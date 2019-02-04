重溫四大小生風采 秦祥林 謝賢 姜大衛 呂良偉鬥型鬥帥

秦祥林、謝賢、姜大衛及呂良偉，這四位紅遍影壇及電視界的小生，齊集高雄為甄珍舉辦的從影55周年經典回顧展造勢。雖然四人的年齡加埋已超過200歲，但歲月為他們留下的，卻是獨有的男人味。昔日，他們都是靚仔一族，曾迷倒不少女孩子；有圖有真相，現在就重溫他們舊日的風采。

「金馬影帝」秦祥林，在復興劇校學習平劇，是第一屆學生。1968年劇校畢業後，返回香港拍攝一些武打片，卻未打出名堂；直到1973年到台灣，由甄珍提攜下，他於電影《心有千千結》首次擔任男主角因而成名，兩人再度合作《一簾幽夢》及《婚姻大事》，令秦祥林爆紅，之後才逐漸開展了「二秦二林」（秦祥林、秦漢、林青霞、林鳳嬌）的文藝片時期。其中《雪花片片》更帶挈他獲得第20屆亞洲影展演技優秀男主角獎。當年秦祥林曾與甄珍、蕭芳芳、林青霞、沈殿霞等合作，亦是「銀色鼠隊」成員之一。及後，秦祥林分別於第12屆及第14屆金馬獎，憑著《長情萬縷》和《人在天涯》獲得最佳男主角殊榮。

感情方面，秦祥林曾與蕭芳芳維持了3年婚姻，最後離婚收場。1980年，秦祥林與林青霞在美國舊金山宣布訂婚，1984年由林青霞提出解除婚約。後來，他與曹昌莉結婚，婚後育有兩子，現居於美國洛杉磯。

「四哥」謝賢於1953年考入嶺光公司演員訓練班，翌年轉投迪華公司，拍了首部電影《樓下閂水喉》令名氣日增。在1960年代，謝賢伙拍張沖、陳自強、陳浩、鄧光榮、秦祥林及沈殿霞組成「銀色鼠隊」組合， 紅遍港、台。1967年，謝賢創辦「謝氏兄弟影片公司」首次執導電影《窄梯》，之後他還擔任7部電影的導演或編劇。1970年代以後，他以自由身接拍影片；直至1978年，他加入無綫拍電視劇，包括《千王之王》和《萬水千山總是情》等。1980年代開始，他以玩票性質參演電影，其後為亞視拍劇。謝賢近年亦有參與幕前演出，包括TVB綜藝節目《三個小生去旅行》及《4個小生去旅行》、內地節目《寶貝的新朋友》及TVB重頭劇《法證先鋒IV》。今年他於第38屆香港電影金像獎獲頒終身成就獎，以表揚他在香港電影與電視發展上的貢獻。

感情方面，謝賢有過兩段婚姻；第一段婚姻跟甄珍維持了3年的婚姻，離婚後大家再見亦是朋友；第二段婚姻，他跟「拉姑」狄波拉育有一子一女：謝霆鋒及謝婷婷，可惜同是離婚告終。後來，他戀上比自己細49歲的上海女友Coco，去年宣布分手。

姜大衛是童星出身，4歲時已開始參與演出。長大後，美、港合作的西片《聖保羅號砲艇》在港攝製期間，經在劇組做演員的哥哥秦沛向武術指導唐佳推薦，便開始做龍虎武師。1966年，他加入邵氏公司，做唐佳旗下的武師，因《金燕子》片中的武術動作，得到了大導演張徹欣賞，讓他在《游俠兒》中擔當主角。1970年，他憑電影《報仇》奪第16屆亞洲影展最佳男主角獎，更是香港電影史上第一個影帝。當年他拍過數十部電影，包括《刺馬》、《新獨臂刀》等，其中《叛逆》帶挈他獲得亞洲影展「最具性格演員」獎項（1973年）。姜大衛亦試過執導，其中包括跟哥哥秦沛和弟弟爾冬陞聯合製作《貓頭鷹》，三兄弟擔任導演及主演。姜大衛亦有涉足電視圈，他曾效力麗的、亞視、無綫及香港電視，憑精湛演技被封為「金牌綠葉王」。

感情方面，姜大衛與太太李琳琳由拍拖到結婚，一直恩愛如昔，是圈中模範夫妻。他們育有兩女一子，其中女兒姜依蘭與曹永廉結婚。

呂良偉是第6期無綫藝員訓練班出道，他精通幾種語言兼自幼習武，但他畢業後未獲TVB即時簽約；當時李家鼎獲悉後，答應協助呂良偉向TVB高層反映，結果他隨後獲簽約，開始拍劇。早年他在TVB多演小配角，直至1980年他參演經典劇《上海灘》，首度擔正的他飾演「丁力」而爆紅，改變其一生。1989年，他離開TVB轉投電影圈，參演過徐克作品《第一類型危險》、李修賢執導的《Friend過打Band》，獲不俗迴響；其後，他在周星馳主演的《賭俠2之上海灘賭聖》，再演「丁力」一角。呂良偉參與過不少電影演出，其中1991年主演的電影《跛豪》更成為他的電影代表作。後來，他又重返電視圈，不久再成立電影公司製作電影。近年他主力在內地發展，偶爾才回香港演出。

感情方面，呂良偉曾有三段婚姻；1988年，他與當時21歲的周海媚在美國結婚，但只維持五個月，女方便以性格不合為由提出離婚；1996年，呂良偉與鄺美雲因經常打麻將開始相戀，其後他以傳統中式婚禮迎娶女方，婚姻只維持一年半，離婚時更被揭二人沒有正式註冊。2001年，呂良偉與楊小娟結婚，兩人育有兒子呂善揚。