【金宵大廈】阿蕭Alex宿世情緣 細味悲傷甜蜜畫面

【圖輯】由陳山聰與李施嬅主演的無綫劇《金宵大廈》播映以來，成為網民熱話，大讚對白貼地、拍得有電影感，甚至預測為年度神劇；劇集周日（10月13日）晚播映大結局，但日前一眾演員跟無綫副總經理（節目及製作）杜之克食飯慶功，席間，杜之克宣布公司決定開拍續集，絕對是破天荒的一次。

《金宵大廈》以一幢奇幻大廈為背景，以前世今生的愛情故事為主軸，配以連串搞笑、恐怖、破禁、反映現實殘酷的單元故事；除了男、女主角陳山聰與李施嬅演技出色外，其他配角如趙希洛、葉凱茵、康華 、高海寧、鄧佩儀等亦演技大爆發，難怪贏口碑與收視，其中陳山聰與李施嬅更被睇好有機會攞視帝、視后。

劇中阿蕭（陳山聰飾）與Alex（李施嬅飾）這一對的前世今生故事引人入勝，連編審羅佩清也指觀眾太關注阿蕭、Alex，可能忽略了單元故事的內容；這也難怪，旭輝（陳山聰分飾）與CoCo（李施嬅分飾）於1960年代的愛情故事如此淒美，現代的阿蕭和Alex原本譜出一段悲傷愛情故事，其後阿蕭努力改變歷史，雖然旭輝與CoCo仍然逃不出死神的魔掌，但卻改變了各個角色往後的命運，阿蕭與Alex最後在天台相遇，為觀眾留下想像空間，觀眾看得很肉緊呢！現在劇集播竣，又未知何時有得睇續集，不如現在先重溫一些劇中精彩場面，以及一批監製葉鎮輝的私相簿，幫大家暫時止止渴吧！

娛樂組