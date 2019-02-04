ALBUM / SHOWBIZ

PAST ARTICLES

由「婚」到「分」 宋仲基宋慧喬此情只待成追憶

文章日期：2019年06月27日

33歲宋仲基與37歲宋慧喬，於2015年合作拍攝韓劇《太陽的後裔》撻著，暗地發展姐弟戀，就算當時屢傳拍拖也拒認相戀；直至2017年7月5日，「雙宋」突然宣布婚訊，同年10月31日在首爾新羅酒店舉行婚禮；事隔不足兩年，今日兩人驚爆「分」訊，承認申請離婚，想不到「雙宋」由「婚」到「分」同樣很爆！

「雙宋」年齡相差4歲，但一直是大家眼中的金童玉女，可惜最後兩人因性格不合，要踏上離婚這一步，童話故事幻滅。其實，他們離婚早已有迹可尋，「雙宋」結婚初期不時拍拖外遊甜蜜放閃，但近年變得「低調」，並多次傳出離婚。先是今年2月，宋慧喬更換了社交網帳號的頭像，並刪除了一些照片，當時已有網民猜測他們的婚姻是否出了問題；之後，宋慧喬由韓國飛往新加坡工作，以往婚戒不離手的她，被發現左手無名指並沒戴上戒指，再度傳出兩人婚變；直到今日，「雙宋」終承認已分居並申請離婚。

記得宋仲基當年在婚禮上喊著讀結婚誓詞，他說：「我們即將踏上每個人的必經之路，或許會經歷風吹雨打，或許會被大石絆倒，但每次我們都能牽着彼此的手重新站起來，然後笑着告訴對方『沒什麼大不了』，我們將更勇敢地走下去。」最終，他們也未能牽手到白頭。

（即時娛樂）

宋仲基與宋慧喬是大家眼中的金童玉女，可惜兩人的童話故事幻滅。（資料圖片/明報製圖）
宋仲基與宋慧喬合作《太陽的後裔》結情緣。（資料圖片）
「雙宋」在《太陽的後裔》中有不少甜蜜場面。（資料圖片/明報製圖）
劇中「雙宋」有不少咀嘴鏡頭，其中以「紅酒之吻」最令人難忘。（資料圖片/明報製圖）
「雙宋」拍攝《太陽的後裔》期間已多次傳出緋聞，但兩人否認戀情。（資料圖片）
「雙宋」在韓國大眾文化藝術大獎的頒獎禮上已表現親暱。（資料圖片/明報製圖）
宋仲基及宋慧喬出席活動，表現合拍。（資料圖片）
「雙宋」手挽手行紅地氈，當時似預演結婚。（資料圖片）
宋仲基對宋慧喬表現細心。（資料圖片/明報製圖）
「雙宋」年齡相差4歲，但外形十分合襯。（資料圖片）
「雙宋」很登對。（資料圖片）
宋仲基在宋慧喬身邊，竟變得小鳥依人。（資料圖片）
「雙宋」一直沒有承認拍拖，但舉動卻很親暱。（資料圖片/明報製圖）
宋仲基舉行亞洲巡迴粉絲見面會，其中一站宋慧喬驚喜現身。（資料圖片）
「雙宋」很投契。（資料圖片）
不知這個是否兩人的傳情動作？（資料圖片）
兩人經常做這個拳頭碰拳頭的動作。（資料圖片）
又係呢個動作！（資料圖片）
為何宋慧喬笑晒口，宋仲基卻嘴扁扁？（資料圖片）
「雙宋」合體來香港宣傳《太陽的後裔》。（資料圖片）
「雙宋」是俊男美女的一對。（資料圖片）
宋慧喬與宋仲基在《太陽的後裔》一見鍾情，但喬妹說現實中未試過。（資料圖片）
韓國KBS電視台舉行「2016演技大獎」，「雙宋」憑《太陽的後裔》奪得最佳情侶獎。（資料圖片）
「雙宋」情深對望，旁人也感受到兩人的甜蜜。（資料圖片）
「雙宋」於2017年10月31日結婚，展開人生新一頁。（資料圖片）
「雙宋」手牽手，希望拖手到白頭。（資料圖片）
「雙宋」舉行世紀婚禮，哄動全城。（資料圖片）
婚禮當然少不了咀嘴場面。（資料圖片/明報製圖）
「雙宋」收到一對龍鳳鈪賀禮。（資料圖片）
章子怡有份出席「雙宋」的婚禮。（資料圖片）
「雙宋」在海外取景拍攝婚紗相。（資料圖片）
宋慧喬明艷照人。（資料圖片）
宋仲基搭著宋慧喬膊頭影相，好man呀！（資料圖片）
「雙宋」合照鬥Chok。（資料圖片）
「雙宋」因性格不合，宣布申請離婚，令人惋惜。（資料圖片）
「雙宋」的溫馨畫面不再。（資料圖片）

OTHER ALBUM

【圖輯】從臨記開始踏上影帝路 我們的喜劇之王 - 周星馳

SHOWBIZ

【圖輯】從臨記開始踏上影帝路 我們的喜劇之王 - 周星馳
【圖輯】展鵬嘉穎發放「父」能量 祖藍柏宇好「爸」閉

SHOWBIZ

【圖輯】展鵬嘉穎發放「父」能量 祖藍柏宇好「爸」閉
英國王室時尚指標：劍橋公爵夫人凱特

HOT PICK

英國王室時尚指標：劍橋公爵夫人凱特
英國路易小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國路易小王子 成長萌照逐格睇
英女王訪港照片集：訪居民·行街市·龍獅點睛

HOT PICK

英女王訪港照片集：訪居民·行街市·龍獅點睛
【圖輯】女星水著出籠 鄧佩儀曬長腿不敵「峰」騷朱凱婷

SHOWBIZ

【圖輯】女星水著出籠 鄧佩儀曬長腿不敵「峰」騷朱凱婷
香港今昔 邱良·李家昇紀實攝影

HOT PICK

香港今昔 邱良·李家昇紀實攝影
夏天荷花開

HOT PICK

夏天荷花開
Hello Kitty 45年來造型一次睇晒

HOT PICK

Hello Kitty 45年來造型一次睇晒
【華裔女星在康城】兩代「謀女郎」夾擊何家準媳婦

SHOWBIZ

【華裔女星在康城】兩代「謀女郎」夾擊何家準媳婦
美國第一夫人梅拉尼婭　外訪衣著時尚百變

HOT PICK

美國第一夫人梅拉尼婭　外訪衣著時尚百變
Grace Kelly傳奇人生：奧斯卡影后變摩納哥王妃

HOT PICK

Grace Kelly傳奇人生：奧斯卡影后變摩納哥王妃
初夏花海湖畔美景

HOT PICK

初夏花海湖畔美景
英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇
【康城影展開幕】《延禧攻略》丫鬟惡鬥浮誇Jessica

SHOWBIZ

【康城影展開幕】《延禧攻略》丫鬟惡鬥浮誇Jessica