【圖輯】鄭秀文個唱嘉賓「陰盛陽衰」 孖鄭融吳少芳合唱最感人

鄭秀文（Sammi）的13場「#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會」，昨晚（27日）在紅館圓滿結束。Sammi走出上次失聲陰霾，以及克服膝蓋傷患，在紅館施展渾身解數。Sammi今次亦增強肌肉訓練，不再一味是「骨杉杉」身材開騷，弗爆回歸紅館舞台，有口皆碑。

2016年Sammi舉行「Touch Mi 2 鄭秀文世界巡迴演唱會」，當時的嘉賓「陽盛陰衰」，「全男班」嘉賓上陣，包括劉德華﹑古天樂﹑黃子華﹑張衛健﹑杜德偉﹑黎明﹑林海峰﹑吳鎮宇和林日曦。

輪到今次個唱，嘉賓環節同樣充滿驚喜，Sammi亦搞搞新意思，來個「陰盛陽衰」，當中11場以「全女班」嘉賓上陣，包括鄭欣宜﹑李蕙敏﹑葉蒨文﹑梁詠琪﹑謝安琪﹑鄭融﹑盧巧音﹑薛凱琪﹑李玟﹑Face To Face吳少芳（Jodi）﹑莫文蔚和陳慧琳，當中8位女嘉賓已為人妻，有的甚至做埋媽咪；另外兩場嘉賓則是男團MIRROR﹑古天樂和王嘉爾（Jackson）。

Sammi與嘉賓對談兼合唱，當中以她和鄭融合唱《紅綠燈》，以及跟Jodi合唱《默契》這兩晚最為感動；同時她和陳慧琳﹑梁詠琪和葉蒨文則搞笑chit chat，互贈高帽，同樣掀高潮。

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（即時娛樂）