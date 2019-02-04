ALBUM / SHOWBIZ

PAST ARTICLES

【圖輯】情傾金融才俊 文詠珊意大利古堡舉行夢幻婚禮

文章日期：2019年10月13日

文詠珊（Janice Man）與相戀5年的吳啟楠（Carl）於意大利時間10月12日於Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行夢幻婚禮，邀請近200名親友到賀。一對新人於婚禮前一晚在當地著名的Grand Hotel Tremezzo舉行歡迎派對。派對現場放滿黃色及白色的鮮花，所有賓客及新郎哥Carl均穿上白色衫，襯托出穿上鮮黃色長裙的Janice，眾人在音樂聲中度過快樂一夜。

婚禮於當地時間下午4時半在湖邊舉行，Janice與Carl坐船到達。Janice穿上⻑達10呎拖尾的水晶刺繡婚紗，頭戴鑲鑽蒙大納藍寶石冠冕進場，現場隨即奏起音樂，場面莊嚴浪漫。宣讀結婚誓辭時，Janice以流利英語稱Carl是她遇上最有愛心及最可靠的人，Carl令她成為世界上最幸福的女人。交換戒指後，Carl與Janice擁吻，場面浪漫﹗

Carl公司的合伙人、前財政司長梁錦松在婚禮上，向一對新人分享夫妻相處之道。晚宴在古堡內舉行，場內擺滿紅玫瑰，又放煙花。Janice換上多套晚裝及旗袍，與Carl共舞。Carl為Janice自彈自唱情歌，送上驚喜﹗

（即時娛樂）

文詠珊意大利時間10月12日在Villa Erba與相戀5年的吳啟楠舉行婚禮。（大會提供 / 明報製圖）
文詠珊與丈夫吳啟楠的喜帖。（網上圖片 / 明報製圖）
Janice Man與丈夫Carl相戀5年。（網上圖片）
Janice Man與Carl在婚禮前一日舉行黃色為主調的歡迎派對。（網上圖片 / 明報製圖）
新娘Janice Man風騷現身。（網上圖片 / 明報製圖）
Janice Man及Carl在派對上與賓客合照。（網上圖片 / 明報製圖）
Janice Man的婚前派對現場。（網上圖片）
Janice Man及Carl在湖邊拍照。（網上片段截圖）
Janice Man與Carl在派對上致辭。（網上片段截圖）
Janice Man與丈夫Carl有情人終成眷屬。（大會提供）
Janice Man與Carl攜手踏入人生新階段。（大會提供）
Carl令Janice Man成為世界上最幸福女人。（大會提供）
Janice Man穿上10呎拖尾的水晶刺繡婚紗，頭戴鑲鑽的蒙大納藍寶石冠冕。（大會提供 / 明報製圖）
新娘子進場。（網上片段截圖 / 明報製圖）
婚禮在湖邊舉行。（大會提供）
Carl笑容滿面，等待他的新娘子現身。（網上圖片）
一對新人宣讀結婚誓辭。（網上片段截圖 / 明報製圖）
Janice Man與Carl在湖邊行禮時，天公造美。（網上圖片）
前財政司長梁錦松在婚禮上向一對新人分享夫妻相處之道。（大會提供）
交換婚戒後，Carl擁吻太太。（大會提供 / 明報製圖）
一對新人再次入場。（網上圖片）
Janice Man與丈夫Carl跟余安安合照。（網上圖片）
婚宴以紅色為主調，擺滿紅玫瑰，非常浪漫﹗（網上圖片、片段截圖 / 明報製圖）
婚宴會場的氣氛非常浪漫﹗（網上圖片）
Janice Man正式成為胡太。（大會提供）
一對新人切完蛋糕後，現場大放煙花。（大會提供）
Janice Man與丈夫在舞池中共舞。（網上片段截圖 / 明報製圖）
Carl自彈自唱情歌，為Janice Man送驚喜﹗（網上片段截圖 / 明報製圖）
Janice Man與好姊妹嚴紀雯。（網上圖片 / 明報製圖）
一對新人在婚宴上向賓客敬酒。（網上片段截圖 / 明報製圖）

OTHER ALBUM

【金宵大廈】阿蕭Alex宿世情緣 細味悲傷甜蜜畫面

SHOWBIZ

【金宵大廈】阿蕭Alex宿世情緣 細味悲傷甜蜜畫面
巴黎時裝周 2020春夏手袋

FASHION

巴黎時裝周 2020春夏手袋
【圖輯】「包包」徐心怡4歲生日 徐榮爆囡囡又嗲又貪靚

SHOWBIZ

【圖輯】「包包」徐心怡4歲生日 徐榮爆囡囡又嗲又貪靚
荷蘭攝影師眼中的舊香港　細味五六十年代香港情懷

HOT PICK

荷蘭攝影師眼中的舊香港　細味五六十年代香港情懷
米蘭時裝周 2020春夏手袋搶先睇

FASHION

米蘭時裝周 2020春夏手袋搶先睇
阿奇萌照逐張睇　首隨哈里梅根外訪

HOT PICK

阿奇萌照逐張睇　首隨哈里梅根外訪
【星二代小甜心】小春雞「伯伯」元元鬥萌 周汶錡兩個仔好鬼馬

SHOWBIZ

【星二代小甜心】小春雞「伯伯」元元鬥萌 周汶錡兩個仔好鬼馬
日本佳子公主首度外訪

HOT PICK

日本佳子公主首度外訪
【圖輯】關智斌「肌」情四射載歌載舞 祖兒軒仔High爆又摸又攬

SHOWBIZ

【圖輯】關智斌「肌」情四射載歌載舞 祖兒軒仔High爆又摸又攬
台上台下鬥精彩 佳麗渾身解數爭后冠 女藝員「胸」群出擊

SHOWBIZ

台上台下鬥精彩 佳麗渾身解數爭后冠 女藝員「胸」群出擊
【脫貧？】屋邨少女進駐貝沙灣豪宅 王敏奕嫁曾國祥愛情萬歲

SHOWBIZ

【脫貧？】屋邨少女進駐貝沙灣豪宅 王敏奕嫁曾國祥愛情萬歲
英國夏洛特小公主 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國夏洛特小公主 成長萌照逐格睇
英國喬治小王子 成長萌照逐格睇

HOT PICK

英國喬治小王子 成長萌照逐格睇
【第一夫人時裝】布麗吉特·梅拉尼婭 品味相近

HOT PICK

【第一夫人時裝】布麗吉特·梅拉尼婭 品味相近
「幸福之國」不丹國王幸福一家

HOT PICK

「幸福之國」不丹國王幸福一家