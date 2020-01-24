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【回顧2019‧喜事浪接浪】朱千雪最靚新娘 C君搞笑娶老婆

文章日期：2019年12月26日

2019年的娛樂圈喜事重重，多位圈中人找到生命中的另一半，幾乎每個月都有一場星級婚禮。今年初，馬賽率先公布喜訊，宣布已嫁內地丈夫，並在美國誕下囡囡Camellia，為娛樂圈投下首枚紅色炸彈；Robynn & Kendy成員葉晴晴、沈卓盈、李彩華、朱千雪、李璧琦、王敏奕、文詠珊、許芷熒、楊秀惠、楊思琦等亦先後成為幸福人妻。

中國知名鋼琴家郎朗、陳山聰、農夫成員C君、張致恒亦找到他們生命中的另一半，娶得美人歸。認跟內地女友張馨月入紙申請結婚的林峯亦傳已低調娶妻，成為人夫。

今年5月，陳法拉再婚，與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎舉行婚禮。翁靜晶亦找到她的第二春，宣布已嫁何東爵士曾孫何猷彪。最令人震驚的是53歲鞏俐秘嫁70歲的法國音樂大師Jean-Michel Jarre。

台灣方面，被喻為「黃金盛女」的林志玲6月時與日本EXILE成員黑澤良平（Akira）宣布結婚，兩人11月在台南舉行世紀婚禮，震撼中港台及日本4地粉絲。內地歌手李榮浩今年7月生日當天向台灣女歌手楊丞琳求婚，兩人於9月時宣布已在合肥領結婚證。

不過，要數今年的「喜事之最」，非賭王何鴻燊家族莫屬﹗由3月開始，何家的三房和四房喜事一浪接一浪，先是四房大女何超盈宣布與哈佛學霸辛奇隆訂婚及懷孕，兩人6月時過大禮，女兒「荷包蛋」8月出世。超盈胞弟猷君5月時向內地超模女友奚夢瑤求婚成功，兩人7月領證結婚，10月為何鴻燊誕下首個男孫「荷葉飯」何廣燊。

三房的細女超蓮公開與內地男星竇驍的戀情，單身多年的大女超雲亦傳出戀情。三房孻仔何猷啟今年2月承認早跟女友GiGi註冊結婚，之後更承認已有1歲多的女兒。今年10月，猷啟表示太太已為他誕下細女Tylia，令人驚喜﹗

（即時娛樂）

C君、朱千雪、林志玲、陳法拉、文詠珊、陳山聰等多位圈中人，今年均找到他們的人生伴侶。（資料圖片 / 明報製圖）
C君今年12月和拍拖5年的港台DJ黃天頤結婚，兩人被好友唐詩詠、陸永稱讚為「絕配」，是一對天作之合。婚禮舉行當日，C君接新娘時宣讀包含大量文言文的「愛的誓言」，揚言做不到就天打雷劈，內容搞笑﹗（資料圖片 / 明報製圖）
陳山聰11月時與拍拖踏入第6年的圈外女友何麗萍（Apple）結婚。（資料圖片 / 明報製圖）
林志玲今年6月閃嫁日本組合EXILE成員Akira（黑澤良平），兩人11月時在台南舉行世紀婚禮，讓大家見證他們的幸福。（資料圖片 / 明報製圖）
文詠珊（Janice Man）與拍拖5年的金融才俊吳啟楠（Carl）9月時在半島酒店簽字結婚，兩人10月時到意大利科莫湖的古堡舉行童話式浪漫婚禮。（資料圖片 / 明報製圖）
許芷熒9月跟拍拖兩年的男友Alex Fung結婚，兩人婚後一個月宣布有喜，透露籌備婚禮期間發現BB來了，女兒「馮寶寶」明年出世。（許芷熒Instagram圖片 / 明報製圖）
內地歌手李榮浩今年7月生日當天，向台灣女歌手楊丞琳求婚。兩人9月時在肥領結婚證，正式結為夫婦，婚禮目前仍在籌備中。（資料圖片）
曾志偉兒子曾國祥與女友王敏奕拍拖6年，今年9月在日本舉行浪漫森林婚禮。（資料圖片 / 明報製圖）
2012年香港小姐季軍朱千雪與拍拖5年的醫生男友吳昆倫（Justin），今年5月秘密入紙結婚，其後承認喜訊。朱千雪曾表示婚禮從簡，只會到律師樓簽字結婚，但原來她與Justin早安排在峇里島舉行婚禮，在80位親友見證下成為人妻。（資料圖片 / 朱千雪Instagram圖片 / 明報製圖）
林利去年患直腸癌，手術後成功抗癌。曾經歷婚姻失敗的他今年7月與台籍女友Erin在律師樓簽字結婚，攜手迎接人生新一頁。（資料圖片 / 明報製圖）
李璧琦（Becky）與拍拖5年的圈外男友蘇銘熙（Adrian），今年7月在位於中環的教會內舉行婚禮。（李璧琦Instagram圖片 / 明報製圖）
內地知名鋼琴家郎朗今年6月迎娶德韓混血兒吉娜愛麗絲，兩人在法國凡爾賽宮舉行婚禮，周杰倫夫婦、美國歌手John Legend與太太也是座上客。（資料圖片 / 明報製圖）
梁靖琪（Toby）今年6月跟男友施雋賢（Jon）結婚，姊弟戀開花結果，之後更宣布懷孕喜訊，兒子將於明年初出世。（梁靖琪Instagram圖片 / 明報製圖）
翁靜晶找到她的第二春，5月時宣布去年底已跟拍拖5年的何東爵士曾孫何猷彪舉行佛教儀式的婚禮，結為夫婦。兩人今年6月在中環聖約翰座堂舉行基督教婚禮，中午移師深灣鄉村俱樂部擺婚宴，與親友分享喜悅。（資料圖片 / 明報製圖）
陳法拉今年5月和拍拖3年幾的法籍男友Emmanuel Straschnov共諧連理，兩人婚後各有各忙，近日才有時間飛往南極度蜜月。（資料圖片 / 明報製圖）
鞏俐跟70歲的法國著名電子音樂藝術家男友Jean-Michel Jarre拍拖年幾，今年5月，兩人驚爆已婚。（資料圖片 / 明報製圖）
李彩華今日情人節宣布已嫁從事鋼鐵生意的圈外男友Eric，兩人在內地領證結婚。榮升黃太的她透露，老公在她去年11月11日生日時求婚，兩人計劃明年中在香港及內地補擺婚宴。（李彩華微博圖片 / 明報製圖）
沈卓盈今年2月跟拍拖4年、從事內衣生意的男友Calvin在布吉舉行婚禮。沈卓盈否認雙喜臨門，但表示生BB隨緣，等待上天給予的「禮物」。（沈卓盈Instagram圖片 / 明報製圖）
Robynn & Kendy成員Robynn（葉晴晴）今年1月與未婚夫Jonathan Tam，在澳洲墨爾本的大草地上舉行婚禮。（葉晴晴Instagram圖片 / 明報製圖）
賭王何鴻燊四房不斷傳來喜訊，女兒何超盈及兒子何猷君先後找到另一半，而且為賭王誕下外孫女「荷包蛋」及首個男孫何廣燊。（資料圖片 / 明報製圖）
賭王何鴻燊的三房孻仔何猷啟承認和女友GiGi已婚，且育有一女，兩人的細女Tylia亦於10月出世。三房大女何超雲單身多年傳出戀情，細女何超蓮亦公開認愛內地男星竇驍。（資料圖片 / 明報製圖）

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