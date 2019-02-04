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【圖輯】從臨記開始踏上影帝路 我們的喜劇之王 - 周星馳

文章日期：2019年06月22日

要數香港的喜劇之王，周星馳（星爺）認第二，應該沒有人敢認第一。星爺由18歲時加入麗的電視當特約演員做起，第一次參與演出的劇集是青春電視劇《I.Q.成熟時》，飾演學生會會長。後來，他報讀無綫電視的藝員訓練班，畢業後獲安排加入兒童節目組，與張國強、譚玉瑛、龍炳基等主持《430穿梭機》，與龍炳基演出的兒童劇《黑白殭屍》大受歡迎。1988年，星爺得到演出李修賢監製電影《霹靂先鋒》的機會，他憑該片贏得「第25屆台灣金馬獎」的「最佳男配角」，令電視台對他刮目相看。

翌年，星爺首次擔任男主角，演出劇集《蓋世豪俠》。他憑藉獨特演出風格及「你講嘢呀」、「坐低，飲啖茶，食個包」等口頭禪而走紅。他主演的劇集如《他來自江湖》、《孖仔孖心肝》大受歡迎。星爺後來全身投入電影工作，演出過多部至今仍被視為經典的作品，包括《賭聖》、《逃學威龍》、《家有囍事》、《審死官》、《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《西遊記大結局之仙履奇緣》等。

演而優則導，星爺自90年代初開始參與編劇、導演等工作，在《喜劇之王》、《大內密探零零發》、《食神》等電影中除當主角外，也有份導演。2001年，他首次獨立執導電影《少林足球》。《少林足球》當年單在香港已大收6000萬票房，在意大利、法國、德國等地上映時亦大受歡迎。《少》片同時為星爺帶來「最佳男主角」、「最佳導演」等殊榮，將他的演藝生涯推上另一高峰﹗

2004年，星爺擔任導演、監製、編劇、配樂兼主演的電影《功夫》上映，打破《少林足球》所創下的香港華語片票房紀錄。電影在全球72個國家上映，全球總票房為1.05億美元。星爺亦憑此片獲得「第42屆金馬獎」的「最佳導演」及「最佳劇情片」獎項。《功夫》同時入圍「第63屆金球獎」角逐「最佳外語片」、「英國電影學院獎」角逐「最佳外語片」及獲得「美國廣播電影協會獎」頒發「最佳外語片」。

2008年，星爺再次身兼監製、導演、編劇及主演電影《長江7號》。《長江7號》目前為止是星爺最後的幕前演出作品。雖然他一直收到大量劇本，但通通推掉，專心以導演、編劇、出品人等身分製作周星馳式的電影，《西遊‧降魔篇》、《美人魚》、《新喜劇之王》同樣深受影迷歡迎。雖然如此，至今仍有不少粉絲希望能再次看到星爺的幕前演出，他的作品亦不時在電視重播。

（即時娛樂）

周星馳入行39年，最初只是在麗的電視當特約演員，其後加入無綫電視，又跳入電影圈，一直努力不懈，終於成為香港人的「喜劇之王」。（資料圖片 / 明報製圖）
小時候的周星馳是個單眼皮男生，樣子跟長大後的他有很大的變化。（資料圖片 / 明報製圖）
周星馳於無綫電視藝員訓練班畢業後，獲公司安排主持兒童節目《430穿梭機》。（資料圖片）
周星馳曾跟譚玉瑛、張國強、龍炳基等合作主持兒童節目《430穿梭機》。（資料圖片）
周星馳與龍炳基主演的《黑白殭屍》至今仍是經典﹗（資料圖片）
離開兒童節目組後，周星馳開始其拍劇生涯，曾跟鄭裕玲、馮淬帆合作劇集《警花出更》。（資料圖片）
1989年，周星馳首次當男一，與羅慧娟、吳孟達合作劇集《蓋世豪俠》，周星馳亦憑此劇開始走紅。（資料圖片）
周星馳與吳孟達識於微時，兩人由無綫拍劇時代已開始合作，多年來合作無間。不過，他們自2001年拍完電影《少林足球》後就再無合作。吳孟達曾慨嘆周星馳的身分地位及財富跟以前大不同，但他只是一個簡單老人家，兩人的思想未必能像以前般同步。（資料圖片 / 明報製圖）
周星馳20年前找來張栢芝合作電影《喜劇之王》，20年後他以導演身分拍攝電影《新喜劇之王》，再次找來張栢芝幫手宣傳。（資料圖片 / 明報製圖）
周星馳多年前拍攝啤酒廣告，與索爆的蔣怡演對手戲。（資料圖片 / 明報製圖）
周星馳是李小龍的忠實粉絲，他曾專程前往李小龍當年拍攝《猛龍過江》拍攝場地，模仿偶像打功夫。（資料圖片）
周星馳拍戲多年，曾跟過不少娛樂圈女神合作，包括林青霞、邱淑貞、周慧敏、張敏、孫佳君、葉子媚等，艷福不淺﹗（資料圖片 / 明報製圖）
周星馳與羅慧娟因劇集《蓋世豪俠》而邂逅，曾秘密拍拖3年，可惜最後分手收場。（資料圖片 / 明報製圖）
周星馳曾戀上朱茵，兩人維持地下情了一段時間，但最後分手收場。如今已擁有幸福家庭的朱茵兩年前接受內地傳媒訪問時，直指周星馳聰明又有才華，但不太好相處。（資料圖片 / 明報製圖）
1999年，周星馳與張栢芝、莫文蔚主演的《喜劇之王》至今仍是經典。（資料圖片 / 明報製圖）
周星馳與張曼玉，令人想起他們在電影《家有囍事》中的「巴黎鐵塔反轉再反轉」。（資料圖片）
周星馳和鞏俐主演的《唐伯虎點秋香》至今仍為人津津樂道﹗（資料圖片）
周星馳、劉嘉玲、李若彤這個組合，令人想起電影《大內密探零零發》。（資料圖片 / 明報製圖）
記得周星馳、毛舜筠、恬妞合作過什麼作品？（資料圖片）
周星馳與梅艷芳1992年合作電影《審死官》。（資料圖片）
周星馳從影39年，拍過不少經典電影，大家最喜歡他那部作品？（資料圖片 / 明報製圖）
電影《少林足球》為周星馳帶來金像獎「最佳電影」、「最佳男主角」、「最佳導演」等殊榮。（資料圖片 / 明報製圖）
張栢芝、莫文蔚反串演出電影《少林足球》。（資料圖片）
2004年，周星馳擔任導演、監製、編劇、配樂兼主演電影《功夫》。電影在全球72個國家上映，全球總票房為1.05億美元。（資料圖片 / 明報製圖）
自電影《長江7號》後，周星馳未有再演出電影。（資料圖片）
周星馳執導電影《美人魚》，他特別為眾演員開設了「喜劇之王培訓班」，並親身上陣指導羅志祥、鄧超、張雨綺、林允等人演戲。（資料圖片）

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