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【脫貧？】屋邨少女進駐貝沙灣豪宅 王敏奕嫁曾國祥愛情萬歲

文章日期：2019年09月07日

王敏奕跟曾國祥結婚，兩人的年紀相距12歲，一個是氣質女神，一個是具才華的電影導演，郎才女貌的一對。拍拖6年，他們在日本舉行婚禮，在親友的祝福下結為夫婦。觀眾對王敏奕的認識，是早期她拍電視劇《女人俱樂部》演年輕版的李麗珍，當時她的清純氣質成焦點，同時間傳出她已被曾國祥「私有化」。當時大家對她的稱呼就是「曾志偉的未來新抱仔」，現在她終於成為志偉的新抱仔了。看到婚禮的照片，曾志偉這個老爺開心到不得了！

網上搜尋王敏奕的關連字，除了曾國祥，還有「脫貧」二字，她由一個家住漁灣邨的屋邨少女，到進駐貝沙灣豪宅的女主人。不過，以為王敏奕是靠曾國祥「脫貧」未免小看她了，以她的條件要是在娛樂圈發力，相信她的工作量與表現也不限於此。不過，她早已立志做一個更好的女朋友，愛情與事業總有取捨。

王敏奕早於14歲做兼職模特兒，單親家庭的她跟媽媽與兩弟弟住公屋，做兼職幫補生活，並有機會到鏡頭前拍電影。2008年首次憑《烈日當空》登上大銀幕，之後拍過《囡囡》、《DIVA華麗之後》等；2014年在TVB《女人俱樂部》中演年輕版的李麗珍才廣為觀眾認識。入行後她經歷過銀行戶口不足一百元，朋友相約去街，因為無錢而留在家中。曾國祥也參演電影《囡囡》，但當時兩人沒有對手戲，後來才認識並發展感情。兩人的戀情曝光並不被看好，曾國祥形象花弗，想不到他被王敏奕馴服，兩人感情穩定。曾國祥公開說希望王敏奕是他最後一個女朋友，但王敏奕卻認為他們是在對的時間遇到對的人，曾國祥本身性格好乖，隨住年紀增長而穩定下來。

王敏奕家庭觀念很重，她是孝順女亦是好照顧弟弟的家姐。她曾說：「婚姻是很神聖的一件事，比愛情更浪漫。」王敏奕跟曾國祥有情人終成眷屬，展開更浪漫的人生路。

曾國祥與王敏奕的婚禮好浪漫。（曾國祥IG圖片）
一對新人獲好友送上祝福，曾志偉做老爺表現好興奮。（余安安IG圖片）
孫慧雪與老公也專程到日本參加婚禮祝賀一對新人。（孫慧雪IG圖片）
陳瀅跟王敏奕是M Club好姊妹。（陳瀅IG圖片）
婚宴上放煙花，曾國祥與王敏奕也沉醉浪漫中。（陳瀅IG圖片）
兩人拍拖6年，由情侶到成為夫婦。（曾國祥IG圖片）
曾國祥曾是不婚主義者，最後被馴服了！。（曾國祥IG圖片）
十指緊扣，展開浪漫人生路。（曾國祥IG圖片）
互相許下愛的承諾。（曾國祥IG圖片）
新娘子王敏奕忍不住淚水了。（曾國祥IG圖片）
激情擁吻SWEET爆！（陳瀅IG圖片）
紋身戒指別出心裁。（曾國祥IG圖片）
《女人俱樂部》中王敏奕突圍而出。（資料圖片）
樣子好清純！（資料圖片）
王敏奕演年輕版李麗珍。（資料圖片）
曾國祥與王敏奕的戀情曝光，兩人大方承認。（資料圖片）
在未來老爺曾志偉身邊的王敏奕，表現乖巧。（資料圖片）
曾國祥與王敏奕的年紀相距12年但外型很合襯。（資料圖片）
兩人不時在社交平台放閃。（資料圖片）
逛街時也是十字緊扣。（資料圖片）
是否有夫妻相？（資料圖片）
曾國祥執導的電影，王敏奕全力支持。（資料圖片）
有影皆雙的孖公仔。（資料圖片）
王敏奕立志要做一個最好的女朋友。（資料圖片）
王敏奕給曾國祥工作的動力，未來他們夫妻檔合作，會創出更好成績。（資料圖片）

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