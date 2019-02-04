【圖輯】譚俊彥演新派包青天 金超群版本最經典

無綫新劇《包青天再起風雲》本周一（22日）首播，譚俊彥飾演包拯（包青天），有兩下功夫底子，而開封府的智囊及猛將有「公孫策」曹永廉、「展昭」張振朗、「王朝」李嘉、「馬漢」譚坤倫、「張龍」李日昇及「趙虎」黃耀英。首集講述包拯獲高昌王賜婚，期間遇上殺害展昭哥哥展澎（郭子豪飾）的採花賊花蝴蝶（吳家樂飾），引發不少事端，之後的單元案件還有經典的「狸貓轉太子」、「陳世美不認妻」及「烏盆案」等。

包青天多年來推出過不少電視或電影版本，當中以1993年於台灣拍攝，由金超群飾演包大人、何家勁飾演展超的電視版本，為人談論至今；無綫及亞視同時買入版權，鬧出「雙包事件」，掀起一陣包青天熱潮。之後金超群應邀來港，在亞視劇集《碧血青天楊家將》中，繼續擔當包大人一角。

香港方面，無綫版本就有譚俊彥爸爸狄龍演包大人，身邊的展昭是黃日華，公孫先生則是廖啟智。電影《老鼠愛上貓》就有黃秋生演包大人，劉德華做展昭。

至於內地，少年包青天亦出現過幾次，計有周杰、陸毅及鄧超的版本，以周杰版本的展昭最特別，由當年十多歲的釋小龍飾演，令人意想不到。

（即時娛樂）