有什麼說話要跟BB說呢？他認真表示：「希望B女做一個健康的人，我不要她好叻或掙好多錢，最緊要不要遺禍社會，做一個有用的人已經OK，她做好人我已心滿意足，她可以幫到人就幫人，我已經開心到不得了。」

（即時娛樂）

祝各位「星爸」父親節快樂﹗（資料圖片/明報製圖）
新手爹哋陳展鵬有女萬事足，對B女「小豬比」照顧有加。（資料圖片）
展鵬已安排好明天慶祝父親節活動。（instagram圖片）
展鵬和老婆單文柔及B女合照，一家三口十分幸福。（instagram圖片）
鄭嘉穎今年2月中初為人父，現時B仔鄭承悅有4個多月大。（資料圖片）
嘉穎和老婆Grace惜囝囝惜到燶。（資料圖片）
嘉穎和Grace早前為B仔舉行百日宴。（資料圖片）
鄭承悅出世時頭髮濃密。（instagram圖片）
王祖藍和李亞男的掌上明珠王天韻，差不多半歲了。（資料圖片）
祖藍父愛爆棚，惜B女惜到燶。（instagram圖片）
王祖藍早前為B女舉行百日宴，B女十分Cute呀﹗（資料圖片）
祖藍表示自從爸爸離世後，父親節當日都會比較沉默。（資料圖片）
岑麗香老公強強今年首次以爸爸身分過父親節。（資料圖片）
岑麗香和強強的囝囝Jacob今年3月出世，十分可愛。（資料圖片）
陳柏宇經常在社交網上載B女Abigail照片，故他被稱為「炫娃狂魔」。（instagram圖片）
陳柏宇早前帶同囡囡開工，實行寓工作於湊女。（資料圖片）
陳柏宇和老婆符曉薇之前為女兒舉行百日宴。（資料圖片）
霍啟剛的孻女（右）今年1月初出世。（微博圖片）
陶喆的兒子「小Bonbon」於今年2月出世。（資料圖片）
準爹哋黃澤鋒表示老婆預產期為7月，他希望B女健康成長，做一個好人。（資料圖片）
黃澤鋒現時心情興奮，期待新生命來臨。（資料圖片）
郭富城於4月中宣布再為人父，並表示第二位千金叫「郭二寶」。（資料圖片）
名人周國豐的第三個兒子於端午節出世。（資料圖片）

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