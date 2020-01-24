【回顧2019‧喜事浪接浪】朱千雪最靚新娘 C君搞笑娶老婆

2019年的娛樂圈喜事重重，多位圈中人找到生命中的另一半，幾乎每個月都有一場星級婚禮。今年初，馬賽率先公布喜訊，宣布已嫁內地丈夫，並在美國誕下囡囡Camellia，為娛樂圈投下首枚紅色炸彈；Robynn & Kendy成員葉晴晴、沈卓盈、李彩華、朱千雪、李璧琦、王敏奕、文詠珊、許芷熒、楊秀惠、楊思琦等亦先後成為幸福人妻。

中國知名鋼琴家郎朗、陳山聰、農夫成員C君、張致恒亦找到他們生命中的另一半，娶得美人歸。認跟內地女友張馨月入紙申請結婚的林峯亦傳已低調娶妻，成為人夫。

今年5月，陳法拉再婚，與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎舉行婚禮。翁靜晶亦找到她的第二春，宣布已嫁何東爵士曾孫何猷彪。最令人震驚的是53歲鞏俐秘嫁70歲的法國音樂大師Jean-Michel Jarre。

台灣方面，被喻為「黃金盛女」的林志玲6月時與日本EXILE成員黑澤良平（Akira）宣布結婚，兩人11月在台南舉行世紀婚禮，震撼中港台及日本4地粉絲。內地歌手李榮浩今年7月生日當天向台灣女歌手楊丞琳求婚，兩人於9月時宣布已在合肥領結婚證。

不過，要數今年的「喜事之最」，非賭王何鴻燊家族莫屬﹗由3月開始，何家的三房和四房喜事一浪接一浪，先是四房大女何超盈宣布與哈佛學霸辛奇隆訂婚及懷孕，兩人6月時過大禮，女兒「荷包蛋」8月出世。超盈胞弟猷君5月時向內地超模女友奚夢瑤求婚成功，兩人7月領證結婚，10月為何鴻燊誕下首個男孫「荷葉飯」何廣燊。

三房的細女超蓮公開與內地男星竇驍的戀情，單身多年的大女超雲亦傳出戀情。三房孻仔何猷啟今年2月承認早跟女友GiGi註冊結婚，之後更承認已有1歲多的女兒。今年10月，猷啟表示太太已為他誕下細女Tylia，令人驚喜﹗

（即時娛樂）