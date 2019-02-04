【2019星級BB】杏兒變四口之家超幸福 嘉穎凱琳曬仔狂魔
文章日期：2019年12月13日
2019年，圈中喜事接踵而來，不少星二代陸續出世﹗陳凱琳與鄭嘉穎、岑麗香、陳展鵬與單文柔、馬賽、陳嘉寶、周柏豪都身分升級，初嘗為人父母的滋味，陳凱琳與鄭嘉穎、陳展鵬與單文柔這兩對新手爸媽，更變成「曬B狂魔」，不時在社交網分享孩子的成長點滴。胡杏兒、楊愛瑾（Miki）亦分別為丈夫誕下第2個小寶貝。與丈夫李乘德（Philip）已育有一子的胡杏兒，年初時宣布再度懷孕，7月時宣布細仔李奕霖（Ryan）出世。楊愛瑾就為永安集團太子爺郭永淳誕下女兒Emma，湊成「好」字。52歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗成功趕上「尾班車」，今年7月首當爸媽，誕下超可愛的女兒黃熙恩（小黃妃），獲全城祝賀﹗
（即時娛樂）
胡杏兒與丈夫李乘德育有超可愛的兩歲大仔李奕霆（Brendan）。今年1月，杏兒在社交網宣布再懷孕，細仔李奕霖（Ryan）7月出世，成功三年抱兩﹗（資料圖片 / 胡杏兒Instagram圖片 / 明報製圖）
郭富城（城城）與方媛前年4月結婚，同年9月生下大女Chantelle。今年4月，方媛再為丈夫誕下細女Charlotte（二寶）。成為第2任爸爸的城城保護孩子，未公開小朋友的樣貌，但就不時向傳媒透露和小朋友的生活點滴，非常幸福﹗（資料圖片 /明報製圖）
黃澤鋒與太太陳麗麗結婚9年，今年1月宣布造人成功，女兒黃熙恩（小黃妃）7月出世。黃澤鋒與陳麗麗為女兒開設社交網，紀錄小黃妃的成長經歷，吸引不少粉絲追看。（資料圖片 / 妃嘗物語Instagram圖片 / 明報製圖）