【圖輯】情傾金融才俊 文詠珊意大利古堡舉行夢幻婚禮

文詠珊（Janice Man）與相戀5年的吳啟楠（Carl）於意大利時間10月12日於Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行夢幻婚禮，邀請近200名親友到賀。一對新人於婚禮前一晚在當地著名的Grand Hotel Tremezzo舉行歡迎派對。派對現場放滿黃色及白色的鮮花，所有賓客及新郎哥Carl均穿上白色衫，襯托出穿上鮮黃色長裙的Janice，眾人在音樂聲中度過快樂一夜。

婚禮於當地時間下午4時半在湖邊舉行，Janice與Carl坐船到達。Janice穿上⻑達10呎拖尾的水晶刺繡婚紗，頭戴鑲鑽蒙大納藍寶石冠冕進場，現場隨即奏起音樂，場面莊嚴浪漫。宣讀結婚誓辭時，Janice以流利英語稱Carl是她遇上最有愛心及最可靠的人，Carl令她成為世界上最幸福的女人。交換戒指後，Carl與Janice擁吻，場面浪漫﹗

Carl公司的合伙人、前財政司長梁錦松在婚禮上，向一對新人分享夫妻相處之道。晚宴在古堡內舉行，場內擺滿紅玫瑰，又放煙花。Janice換上多套晚裝及旗袍，與Carl共舞。Carl為Janice自彈自唱情歌，送上驚喜﹗

（即時娛樂）