【2019星級BB】杏兒變四口之家超幸福 嘉穎凱琳曬仔狂魔

2019年，圈中喜事接踵而來，不少星二代陸續出世﹗陳凱琳與鄭嘉穎、岑麗香、陳展鵬與單文柔、馬賽、陳嘉寶、周柏豪都身分升級，初嘗為人父母的滋味，陳凱琳與鄭嘉穎、陳展鵬與單文柔這兩對新手爸媽，更變成「曬B狂魔」，不時在社交網分享孩子的成長點滴。胡杏兒、楊愛瑾（Miki）亦分別為丈夫誕下第2個小寶貝。與丈夫李乘德（Philip）已育有一子的胡杏兒，年初時宣布再度懷孕，7月時宣布細仔李奕霖（Ryan）出世。楊愛瑾就為永安集團太子爺郭永淳誕下女兒Emma，湊成「好」字。52歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗成功趕上「尾班車」，今年7月首當爸媽，誕下超可愛的女兒黃熙恩（小黃妃），獲全城祝賀﹗

（即時娛樂）