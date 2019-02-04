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【2019星級BB】杏兒變四口之家超幸福 嘉穎凱琳曬仔狂魔

文章日期：2019年12月13日

2019年，圈中喜事接踵而來，不少星二代陸續出世﹗陳凱琳與鄭嘉穎、岑麗香、陳展鵬與單文柔、馬賽、陳嘉寶、周柏豪都身分升級，初嘗為人父母的滋味，陳凱琳與鄭嘉穎、陳展鵬與單文柔這兩對新手爸媽，更變成「曬B狂魔」，不時在社交網分享孩子的成長點滴。胡杏兒、楊愛瑾（Miki）亦分別為丈夫誕下第2個小寶貝。與丈夫李乘德（Philip）已育有一子的胡杏兒，年初時宣布再度懷孕，7月時宣布細仔李奕霖（Ryan）出世。楊愛瑾就為永安集團太子爺郭永淳誕下女兒Emma，湊成「好」字。52歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗成功趕上「尾班車」，今年7月首當爸媽，誕下超可愛的女兒黃熙恩（小黃妃），獲全城祝賀﹗

（即時娛樂）

 

2019年的娛樂圈，有不少可愛星二代出世﹗（資料圖片 / 明報製圖）
胡杏兒與丈夫李乘德育有超可愛的兩歲大仔李奕霆（Brendan）。今年1月，杏兒在社交網宣布再懷孕，細仔李奕霖（Ryan）7月出世，成功三年抱兩﹗（資料圖片 / 胡杏兒Instagram圖片 / 明報製圖）
岑麗香今年3月為丈夫強強誕下囝囝Jacob，Jacob跟爸爸餅印一樣。香香產後極速收身，快將投入拍攝工作的她正在練習如何捨得兒子，離家外出工作去。（資料圖片 / 明報製圖）
陳凱琳今年情人節為丈夫鄭嘉穎剖腹誕下兒子鄭承悅（Rafael）。Rafael遺傳了爸爸、媽媽的優良基因，超級可愛之餘，更愈大愈靚仔，完成融化了爸媽的心。（資料圖片 / 明報製圖）
除了陳凱琳，就連鄭嘉穎也愛在社交網分享與囝囝的生活照，齊齊成為「曬B狂魔」﹗（資料圖片 / 明報製圖）
郭富城（城城）與方媛前年4月結婚，同年9月生下大女Chantelle。今年4月，方媛再為丈夫誕下細女Charlotte（二寶）。成為第2任爸爸的城城保護孩子，未公開小朋友的樣貌，但就不時向傳媒透露和小朋友的生活點滴，非常幸福﹗（資料圖片 /明報製圖）
周柏豪的感情及婚姻生活都非常低調。今年12月初，他突然宣布已為人父，太太Stephanie為他誕下女兒，轟動全城﹗（資料圖片 / 明報製圖）
馬賽今年初突然宣布已嫁圈外男友，隨後更傳出懷孕喜訊。今年6月底，她宣布囡囡Camellia已出世，有女萬事足的她不時在微博貼B女照。（資料圖片 / 明報製圖）
陳展鵬與太太單文柔的女兒Quinta（小豬比）今年4月出世。「小豬比」肥肥白白，很可愛。陳展鵬、單文柔作為新手爸媽，不時在社交平台分享女兒的生活照。（資料圖片 / 明報製圖）
陳嘉寶今年1月底為丈夫黃頌祈誕下B女Hosanna，小Hosanna眼大大似足媽媽，是個小美女。（資料圖片 / 明報製圖）
黃澤鋒與太太陳麗麗結婚9年，今年1月宣布造人成功，女兒黃熙恩（小黃妃）7月出世。黃澤鋒與陳麗麗為女兒開設社交網，紀錄小黃妃的成長經歷，吸引不少粉絲追看。（資料圖片 / 妃嘗物語Instagram圖片 / 明報製圖）
Neway太子爺薛嘉麟與太太諸葛紫岐（Marie）結婚7年，育有一子。一直恨為夫家再添新成員的Marie今年秘密佗B，4月時宣布在加拿大誕下細仔Andersen，令人驚喜﹗（資料圖片 / 明報製圖）
楊愛瑾（Miki）去年10宣布懷第2胎，今年3月為丈夫郭永淳誕下女兒Emma，湊成「好」字。（楊愛瑾Instagram圖片 / 明報製圖）
樂基兒（Gaile）今年4月為丈夫誕下兒子朱樂其（Hunter），小Hunter非常可愛。Gaile有子萬事足，享受做新手媽咪的日子。（樂基兒Instagram圖片 / 明報製圖）

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