【圖輯】一代音樂巨人殞落 追憶殿堂級作曲家黎小田

殿堂級音樂人黎小田12月1日病逝，享年73歲。原名黎田英的黎小田5歲加入演藝界，演出過《兒女經》、《可憐天下父母心》、《九九九海灘命案》、《神童擒兇記》等多部粵語長片，直至1980、1990年代仍然活躍於電影圈，曾參演過的電影多達70套，與薛家燕合作主持的綜藝節目《家燕與小田》更成為經典。出生自音樂世家的他早在1960年代已開展其音樂事業，1973年參加無綫首屆「作曲邀請賽」而入行，展開音樂創作人生涯。

活躍歌壇半世紀，黎小田寫下超過700首歌曲，當中包括大量膾炙人口的劇集主題曲、插曲及流行曲，如關菊英《痴心等待你》，陳麗斯的《問我》、關正傑《變色龍》、關正傑與雷安娜合唱的《人在旅途灑淚時》、蔡楓華《IQ成熟時》、盧業瑂《甜甜廿四味》、張國榮《儂本多情》、梅艷芳《胭脂扣》，小虎隊《忍着淚說Goodbye》、呂方的《你令我快樂過》，還有羅文與甄妮合唱的《問誰領風騷》等。

黎小田一生曾為幾代當紅歌手寫歌，創作出不少經典作，合作最多的是張國榮、梅艷芳、關正傑和葉振棠。鄧麗君、鄭少秋、葉麗儀、汪明荃、陳秋霞、劉美君、鄭秀文、梁朝偉、劉德華、陳奕迅、徐小明、何韻詩、杜德偉、張家輝、吳若希等也曾唱過黎小田的作品。

一代音樂巨人殞落，引用陶傑先生的說話︰「年流如水，情逝若雲，感謝黎小田先生，為我們釀造香港一代的美好回憶。」

（即時娛樂）