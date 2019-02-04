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【圖輯】一代音樂巨人殞落 追憶殿堂級作曲家黎小田

文章日期：2019年12月01日

殿堂級音樂人黎小田12月1日病逝，享年73歲。原名黎田英的黎小田5歲加入演藝界，演出過《兒女經》、《可憐天下父母心》、《九九九海灘命案》、《神童擒兇記》等多部粵語長片，直至1980、1990年代仍然活躍於電影圈，曾參演過的電影多達70套，與薛家燕合作主持的綜藝節目《家燕與小田》更成為經典。出生自音樂世家的他早在1960年代已開展其音樂事業，1973年參加無綫首屆「作曲邀請賽」而入行，展開音樂創作人生涯。

活躍歌壇半世紀，黎小田寫下超過700首歌曲，當中包括大量膾炙人口的劇集主題曲、插曲及流行曲，如關菊英《痴心等待你》，陳麗斯的《問我》、關正傑《變色龍》、關正傑與雷安娜合唱的《人在旅途灑淚時》、蔡楓華《IQ成熟時》、盧業瑂《甜甜廿四味》、張國榮《儂本多情》、梅艷芳《胭脂扣》，小虎隊《忍着淚說Goodbye》、呂方的《你令我快樂過》，還有羅文與甄妮合唱的《問誰領風騷》等。

黎小田一生曾為幾代當紅歌手寫歌，創作出不少經典作，合作最多的是張國榮、梅艷芳、關正傑和葉振棠。鄧麗君、鄭少秋、葉麗儀、汪明荃、陳秋霞、劉美君、鄭秀文、梁朝偉、劉德華、陳奕迅、徐小明、何韻詩、杜德偉、張家輝、吳若希等也曾唱過黎小田的作品。

一代音樂巨人殞落，引用陶傑先生的說話︰「年流如水，情逝若雲，感謝黎小田先生，為我們釀造香港一代的美好回憶。」

（即時娛樂）

一代殿堂級音樂人黎小田活躍樂壇半世紀，2019年12月1日病逝，享年73歲。（資料圖片 / 明報製圖）
黎小田出生自音樂世家，5歲入行做童星，參演過不少粵語長片。（資料圖片）
黎小田、馮寶寶小時候曾合作演出過不少粵語長片。（資料圖片）
黎小田、馮寶寶是粵語片年代的老拍檔。（資料圖片）
黎小田、薛家燕年輕時曾秘密拍拖。（資料圖片 / 明報製圖）
黎小田、薛家燕一段情未能開花結果，兩人卻為成知心好友。（資料圖片 / 明報製圖）
黎小田、薛家燕於1970年代合作綜藝節目《家燕與小田》，兩人常在節目中扮鬼扮馬。（資料圖片 / 明報製圖）
黎小田曾在薛家燕離婚後再次展開追求。（資料圖片）
黎小田一生創作出超過700首歌曲。（資料圖片）
年輕時的黎小田也有Chok住擺甫士的時候。（資料圖片）
黎小田、薛家燕齊齊起舞，估不到小田的踢腿功比家燕姐更厲害﹗（資料圖片）
黎小田也有搞笑一面，更扮過學生妹。（資料圖片 / 明報製圖）
黎小田24歲時與首任太太羅錦霞結婚。（資料圖片）
黎小田第一首創作的歌曲就是關菊英主唱的無綫電視劇《巫山盟》插曲《痴心等待你》。（資料圖片）
1982年，黎小田與關菊英結婚，可惜婚姻只維持了兩年。（資料圖片）
黎小田與關菊英離婚後再見亦是朋友。（資料圖片）
黎小田曾為藝術犧牲。（資料圖片）
黎小田一手捧紅張國榮，是他的恩師。（資料圖片）
黎小田為張國榮監製加盟華星唱片後的首張專輯《風繼續吹》，助張國榮踏上巨星路。（資料圖片）
黎小田賞識當年仍在舞廳唱歌的梅艷芳，邀請她參加《新秀歌唱大賽》，令梅艷芳踏上演藝路。（資料圖片）
黎小田與葉德嫻。（資料圖片）
黎小田與倪匡。（資料圖片）
黎小田曾為羅文創作《笑踏河山》、《問誰領風騷》、《說謊的女人》等歌曲。（資料圖片）
除了張國榮及呂方，成龍也唱過黎小田的作品，如《英雄故事》。（資料圖片）
照片中的黎小田、黃霑、羅文先後離世，令人唏噓﹗（資料圖片）
鄭國江、顧嘉煇、黎小田同為香港的著名音樂人。（資料圖片）
黎小田的最後作品是為無綫懷舊音樂節目《流行經典50年》擔任主持及音樂總監。（資料圖片）

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