【愛的迫降．放閃篇】玄彬 孫藝珍 愛在瘟疫蔓延時

玄彬與孫藝珍主演韓國有線頻道tvN劇集《愛的迫降》，在影視串流平台Netflix同步播放；新冠肺炎疫情肆虐，不少人足不出戶，「煲劇」成為主要活動，不曉得是否因此亞洲多地觀衆紛紛「中降」，成爲《愛》劇粉絲，尤其劇中飾演朝鮮軍人的玄彬，與扮演韓國企業總裁的孫藝珍，打破地域界限，發展出溫暖人心的愛情故事。

故事講述孫藝珍玩滑翔傘，意外跌入朝鮮境內，在邊境邂逅軍官玄彬；兩人互相吸引，玄彬為送孫藝珍返回韓國，在朝鮮經歷多次逃亡及追捕。幾經波折孫藝珍才能回家，二人忍痛分開。玄彬為了保護孫藝珍免被逃犯傷害，不惜越界到韓國守護她，二人在韓國能夠短暫相愛。之後孫藝珍為救玄彬，替他擋下子彈；完成任務的玄彬，最終返回朝鮮，二人再度分離，幸最後大團圓，最終兩人在結緣之地瑞士，再度重遇。

《愛的迫降》開拍前，玄彬與孫藝珍已屢傳緋聞，不少網民認爲兩人是合襯的一對，難怪該劇刷新tvN史上最高劇集收視紀錄（21.7%），超越同台《鬼怪》2017年結局20.5%的收視成績，玄彬與孫藝珍之間的「火花」，功不可沒。另外，《愛的迫降》朝鮮男韓國女相戀的故事大受歡迎，更引起法新社和BBC等西方媒體興趣，紛紛報道。

（即時娛樂）