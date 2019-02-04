由「婚」到「分」 宋仲基宋慧喬此情只待成追憶

33歲宋仲基與37歲宋慧喬，於2015年合作拍攝韓劇《太陽的後裔》撻著，暗地發展姐弟戀，就算當時屢傳拍拖也拒認相戀；直至2017年7月5日，「雙宋」突然宣布婚訊，同年10月31日在首爾新羅酒店舉行婚禮；事隔不足兩年，今日兩人驚爆「分」訊，承認申請離婚，想不到「雙宋」由「婚」到「分」同樣很爆！

「雙宋」年齡相差4歲，但一直是大家眼中的金童玉女，可惜最後兩人因性格不合，要踏上離婚這一步，童話故事幻滅。其實，他們離婚早已有迹可尋，「雙宋」結婚初期不時拍拖外遊甜蜜放閃，但近年變得「低調」，並多次傳出離婚。先是今年2月，宋慧喬更換了社交網帳號的頭像，並刪除了一些照片，當時已有網民猜測他們的婚姻是否出了問題；之後，宋慧喬由韓國飛往新加坡工作，以往婚戒不離手的她，被發現左手無名指並沒戴上戒指，再度傳出兩人婚變；直到今日，「雙宋」終承認已分居並申請離婚。

記得宋仲基當年在婚禮上喊著讀結婚誓詞，他說：「我們即將踏上每個人的必經之路，或許會經歷風吹雨打，或許會被大石絆倒，但每次我們都能牽着彼此的手重新站起來，然後笑着告訴對方『沒什麼大不了』，我們將更勇敢地走下去。」最終，他們也未能牽手到白頭。

（即時娛樂）