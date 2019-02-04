ALBUM / SHOWBIZ

PAST ARTICLES

【圖輯】鄭秀文個唱嘉賓「陰盛陽衰」 孖鄭融吳少芳合唱最感人

文章日期：2019年07月28日

鄭秀文（Sammi）的13場「#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會」，昨晚（27日）在紅館圓滿結束。Sammi走出上次失聲陰霾，以及克服膝蓋傷患，在紅館施展渾身解數。Sammi今次亦增強肌肉訓練，不再一味是「骨杉杉」身材開騷，弗爆回歸紅館舞台，有口皆碑。

2016年Sammi舉行「Touch Mi 2 鄭秀文世界巡迴演唱會」，當時的嘉賓「陽盛陰衰」，「全男班」嘉賓上陣，包括劉德華﹑古天樂﹑黃子華﹑張衛健﹑杜德偉﹑黎明﹑林海峰﹑吳鎮宇和林日曦。

輪到今次個唱，嘉賓環節同樣充滿驚喜，Sammi亦搞搞新意思，來個「陰盛陽衰」，當中11場以「全女班」嘉賓上陣，包括鄭欣宜﹑李蕙敏﹑葉蒨文﹑梁詠琪﹑謝安琪﹑鄭融﹑盧巧音﹑薛凱琪﹑李玟﹑Face To Face吳少芳（Jodi）﹑莫文蔚和陳慧琳，當中8位女嘉賓已為人妻，有的甚至做埋媽咪；另外兩場嘉賓則是男團MIRROR﹑古天樂和王嘉爾（Jackson）。

Sammi與嘉賓對談兼合唱，當中以她和鄭融合唱《紅綠燈》，以及跟Jodi合唱《默契》這兩晚最為感動；同時她和陳慧琳﹑梁詠琪和葉蒨文則搞笑chit chat，互贈高帽，同樣掀高潮。

相關新聞：【Sammi個唱嘉賓星閃閃】孖鄭融吳少芳最洋葱 古仔王嘉爾夠驚喜

（即時娛樂）

 

 

鄭秀文在紅館舉行13場演唱會，當中有11場邀請了女嘉賓上陣。（資料圖片）
鄭秀文首場個唱邀來後輩鄭欣宜，以「雙鄭」合唱《女神》，欣宜還唱到眼濕濕呢﹗（資料圖片）
鄭秀文在第1場個唱跟薛凱琪合唱《上帝早已預備》。（資料圖片）
鄭秀文第2場個唱邀來李蕙敏，二人已有多年沒有同台了。（資料圖片）
鄭秀文和葉蒨文合唱當年大受歡迎的《談情說愛》。（資料圖片）
鄭秀文在第4場邀來「高妹」梁詠琪合唱《落錯車》，之後GiGi還獨唱《熱愛島》。（資料圖片）
鄭秀文在第5場邀來人妻謝安琪任嘉賓，Sammi好似大姐姐搭住Kay合唱。（資料圖片）
鄭秀文第6場邀來鄭融擔任嘉賓，「雙鄭」合唱《紅緣燈》，Sammi因一時感觸唱到喊，場面極感人。（資料圖片）
鄭秀文第7場個唱邀來盧巧音任嘉賓，二人合唱《喜歡戀愛》，這首歌Sammi亦曾翻唱過，難怪有很多體會。（資料圖片）
去到紅館第8場個唱，愛提攜後輩的Sammi，邀來新晉組合MIRROR任嘉賓，Sammi也笑稱認不清他們12位成員呢﹗（資料圖片）
鄭秀文在第9場個唱邀來相識多年的李玟任嘉賓，二人合唱《給最傷心的人/我依然是你的情人》，令樂迷聽出耳油。（資料圖片）
去到第10場個唱，Sammi邀來Face To Face成員吳少芳做嘉賓，Jodi因交通意外致四肢癱瘓，但Sammi表示看到Jodi不放棄、不斷奮鬥，從對方身上獲很大啟發。（資料圖片）
鄭秀文在第11場個唱邀來莫文蔚任嘉賓，兩位弗爆人妻在台上鬥騷美腿，Karen還打算邀請Sammi演音樂劇呢﹗（資料圖片）
去到第12場，Sammi邀來同是人妻的天后級人馬陳慧琳擔任嘉賓，Kelly狂讚Sammi條腰好幼。（資料圖片）
Sammi在過去12場演唱會，都單拖獻唱《Creo en Mi 》，去到昨晚第13場尾場個唱，終於可以跟王嘉爾同台合唱。（鍾偉茵攝）
Sammi昨晚的壓軸嘉賓，邀來古天樂獻Sing，二人在台上大放笑彈，全場爆笑。（鍾偉茵攝）
古天樂難得獻sing，唱出《男朋友》。（鍾偉茵攝）

OTHER ALBUM

王室美人：摩納哥王妃

HOT PICK

王室美人：摩納哥王妃
【圖輯】譚俊彥演新派包青天 金超群版本最經典

SHOWBIZ

【圖輯】譚俊彥演新派包青天 金超群版本最經典
英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇
夏天荷花開

HOT PICK

夏天荷花開
重溫四大小生風采 秦祥林 謝賢 姜大衛 呂良偉鬥型鬥帥

SHOWBIZ

重溫四大小生風采 秦祥林 謝賢 姜大衛 呂良偉鬥型鬥帥
【圖輯】鄭秀文再踏紅館 完美駕馭天后級百變造型

SHOWBIZ

【圖輯】鄭秀文再踏紅館 完美駕馭天后級百變造型
日本真子公主　外訪笑容親切

HOT PICK

日本真子公主　外訪笑容親切
英國王室妯娌時尚比併　凱特vs.梅根

HOT PICK

英國王室妯娌時尚比併　凱特vs.梅根
【世界遺產】黃海候鳥棲息地·良渚古城遺址

HOT PICK

【世界遺產】黃海候鳥棲息地·良渚古城遺址
哈里梅根囝囝 Archie萌照逐張睇

HOT PICK

哈里梅根囝囝 Archie萌照逐張睇
巴黎2019秋冬高訂時裝騷

HOT PICK

巴黎2019秋冬高訂時裝騷
【薩塞克斯公爵夫人的衣櫥】梅根 時尚穿衣示範

HOT PICK

【薩塞克斯公爵夫人的衣櫥】梅根 時尚穿衣示範
【世界遺產】可可西里生態獨特 鼓浪嶼多元文化

HOT PICK

【世界遺產】可可西里生態獨特 鼓浪嶼多元文化
英國王室時尚指標：劍橋公爵夫人凱特

HOT PICK

英國王室時尚指標：劍橋公爵夫人凱特
由「婚」到「分」 宋仲基宋慧喬此情只待成追憶

SHOWBIZ

由「婚」到「分」 宋仲基宋慧喬此情只待成追憶