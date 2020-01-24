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【愛的迫降．放閃篇】玄彬 孫藝珍 愛在瘟疫蔓延時

文章日期：2020年03月02日

玄彬與孫藝珍主演韓國有線頻道tvN劇集《愛的迫降》，在影視串流平台Netflix同步播放；新冠肺炎疫情肆虐，不少人足不出戶，「煲劇」成為主要活動，不曉得是否因此亞洲多地觀衆紛紛「中降」，成爲《愛》劇粉絲，尤其劇中飾演朝鮮軍人的玄彬，與扮演韓國企業總裁的孫藝珍，打破地域界限，發展出溫暖人心的愛情故事。

故事講述孫藝珍玩滑翔傘，意外跌入朝鮮境內，在邊境邂逅軍官玄彬；兩人互相吸引，玄彬為送孫藝珍返回韓國，在朝鮮經歷多次逃亡及追捕。幾經波折孫藝珍才能回家，二人忍痛分開。玄彬為了保護孫藝珍免被逃犯傷害，不惜越界到韓國守護她，二人在韓國能夠短暫相愛。之後孫藝珍為救玄彬，替他擋下子彈；完成任務的玄彬，最終返回朝鮮，二人再度分離，幸最後大團圓，最終兩人在結緣之地瑞士，再度重遇。

《愛的迫降》開拍前，玄彬與孫藝珍已屢傳緋聞，不少網民認爲兩人是合襯的一對，難怪該劇刷新tvN史上最高劇集收視紀錄（21.7%），超越同台《鬼怪》2017年結局20.5%的收視成績，玄彬與孫藝珍之間的「火花」，功不可沒。另外，《愛的迫降》朝鮮男韓國女相戀的故事大受歡迎，更引起法新社和BBC等西方媒體興趣，紛紛報道。

（即時娛樂）

玄彬與孫藝珍於劇集《愛的迫降》中，演繹朝鮮軍人與韓國女富豪的愛情故事。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍玩滑翔傘遇上龍捲風，被迫降落朝鮮邊境，遇上當值的軍人玄彬。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍威脅要告發玄彬及其下屬，玄彬只好收留孫藝珍在家，再安排機會送她走。（tvN/Netflix劇照）
習慣富貴生活的孫藝珍，對日常生活要求多多，稱要吃肉類，玄彬也一一滿足對方。（tvN/Netflix劇照）
玄彬專登到市集為孫藝珍添置日用品，展現細心一面。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍與玄彬早結良緣，曾在瑞士相遇，只是他們不知道。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍洗澡時遇上停電，自憐遭遇而落淚，玄彬雖未有表露出來，其實為她感到痛心。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍被村民發現，玄彬稱呼她為未婚妻，藉此解困。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍以玄彬未婚妻身分在村內生活，兩人開始互有好感，玄彬還踩單車送孫藝珍回家。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍心急想返回韓國，拿着滑翔傘出發，險被朝鮮軍人發現，幸玄彬相助。（tvN/Netflix劇照）
玄彬安排孫藝珍坐船偷渡離開朝鮮，可惜遇突擊巡查，二人扮急色情侶在船艙內咀嘴。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍送給玄彬小樹苗，並要求他每天向樹苗說十句好話，成為二人的定情物。（tvN/Netflix劇照）
玄彬教孫藝珍如何打扮得像朝鮮女人，並為她束起頭髮。（tvN/Netflix劇照）
玄彬安排孫藝珍到平壤製作假護照，乘坐火車途中遇上停電，二人在草原上談心。（tvN/Netflix劇照）
在平壤期間，玄彬帶孫藝珍去品嘗炸雞及飲啤酒。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍為答謝玄彬做出「心心手勢」，正當玄彬以為對方已愛上自己時，孫藝珍亦對玄彬同僚做「心心手勢」，令他大為呷醋。（tvN/Netflix劇照）
玄彬送孫藝珍去平壤機場時遇上襲擊，玄彬飛身為她擋下子彈。（tvN/Netflix劇照）
「彩蛋」透露當年孫藝珍在瑞士尋死時，原來是玄彬借影合照之名，打消她自殺之念。（tvN/Netflix劇照）
玄彬受傷後，孫藝珍大為感動，二人表露出愛意並咀嘴。（tvN/Netflix劇照）
「彩蛋」又透露孫藝珍在瑞士聽過玄彬自創的歌曲，記憶一直揮之不去。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍為免玄彬再受傷，決定跟前男友走，玄彬負傷追尋。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍為玄彬的家布置聖誕裝飾後，被神秘的朝鮮軍人帶走。（tvN/Netflix劇照）
身為朝鮮高官的玄彬父親，暗中帶走孫藝珍，安排她在家暫住，繼而送她往邊境，準備返回韓國。（tvN/Netflix劇照）
玄彬送孫藝珍到邊境，二人依依不捨地分開。（tvN/Netflix劇照）
玄彬為保護孫藝珍，隻身跑到韓國找她，並化身她的貼身保鑣。（tvN/Netflix劇照）
孫藝珍以為玄彬完成任務離開韓國，在生日當天發現玄彬失去蹤影後嚎啕大哭，玄彬從後送抱安慰。（tvN/Netflix劇照）
玄彬向孫藝珍送上定情戒指。（tvN/Netflix劇照）
玄彬追擊朝鮮逃犯時，孫藝珍為他擋子彈，受重傷昏迷。（tvN/Netflix劇照）
玄彬被韓國中情局拘捕後，被查出不是間諜，只是一個深愛孫藝珍的暖男。（tvN/Netflix劇照）
玄彬被送回朝鮮，孫藝珍趕往見「最後一面」，二人相擁道別。（tvN/Netflix劇照）
經過二人多年的努力，最終在瑞士重遇。（tvN/Netflix劇照）
玄彬與孫藝珍約定每年都會在瑞士相會。（tvN/Netflix劇照）

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