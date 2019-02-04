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【金宵大廈】阿蕭Alex宿世情緣 細味悲傷甜蜜畫面

文章日期：2019年10月14日

圖輯】由陳山聰與李施嬅主演的無綫劇《金宵大廈》播映以來，成為網民熱話，大讚對白貼地、拍得有電影感，甚至預測為年度神劇；劇集周日（10月13日）晚播映大結局，但日前一眾演員跟無綫副總經理（節目及製作）杜之克食飯慶功，席間，杜之克宣布公司決定開拍續集，絕對是破天荒的一次。

《金宵大廈》以一幢奇幻大廈為背景，以前世今生的愛情故事為主軸，配以連串搞笑、恐怖、破禁、反映現實殘酷的單元故事；除了男、女主角陳山聰與李施嬅演技出色外，其他配角如趙希洛、葉凱茵、康華 、高海寧、鄧佩儀等亦演技大爆發，難怪贏口碑與收視，其中陳山聰與李施嬅更被睇好有機會攞視帝、視后。

劇中阿蕭（陳山聰飾）與Alex（李施嬅飾）這一對的前世今生故事引人入勝，連編審羅佩清也指觀眾太關注阿蕭、Alex，可能忽略了單元故事的內容；這也難怪，旭輝（陳山聰分飾）與CoCo（李施嬅分飾）於1960年代的愛情故事如此淒美，現代的阿蕭和Alex原本譜出一段悲傷愛情故事，其後阿蕭努力改變歷史，雖然旭輝與CoCo仍然逃不出死神的魔掌，但卻改變了各個角色往後的命運，阿蕭與Alex最後在天台相遇，為觀眾留下想像空間，觀眾看得很肉緊呢！現在劇集播竣，又未知何時有得睇續集，不如現在先重溫一些劇中精彩場面，以及一批監製葉鎮輝的私相簿，幫大家暫時止止渴吧！

娛樂組

陳山聰與李施嬅演技出色，加上對白貼地，網民熱捧《金宵大廈》為年度神劇。（陳山聰Ig圖片/劇照/TVB網上視頻截圖/明報製圖）
阿蕭（陳山聰飾）與Alex（李施嬅飾）愛得甜蜜。（陳山聰Ig圖片/明報製圖）
阿蕭（陳山聰飾）與Alex（李施嬅飾）的愛情故事，令觀眾看得肉緊。（陳山聰及李施嬅Ig圖片/明報製圖）
阿蕭（陳山聰飾）跟Alex（李施嬅飾）最後在天台相遇。（TVB網上視頻截圖）
阿蕭（陳山聰飾）應徵做金宵大廈的保安，因而認識空姐Alex（李施嬅飾）。（陳山聰Ig圖片/劇照/明報製圖）
阿蕭（陳山聰飾）跟Alex（李施嬅飾）到天台談情。（陳山聰及李施嬅Ig圖片/劇照/明報製圖）
咀嘴場面甜蜜蜜。（陳山聰Ig圖片/資料圖片/明報製圖）
旭輝（陳山聰飾）與CoCo（李施嬅飾）於1960年代有段淒美愛情故事。（陳山聰Ig圖片/明報製圖）
「一張手去輕輕撫你的臉，輕輕的接觸柔軟若綿…」（劇照/明報製圖）
畫面充滿1960年代的感覺。（陳山聰Ig圖片/明報製圖）
旭輝（陳山聰飾）與CoCo（李施嬅飾）外形很合襯。（陳山聰Ig圖片/明報製圖）
CoCo（李施嬅飾）盡顯女人媚態。（陳山聰及李施嬅Ig圖片/明報製圖）
風情萬種的CoCo（李施嬅飾）。（劇照/資料圖片/明報製圖）
李施嬅的性感舞姿十分吸引，但伴舞的Anson Kong@MIRROR同樣搶鏡。（李施嬅Ig圖片/資料圖片/明報製圖）
旭輝（陳山聰飾）與CoCo（李施嬅飾）死的一幕，搞喊了不少觀眾。（TVB網上視頻截圖）
Alex與CoCo（李施嬅飾）同時出現，並在阿蕭（陳山聰飾）面前消失。（TVB網上視頻截圖）
陳山聰這場喊戲，令觀眾動容。（TVB網上視頻截圖）
林哥仔（張彥博飾）獸性大發。（TVB網上視頻截圖）
靚寶的搶鏡度不遜於兩位主角。（陳山聰Ig圖片/劇照/TVB網上視頻截圖/明報製圖）
老戲骨劉江飾演林老師，演技毋庸置疑。（陳山聰Ig圖片/劇照/明報製圖）
張彥博演少年版林老師，神態跟劉江很相似。（劇照/明報製圖）
趙希洛與葉凱茵於單元「嬰」中，演技獲讚賞。（TVB網上視頻截圖/明報製圖）
黃子雄與鄧佩儀於單元「娃」演父女。（陳山聰Ig圖片/劇照/明報製圖）
高海寧與陳嘉輝演出的單元「鴉烏」惹觀眾熱議。（劇照/明報製圖）
馬貫東與歐陽巧瑩於單元「洞」中，分別是偷窺狂與暴露狂。（劇照/明報製圖）
譚凱琪與陸永演出的單元「金丁」，以性交轉運做題材，十分大膽。（劇照/明報製圖）
康華與黃祥興演出單元「美魔女」，劇中的康華不斷追求靚。（劇照/TVB網上視頻截圖/明報製圖）
張曦雯與林子善演出單元「Simone」，張曦雯的性感造型很吸睛。（劇照/明報製圖）

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