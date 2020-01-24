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【圖輯】女星爭妍鬥麗 金球獎靚人靚衫逐格睇
文章日期：2020年01月07日
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第77屆金球獎賽果塵埃落定，各女星經過悉心打扮踏上紅地氈，倩影永留，她們又選擇了什麽品牌作為戰衣？
圖片：法新社
紅地氈向來是女星的真正戰場。
《豔舞大盜》珍妮花露柏絲穿著Valentino Haute Couture，前面的蝴蝶結，像一份大禮物。
《凹凸政壇路》桂莉芙柏德露的咖啡色透視晚裝來自品牌Fendi。
《婚姻故事》史嘉麗祖安遜穿著火紅色Vera Wang。
《爆炸性醜聞》查莉絲花朗向來是Christian Dior忠實擁躉，她更罕有地選擇了翠綠色。
《小謊言》妮歌潔曼穿著紅色Atelier Versace，讓她皮膚看來更白皙。
《龍紋身的女孩》朗妮瑪拉的髮型可能比身上的Givenchy吊帶裙更搶鏡。
《中坑同學會》莎瑪希恩選擇Gucci作為戰衣。
《星夢女神：茱地嘉蘭》雲妮絲維嘉穿著藍色Armani Prive踏上頒獎台。
《X檔案》姬莉安德遜一身白色，十分高貴。
《蜘蛛俠》姬絲汀鄧絲穿著粉紅色Rodarte，雖然已為人母，但增添少女味。
《別告訴她》出爐金球影后Awkwafina穿著Christian Dior出席頒獎禮。
《走佬阿媽》姬蒂白蘭芝這襲淡黃色Mary Katrantzou，造型特別。
穿著Chanel的瑪歌羅比明艷照人，可惜憑《爆炸性醜聞》角逐女配角獎落敗。
娜奧美屈絲穿著Armani Prive出席頒獎禮，保持她的簡約作風。
《小謊言》莎蓮活莉穿著Balmain的高衩晚裝到場。
《晨早直播室》珍妮花安妮絲頓選擇Christian Dior作為戰衣。
《曼克頓封暴》施安娜米勒穿著Gucci現身。
樂壇天后Taylor Swift穿著的Etro花裙，似乎不是她慣常的風格。
《小婦人》莎愛絲露娜穿著Celine的吊帶裙到場。
再次懷孕的米雪威廉絲穿著Louis Vuitton出席頒獎禮。
《黑殺令》女星嘉莉華盛頓選擇了品牌Altuzarra，打扮頗為性感。
素兒卡維斯穿著Saint Laurent波點裙出席頒獎禮。
《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》露絲伯恩頓穿著銀色Louis Vuitton甚搶眼。
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