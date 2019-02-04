【圖輯】從臨記開始踏上影帝路 我們的喜劇之王 - 周星馳

要數香港的喜劇之王，周星馳（星爺）認第二，應該沒有人敢認第一。星爺由18歲時加入麗的電視當特約演員做起，第一次參與演出的劇集是青春電視劇《I.Q.成熟時》，飾演學生會會長。後來，他報讀無綫電視的藝員訓練班，畢業後獲安排加入兒童節目組，與張國強、譚玉瑛、龍炳基等主持《430穿梭機》，與龍炳基演出的兒童劇《黑白殭屍》大受歡迎。1988年，星爺得到演出李修賢監製電影《霹靂先鋒》的機會，他憑該片贏得「第25屆台灣金馬獎」的「最佳男配角」，令電視台對他刮目相看。

翌年，星爺首次擔任男主角，演出劇集《蓋世豪俠》。他憑藉獨特演出風格及「你講嘢呀」、「坐低，飲啖茶，食個包」等口頭禪而走紅。他主演的劇集如《他來自江湖》、《孖仔孖心肝》大受歡迎。星爺後來全身投入電影工作，演出過多部至今仍被視為經典的作品，包括《賭聖》、《逃學威龍》、《家有囍事》、《審死官》、《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《西遊記大結局之仙履奇緣》等。

演而優則導，星爺自90年代初開始參與編劇、導演等工作，在《喜劇之王》、《大內密探零零發》、《食神》等電影中除當主角外，也有份導演。2001年，他首次獨立執導電影《少林足球》。《少林足球》當年單在香港已大收6000萬票房，在意大利、法國、德國等地上映時亦大受歡迎。《少》片同時為星爺帶來「最佳男主角」、「最佳導演」等殊榮，將他的演藝生涯推上另一高峰﹗

2004年，星爺擔任導演、監製、編劇、配樂兼主演的電影《功夫》上映，打破《少林足球》所創下的香港華語片票房紀錄。電影在全球72個國家上映，全球總票房為1.05億美元。星爺亦憑此片獲得「第42屆金馬獎」的「最佳導演」及「最佳劇情片」獎項。《功夫》同時入圍「第63屆金球獎」角逐「最佳外語片」、「英國電影學院獎」角逐「最佳外語片」及獲得「美國廣播電影協會獎」頒發「最佳外語片」。

2008年，星爺再次身兼監製、導演、編劇及主演電影《長江7號》。《長江7號》目前為止是星爺最後的幕前演出作品。雖然他一直收到大量劇本，但通通推掉，專心以導演、編劇、出品人等身分製作周星馳式的電影，《西遊‧降魔篇》、《美人魚》、《新喜劇之王》同樣深受影迷歡迎。雖然如此，至今仍有不少粉絲希望能再次看到星爺的幕前演出，他的作品亦不時在電視重播。

（即時娛樂）