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【圖輯】譚俊彥演新派包青天 金超群版本最經典

文章日期：2019年07月23日

無綫新劇《包青天再起風雲》本周一（22日）首播，譚俊彥飾演包拯（包青天），有兩下功夫底子，而開封府的智囊及猛將有「公孫策」曹永廉、「展昭」張振朗、「王朝」李嘉、「馬漢」譚坤倫、「張龍」李日昇及「趙虎」黃耀英。首集講述包拯獲高昌王賜婚，期間遇上殺害展昭哥哥展澎（郭子豪飾）的採花賊花蝴蝶（吳家樂飾），引發不少事端，之後的單元案件還有經典的「狸貓轉太子」、「陳世美不認妻」及「烏盆案」等。

包青天多年來推出過不少電視或電影版本，當中以1993年於台灣拍攝，由金超群飾演包大人、何家勁飾演展超的電視版本，為人談論至今；無綫及亞視同時買入版權，鬧出「雙包事件」，掀起一陣包青天熱潮。之後金超群應邀來港，在亞視劇集《碧血青天楊家將》中，繼續擔當包大人一角。

香港方面，無綫版本就有譚俊彥爸爸狄龍演包大人，身邊的展昭是黃日華，公孫先生則是廖啟智。電影《老鼠愛上貓》就有黃秋生演包大人，劉德華做展昭。

至於內地，少年包青天亦出現過幾次，計有周杰、陸毅及鄧超的版本，以周杰版本的展昭最特別，由當年十多歲的釋小龍飾演，令人意想不到。

（即時娛樂）

金超群（左起）、譚俊彥、狄龍及黃秋生演繹的包青天，各有不同特色。（資料圖片／《包青天再起風雲》劇照／明報製圖）
金超群憑包青天一角，為他帶來事業高峰，紅遍東南亞。（資料圖片／明報製圖）
狄龍也演過包青天，想不到多年後由他兒子譚俊彥延續下去。（資料圖片／明報製圖）
黃秋生在電影《老鼠愛上貓》中飾演包青天，可是搞笑成分居多，沒有威嚴可言。（資料圖片／明報製圖）
周杰（左起）、陸毅及鄧超在內地劇中，分別飾演過少年包青天。（資料圖片／明報製圖）
釋小龍當年做過少年版展昭，相信大家印象不大。（資料圖片／明報製圖）
譚俊彥的新派包青天，有兩下功夫底子。（《包青天再起風雲》劇照／明報製圖）
新一代開封七子。（《包青天再起風雲》劇照）
開封府外貌。（《包青天再起風雲》劇照）
曹永廉今次飾演包大人的智囊公孫先生，為觀眾帶來新鮮感。（《包青天再起風雲》劇照／明報製圖）
龔嘉欣與黃子恆演出「陳世美」單元，相信家庭觀眾會幾喜歡。（《包青天再起風雲》劇照／明報製圖）
何家勁（左起）、張振朗、黃日華及劉德華皆曾演展昭，各有粉絲支持。（網上圖片／《包青天再起風雲》劇照／資料圖片／明報製圖）
張振朗版本的展昭，暫時未知觀眾反應如何，能否回升他的人氣。（《包青天再起風雲》劇照／明報製圖）
譚俊彥與姚子羚於戲中結為夫婦，可是不能白頭到老。（《包青天再起風雲》劇照／明報製圖）
劉德華版本的展昭，靚仔又瀟灑。（資料圖片／明報製圖）

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